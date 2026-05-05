Con un cumbre inédita, Armenia hace su mayor apuesta para acercarse a Europa y alejarse de Rusia

EREVÁN.– Armenia y la Unión Europea (UE) celebraron este martes su primera cumbre bilateral, un momento diplomático histórico para la nación del Cáucaso, que ha declarado formalmente su ambición de unirse al bloque y está aflojando con cautela sus vínculos con su aliado tradicional, Rusia.

“Vivimos en un contexto geopolítico volátil, y en este entorno complejo, la primera cumbre UE-Armenia no podría ser más oportuna”, declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una conferencia de prensa en Ereván junto al primer ministro armenio, Nikol Pashinyan.

Esta cumbre representa una “oportunidad para fortalecer nuestros lazos y llevar nuestra singular alianza al siguiente nivel. Queremos convertir a Armenia en un destino clave para los inversores", añadió Von der Leyen.

El presidente francés Emmanuel Macron en una rueda de prensa durante la cumbre UE-Armenia Anthony Pizzoferrato - AP

Los líderes europeos y armenios firmaron varios acuerdos en diversos sectores, incluyendo transporte, energía, seguridad y apoyo económico.

“La UE está instando a las empresas a invertir en Armenia. Este es un acontecimiento histórico, ya que nunca antes habíamos escuchado un llamamiento ni un mensaje de esta magnitud", declaró Pashinyan.

La nueva asociación de conectividad Unión Europea-Armenia se centrará en fortalecer los enlaces de transporte, energía y digitales. Mientras tanto, se espera que las inversiones de la Unión Europea en Armenia alcancen los 2500 millones de euros en el marco de su programa de infraestructura Global Gateway, señalaron ambas partes en un comunicado conjunto.

Macron junto a las autoridades armenias en Gyumri LUDOVIC MARIN - AFP

“Armenia puede convertirse en un centro regional para nuevas rutas comerciales globales, especialmente en el área crucial de materias primas críticas. Y Europa está dispuesta a apoyarlos", dijo Von der Leyen.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron junto a la premier italiana Giorgia Meloni en la cumbre de Ereván con Armenia LUDOVIC MARIN - AFP

“Estamos listos para invertir en la producción local de energía y en los enlaces energéticos a través del mar Negro, y estamos listos para conectar su floreciente sector digital con el mercado digital de Europa y convertir la posición de Armenia en el corazón de esta región en un motor de crecimiento", añadió.

La UE quiere ayudar también a Armenia a afrontar mejor las crisis y combatir la desinformación en torno a las elecciones, ya que las elecciones parlamentarias están previstas para dentro de un mes. Armenia también espera avances en la simplificación de los trámites de visado para sus ciudadanos que viajan a la UE.

Una muestra más del apoyo europeo a Armenia se manifestó cuando el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en visita de Estado al país, recibió una bienvenida digna de una estrella a su llegada el domingo.

El primer ministro armenio con un toque de música durante la cumbre Armenia-UE

Macron y Nikol Pashinyan participaron en la segunda edición del “Diálogo de Ereván”, un foro dedicado a una amplia gama de temas, desde la resiliencia democrática hasta las interconexiones regionales entre Asia y Europa.

“Creo firmemente que la vocación de Armenia es europea”, declaró Macron. “Europa es el socio más natural para Armenia y el Cáucaso Meridional en este momento”.

El lunes, Ereván acogió la octava cumbre de la Comunidad Política Europea, una reunión semestral de decenas de líderes de toda Europa, con la excepción de Rusia y Bielorrusia.

Viraje a Occidente

Detrás de esta muestra de apoyo subyace la cuestión de una posible futura solicitud de Armenia para ingresar en la UE, un asunto sobre el que las autoridades del país están actuando con mucha cautela.

Al ser preguntado este martes sobre una posible candidatura, Pashinyan explicó que su país primero debía cumplir con los requisitos del proceso de adhesión. Posteriormente, Armenia adoptó una declaración oficial de intenciones para su candidatura a la UE, dando continuidad a una asociación establecida en 2017.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la cumbre con Armenia LUDOVIC MARIN - AFP

Pero Ereván aún no se ha decidido, mientras que Moscú ha advertido que sería “imposible” que Armenia se uniera a la UE, dados sus estrechos vínculos con la economía rusa. Armenia, aliada histórica de Rusia, sobre todo por motivos de seguridad, alberga una base militar rusa y sigue siendo miembro de alianzas económicas y de seguridad con Moscú.

Sin embargo, las relaciones entre ambos países se están enfriando, ya que Ereván cuestiona la fiabilidad de su aliado tradicional, que no le prestó ayuda durante la guerra de 2023 con Azerbaiyán.

Las autoridades armenias acusaron a las tropas de paz rusas desplegadas en la región de no haber logrado detener la ofensiva de Azerbaiyán. Moscú, ocupado con la guerra en Ucrania, rechazó las acusaciones y argumentó que sus tropas no tenían mandato para intervenir.

La guerra fue “una demostración tardía de que Rusia es peligrosamente poco fiable como socio”, declaró a The Associated Press Richard Giragosian, director del Centro de Estudios Regionales en Ereván.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al premier británico Keir Starmer Stefan Rousseau - Pool PA

Armenia y Azerbaiyán firmaron un acuerdo en Washington en agosto, bajo los auspicios del presidente Donald Trump, con el objetivo de poner fin a la disputa territorial que los ha enfrentado durante décadas.

Los europeos no son los únicos que estrechan lazos con Armenia. El vicepresidente estadounidense JD Vance también viajo a Ereván, en febrero, marcando la primera vez que se establece una presencia estadounidense de gran responsabilidad en la región del Cáucaso.

La Unión Europea, más que Estados Unidos, ha llenado el vacío dejado por Rusia, sostuvo Giragosian.

“La implicación de la Unión Europea es mucho más prudente y mucho más productiva que la participación de Estados Unidos, simplemente porque el compromiso europeo resulta menos provocador para Rusia a largo plazo", explicó.

El presidente ruso, Vladimir Putin (Archivo) Mikhail Metzel - Pool Sputnik Kremlin

Armenia también ha dado otros pasos simbólicos. Se unió a la Corte Penal Internacional en 2023, una decisión que Moscú condenó como un “paso no cordial”. La corte ha emitido una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, acusándolo de responsabilidad personal por los secuestros de niños de Ucrania. Armenia también congeló su participación en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, liderada por Moscú, en 2024.

Sin embargo, Armenia sigue siendo miembro de la Unión Económica Euroasiática, o UEE, liderada por Rusia, un mercado único que permite la libre circulación de bienes, capital y mano de obra. La organización también incluye a Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán, y Putin ha dejado claras las contrapartidas.

Al hablar en conversaciones con Pashinyan en Moscú a principios de este año, Putin advirtió que Armenia no podía pertenecer simultáneamente a la UEE y a la Unión Europea, y señaló que Ereván actualmente recibe gas natural ruso a precios muy por debajo de las tarifas del mercado europeo.

Pashinyan reconoció la incompatibilidad, pero afirmó que Armenia podría, por ahora, combinar la membresía en la UEE con una cooperación más profunda con la Unión Europea.

Agencias AFP y AP