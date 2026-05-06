Rusia y Ucrania se alistan para una tregua de cuatro días en medio de bombardeos

MOSCÚ.– Las fuerzas de Rusia y Ucrania intensificaron este martes sus enfrentamientos con drones y misiles, con un alto número de bajas, mientras se espera ver si darán resultado las treguas anunciadas por separado entre miércoles y sábado.

Al menos 22 ucranianos murieron en ataques rusos, mientras que Moscú reportó cuatro muertos. En ese contexto, la capital rusa se prepara para celebrar su desfile anual del Día de la Victoria el próximo sábado, en medio del temor a ataques aéreos ucranianos.

El gobernador de la región de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, afirmó que al menos 12 personas murieron en un ataque ruso. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, informó de al menos otras cinco muertes en un bombardeo sobre Kramatorsk, en el este de Donetsk, y dijo que “los ataques aéreos rusos impactaron en pleno centro de la ciudad, con la población civil como objetivo".

Víctimas de un bombardeo ruso en la ciudad ucraniana de Kramatorsk, en la región de Donetsk Iryna Rybakova - Ukrainian 93rd Mechanized brigad

Zelensky ya había informado de bombardeos nocturnos sobre Poltava, especialmente contra infraestructura energética, que dejaron cuatro muertos y decenas de heridos. Las autoridades locales también reportaron un muerto y dos heridos en la región de Kharkiv.

“Es puro cinismo pedir un alto el fuego y luego celebrar la victoria con fines propagandísticos, mientras que los ataques con misiles y drones continúan a diario hasta la fecha", declaró el líder ucraniano.

Zelensky aludía a la tregua que Moscú declaró para los días 8 y 9 de mayo, durante las celebraciones del aniversario de la victoria contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Kiev respondió a esa iniciativa proponiendo una suspensión de los combates el 6 y 7 de mayo.

“Rusia podría cesar el fuego en cualquier momento, y eso detendría la guerra y nuestras respuestas”, añadió el líder ucraniano. “Se necesita paz, y se necesitan pasos reales para lograrla. Ucrania actuará de la misma manera”.

El humo se eleva a la distancia sobre el Río Dnipro, tras un bombardeo ruso SERHII OKUNEV - AFP

Zelensky afirmó que el ataque en Poltava fue “especialmente vil”, porque Rusia lanzó un segundo misil contra el mismo objetivo cuando los rescatistas de emergencia trabajaban en el lugar.

La primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, señaló que los principales objetivos de Rusia fueron instalaciones energéticas, infraestructura de petróleo y gas, ferrocarriles e instalaciones industriales, aunque los ataques también dañaron viviendas, negocios y la red de transporte. Svyrydenko sostuvo que las propuestas de alto el fuego de Rusia “siguen siendo solo declaraciones”.

El jefe de la oficina de presidencia, Kirill Budanov, dijo que actuarían de manera recíproca. “Si el alto el fuego es mutuo, lo respetaremos, y esto nos dará, aunque sea una pequeña esperanza, de establecer una paz duradera”, señaló. “Estamos vigilando de cerca cada movimiento del enemigo y estamos preparados para cualquier eventualidad”, añadió.

Drones ucranianos

Los ataques ucranianos contra Rusia también se intensificaron, alcanzando territorios situados a 2000 kilómetros de la frontera. Según el Ministerio de Defensa ruso, en la noche del lunes al martes se interceptaron 289 drones ucranianos en 17 regiones, incluyendo la capital y Leningrado, cuya capital es San Petersburgo. Dieciocho aeropuertos debieron cerrar.

Personal de emergencias trabaja para extinguir un incendio tras un ataque ruso en la región de Kiev Ukrainian Emergency Service

También se registró un ataque masivo con drones y misiles en Cheboksary, en la República de Chuvashia, que dejó dos muertos y 32 heridos. Según los informes, el ataque estaba dirigió a la planta militar Vniir-Progress, que produce componentes para drones y misiles, pero las autoridades también reportaron daños en edificios civiles.

En la región de Leningrado, el gobernador informó de un incendio tras un ataque a una refinería en la ciudad de Kirishi. En tanto, en las regiones de Belgorod y Bryansk, fronterizas con Ucrania, los gobernadores reportaron la muerte de dos personas en ataques ucranianos.

Por otra parte, las fuerzas ucranianas siguieron lanzando drones hacia Moscú, donde se realizan los ensayos para el desfile del sábado, que por motivos de seguridad se llevará a cabo sin equipo militar. Alrededor de veinte fueron derribados este martes, tras otro tanto el lunes.

El Ministerio de Defensa ruso advirtió que, si los ucranianos atacan las celebraciones del Día de la Victoria, Moscú responderá con “un ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev”.

Reclutas ucranianos durante un ejercicio en un centro de entrenamiento en la región de Zaporiyia Andriy Andriyenko - Ukrainian 65 Mechanized brigade

Las autoridades rusas impusieron un bloqueo casi total del Internet móvil en el centro de Moscú, lo que dificulta a los residentes el acceso a muchos servicios, incluidos los bancarios y gubernamentales.

El secretario general de la ONU, António Guterres, recibió con agrado las treguas unilaterales y “espera con interés su implementación exitosa”, dijo el vocero de la ONU, Stephane Dujarric. Guterres reiteró su llamado a “un alto el fuego total, inmediato, incondicional y duradero, que conduzca a una paz justa, integral y sostenible, en línea con la Carta de la ONU, el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU".

La tregua del Kremlin sigue un patrón conocido: Rusia declara breves treguas unilaterales, programadas para coincidir con diversas festividades –más recientemente la Pascua ortodoxa–, que no producen resultados tangibles en medio de una profunda desconfianza entre Moscú y Kiev, más de cuatro años después de que Rusia lanzara la invasión.

Las gestiones diplomáticas encabezadas por Estados Unidos para detener la guerra no han dado resultado.

Agencias ANSA y AP