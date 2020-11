Los resultados parciales de las elecciones en la pantalla de un restaurante en Miami Fuente: AP

Rafael Mathus Ruiz Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de noviembre de 2020 • 04:05

WASHINGTON.- En vilo y atenazado por la tensión y el nerviosismo, Estados Unidos seguía anoche con enorme ansiedad los primeros resultados de la elección presidencial, que auguraban una pelea voto a voto, estado a estado entre el presidente, Donald Trump, y su rival demócrata, Joe Biden, con un desenlace incierto que puede llegar a estirarse por varios días, y abrir una cruda batalla legal.

Pasada la medianoche, y aún sin un ganador declarado, Trump y Joe Biden se mostraran los dos confiados en conseguir un triunfo definitivo una vez que terminara el lento recuento de votos. Trump, incluso, fue más allá y acusó a los demócratas de querer robarse la elección presidencial.

Los primeros resultados apuntaban a una contienda mucho más reñida a la que anticipaban las encuestas, parecida a la de hace cuatro años. Trump se imponía en Florida, Georgia, Iowa y Texas, un bastión republicano donde los sondeos sugerían que era posible un triunfo demócrata, llevando la pelea con Biden, quien avanzaba en Arizona, a los decisivos estados de Pensilvania, Michigan y Wisconsin, donde se decidió la elección en 2016. Ambos candidatos se imponían en los estados tradicionalmente demócratas y republicanos.

Con una participación histórica de votantes -se calculaba que fue la más alta en más de un siglo-, Estados Unidos cerró una de las elecciones más críticas de su historia fracturado, hundido en una crisis económica y en el peor momento de la pandemia del coronavirus, que ya causó más de 230.000 muertos. El temor a protestas violentas y a una cruda pelea política por una elección disputada, con denuncias de fraude y un recuento que se estire varios días se arraigó con el paso de las horas.

Joe Biden llama a votar 01:00

Video

"Los presidentes no deciden qué votos se cuentan y no se cuentan. Los votantes determinan quién es el presidente. No importa lo que haga, no importa lo que diga, los votos serán contados", había anticipado con anterioridad Biden.

Confiado, y luego de un maratónico cierre de campaña del cual recién regresó a la Casa Blanca a las 3 de la mañana, apenas unas horas antes de que se abrieran las casillas de votación, Trump comenzó el día temprano con una entrevista en Fox News en la cual negó que fuera a declarar su victoria antes de que terminara el recuento. "No hay razón para jugar juegos", dijo. Luego, en una visita a una de sus oficinas de campaña en Virginia, volvió a mostrarse seguro de lograr un triunfo. En los últimos días de su campaña, Trump había prometido una "ola roja".

Los resultados parciales de las elecciones se proyectan en las pantallas de Times Square Fuente: AFP

"No estoy pensando en el discurso de concesión ni en el discurso de aceptación todavía. Con suerte, solo haremos uno de esos dos. Y saben, ganar es fácil, perder nunca es fácil, no para mí, no lo es", afirmó.

El baile de Donald Trump 02:12

Video

Tal como ocurrió hacer cuatro años, Florida, el más grande los estados pendulares,le daba a Trump su primera gran victoria de la noche. Con un significativo respaldo entre los latinos, Trump sacaba una ventaba de casi 380.000 votos, superior a la que obtuvo hace cuatro años. Arizona le daba una esperanza a Biden. La elección podía ir para cualquiera de los dos con el avance del recuento.

Antonio López, 54 años, un venezolano con padre cubano que se mudó hace dos años a Kissimmee, cerca de Orlando, en el centro de Florida, votó por Trump empujado por el temor a que los demócratas pudieran llevar el país al socialismo.

Personas miran los resultados de las elecciones en un restaurante en West Hollywood, California Fuente: AFP

"Soy de Venezuela y mi papá es cubano, es decir que hemos perdido dos países. Cualquier venezolano o cubano que no vote por Donald Trump es como una vaca votando por un carnicero", dijo. Su problema con Biden, explicó, no es Biden, sino "los que vienen detrás" que quieren llevar al país "a la extrema izquierda". "Cuba, siendo el país azucarero exportador más grande del mundo no tiene azúcar, Venezuela siendo el país petrolero más grande del mundo, y Argentina, siendo uno de los principales productores de carne, ya le falta la carne", despotricó.

Kamala Harris homenajeada por su alma máter 00:09

Video

Antes de que cerrara la votación, decenas de personas se congregaron en Black Lives Matters Plaza, frente a una Casa Blanca que estaba acuartelada detrás de dos líneas de alambrado. Un grupo de manifestantes estiró una enorme bandera negra con el mensaje: "Trump miente todo el tiempo". El centro de Washington cerró el día de la elección con una fuerte presencia de patrulleros y policías, y casi todos los locales comerciales tapiados ante la posibilidad de disturbios y violencia, una imagen que se repitió en otras ciudades del país, como Nueva York o Los Angeles. Pero cerca de la Casa Blanca se vivía un ambiente de fiesta, con música, cantos, y hasta algunas personas disfrazadas. Muchos confiaban aún en un triunfo de Biden.

Simpatizantes del candidato demócrata, Joe Biden, en Miami Fuente: AFP

Peter Denis, un abogado de 39 años, fue con un sombrero y un pañuelo con los colores de la bandera de Estados Unidos. Había votado por correo hace varias semanas en Maryland, un bastión demócrata. Estaba animadísimo. "El ambiente es una fiesta, hay música, canto, la gente está entusiasmada, de buen humor. Tengo mucha fe de que Estados Unidos tomó la decisión correcta. Soy abogado. Trump ha sido el presidente más corrupto en la historia. Estoy avergonzado por nuestro país y nuestra democracia. Estoy entusiasmado de ver a Joe Biden como presidente", afirmó. "Creo que en el pueblo estadounidense y creo en la democracia y creo que esta noche vamos a sacar a Trump de una manera tan abrumadora que no va a poder hacer nada al respecto, no va a poder negarlo", siguió.

Grisel Ramírez, mexicana y ciudadana norteamericana, fue una de las más de 100 millones de personas que votó anticipadamente. Lo hizo por la formula demócrata en Austin, Texas.

El voto de Melania Trump 00:15

Video

"Es la primera vez que votó y fue una de las cosas más importantes de mi vida y por eso quiero estar aquí en la capital, haciendo escuchar mi voz y mi voto", dijo con un enorme cartel con una foto de Kamala Harris en su mano. "Mucha gente se ha dado cuenta que este hombre no dio la solución que nos tenía que dar y no está tomando la pandemia tan en serio cómo debería entonces muchos texanos no estamos dando cuenta que no vale la pena este hombre entonces ni modo", afirmó. "Sabes qué, al principio tenia mucha esperanza de él, pensaba que iba a ser bueno porque no es un político, fue un hombre de negocios y pensé que iba a hacer algo bueno pero al final de cuenta me decepcionó y me entristecí y pues ya, perdió mi voto", dijo.

Seguidores de Donald Trump esperan los resultados presidenciales en Miami Fuente: AFP

Por la mañana, en Virginia, Stephen Armstrong, un historiador retirado de 87 años que se declaró "gran fanático de Buenos Aires", había votado por Trump, aunque sin mucha expectativa de que fuera a triunfar. Como muchos, había comprado el panorama que pintaban las encuestas, que daban por ganador a Biden. Si ese escenario se convertía en realidad, esperaba lo peor.

"Creo vamos hacia el socialismo. Vamos a ser otra Venezuela. Así que creo que vamos a probar eso durante unos 50 o 100 años como Rusia lo hizo. Los rusos tienen una larga historia con la tiranía. Nosotros, no. Así que es desafortunado", lamentó.

Conforme a los criterios de Más información