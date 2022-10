Akshata Murty, la multimillonaria empresaria india que será la primera dama británica

escuchar

NUEVA DELHI.- La multimillonaria empresaria india Akshata Murty, esposa del próximo primer ministro británico Rishi Sunak, es más rica que la reina Isabel y posee casi tantas propiedades como la fallecida monarca. Su fortuna la condujo a una gran controversia en abril por su situación fiscal, que reveló el fastuoso tren de vida de la pareja en plena crisis del poder adquisitivo en Reino Unido.

Los ingresos procedentes del extranjero de Akshata Murty, considerada por el fisco británico como una persona “no residente” en Reino Unido, estaban exentos de impuestos. Esta situación completamente legal, pero no muy bien vista en plena crisis del poder adquisitivo, alimentó las críticas que ya recibía su marido, muy reacio a implementar más ayudas a los hogares.

El Rey Carlos III, la reina consorte Camila, el nuevo primer ministro Rishi Sunak, y su esposa Akshata Murty twitter

Después de ser muy criticada debido a los millones en impuestos que ahorró gracias a esa situación, la esposa de Rishi Sunak, entonces ministro de Finanzas, anunció inmediatamente que sus ingresos en el extranjero se gravarían en Reino Unido.

“Lo hago porque yo quiero, no porque la regulación me obligue”, indicó.

El conservador Rishi Sunak había denunciado una “campaña de desprestigio” procedente de la oposición laborista. “Ensuciar a mi mujer para hacerme daño, es horrible”, dijo en una entrevista al periódico sensacionalista The Sun en la primera crisis seria que puso en peligro su meteórico ascenso político.

”Mi mujer nació en India, donde creció” y “no sería razonable ni justo pedirle que corte los lazos con su país simplemente porque está casada conmigo”, alegó.

Una educación estricta

Con 42 años, Akshata Murty posee acciones por valor de casi 1000 millones de dólares de la empresa Infosysm, gigante indio de la tecnología cofundado por su padre N.R. Narayana Murthy en 1981, y cuyo valor se estima hoy en día en 100 mil millones de dólares.

Esto significa que su fortuna es más importante que la de la difunta reina Isabel II, que ascendía a unos 350 millones de libras (casi 400 millones de dólares), según el diario británico The Sunday Times.

Akshata creció en Bangalore, con su rico padre, y bajo la educación estricta de su madre Sudha Murty, primera mujer en ser nombrada ingeniera del grupo automóvil Tata Motors.

Su madre prohibió a Akshata y a su hermano Rohan la televisión en casa y les obligó a ir a la escuela en rickshaw (bicitaxi), como todos sus compañeros de clase.

Akshata Murty y su familia de origen indio junto a su esposo twitter

“Mi madre decidió desde el principio que no habría televisión en nuestra casa para que hubiera tiempo para cosas como el estudio, la lectura, las discusiones y las reuniones con amigos”, contó, citada por The Guardian.

Sudha Murty, de 72 años, considerada por algunos como “la abuela preferida de los indios” y autora prolífica, hizo posible la construcción de 60.000 bibliotecas en India.

”Mis padres nos criaron, a mi hermano y a mí, con fuertes valores filantrópicos, y el voluntariado en zonas desfavorecidas me permitió descubrir los retos a los que se enfrentan las mujeres en India”, contó Akshata Murty.

Estudios

En 1998 se fue a estudiar economía y francés a Estados Unidos, primero al Claremont McKenna College en Los Ángeles, en California, y luego ingresó en el Fashion Institute of Design and Merchandising. Trabajó para Deloitte y Unilever.

Fue en la prestigiosa Universidad de Stanford, California, donde conoció a su esposo Rishi Sunak, quien había ganado una beca Fullbright. Los dos realizaron un MBA en negocios.

En cuestión de cuatro años, la pareja decidió contraer matrimonio en una ceremonia que duró dos días. Pese a la jerarquía de la sociedad india, los padres de Akshata Murty aceptarán que se case con este simple hijo de médico, oriundo de Southampton, en el sur de Inglaterra.

Su padre Narayana Murthy dio su aprobación al proyecto de matrimonio de su hija, ya que Rishi Sunak correspondía perfectamente a su descripción: “brillante, guapo y sobre todo honesto”, según admitió a su hija. “Entendí por qué te dejaste robar el corazón”.

Unos 1000 invitados, entre ellos políticos, empresarios y jugadores de cricket, asistieron a su boda en Bengaluru en 2009.

La familia del nuevo primer ministro británico Rishi Sunak Twitter

Tras graduarse en Stanford, se incorporó a un fondo holandés de incubación de tecnologías limpias en San Francisco como directora de marketing, aunque abandonó el puesto rápidamente para llevar adelante un proyecto personal. Akshata Murty creó su propia marca de moda en 2010, “Akshata Designs”.

“Entiendo que pueda haber cierta curiosidad en torno a lo que estoy haciendo dados los logros de mis padres, pero espero que un día este negocio sea capaz de valerse por sí mismo y yo pueda hablar por su mérito más que por cualquier otra cosa”, dijo al Times of India en 2009, cuando fundó el negocio. “Esta es mi pasión y no podría imaginarme dedicándome a otra cosa que no sea el negocio de esta empresa”.

No obstante, el proyecto se vino abajo en tres años. Es por eso que se volvió la directora de la sociedad de inversión Catamaran Ventures, fundada con su marido en 2013, y que invierte en startups “con vistas a un futuro crecimiento del capital y a la distribución de ingresos”.

Murty cuenta además con acciones en otras empresas británicas y con participaciones directas en al menos seis, según The Guardian.

La pareja, que tiene dos hijas Anoushka y Krishna, es propietaria de al menos cuatro bienes inmobiliarios, entre ellos una casa en el exclusivo barrio de Kensington, en Londres, valorado en unos 7 millones de libras (7,9 millones de dólares) y un apartamento en Santa Mónica, en California.

