Alemania acusa a una oscura agencia de inteligencia rusa de escalar su “guerra híbrida” y convoca al embajador de Putin

BERLÍN.- Alemania convocó el viernes al embajador de Rusia por lo que considera un enorme aumento de actividades híbridas amenazadoras, como campañas de desinformación, espionaje, ciberataques e intentos de sabotaje.

“Esta mañana hemos convocado al embajador ruso en el Ministerio de Asuntos Exteriores y hemos dejado claro que estamos siguiendo muy de cerca las acciones de Rusia y que tomaremos medidas contra ellas”, declaró el vocero Martin Giese durante una conferencia de prensa

Las acusaciones se producen en un momento de gran preocupación en Europa por los presuntos hackers y espías rusos desde la invasión de Ucrania lanzada por Moscú en 2022.

“El objetivo de estos ataques cibernéticos y de desinformación rusos es claro: dividir a la sociedad, fomentar la desconfianza, provocar el rechazo y debilitar la confianza en las instituciones democráticas”, indicó el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.

“Esta manipulación de la información es una de las muchas actividades de Rusia destinadas a socavar la confianza en las instituciones y procesos democráticos en Alemania”, agregó Giese durante una conferencia de prensa del gobierno.

Las autoridades alemanas ya habían acusado previamente a Rusia de perpetrar ataques de guerra híbrida para desestabilizar Europa.

Moscú no ha respondido a una solicitud de comentarios hecha el viernes. El Kremlin ha dicho anteriormente que las acusaciones europeas de un sabotaje ruso o guerra híbrida son totalmente infundadas.

Giese dijo que la oscura agencia de inteligencia militar rusa conocida como GRU fue responsable de un ciberataque en 2024 contra el control del tráfico aéreo alemán. El Ministerio de Relaciones Exteriores alemán afirma que el GRU, que ha sido sancionado en otros países, está detrás del ataque que supuestamente fue perpetrado por el colectivo de hackers APT28, también conocido como Fancy Bear.

Más de 9500 pasajeros se vieron afectados en octubre por los cierres en el aeropuerto de Múnich tras el avistaje de drones Enrique Kaczor� - onw-images�

APT28 y GRU también han sido vinculados a intrusiones cibernéticas globales, incluyendo en las elecciones estadounidenses de 2016, donde fueron acusados de ayudar al presidente estadounidense Donald Trump al filtrar correos electrónicos del Partido Demócrata.

Giese añadió que los investigadores creen que el GRU también intentó desestabilizar e influir en las últimas elecciones federales de Alemania, celebradas en febrero, a través de una campaña llamada “Tormenta 1516”.

“El análisis de nuestros servicios muestra que la campaña difunde investigaciones pseudo generadas artificialmente, secuencias de imágenes deepfake, sitios web pseudoperiodísticos y declaraciones de testigos fabricadas en varias plataformas”, dijo el vocero.

Rusia enfrentará una serie de contramedidas por su guerra híbrida, aseveró Giese. “El gobierno alemán condena en los términos más enérgicos posibles los repetidos e inaceptables ataques de actores rusos controlados por el Estado”, sostuvo. “Continuaremos fortaleciendo nuestro apoyo a Ucrania y nuestra disuasión y defensa”.

Los gobiernos europeos están alerta por un supuesto espionaje ruso, el sobrevuelo de drones de vigilancia, acciones de sabotaje, así como por ciberataques y campañas de desinformación.

El derribo de un dron ruso en Polonia provocó destrozos en septiembre pasado WOJTEK RADWANSKI� - AFP�

Alemania es el segundo país que más ayuda ha proporcionado a Ucrania para que haga frente a la invasión rusa iniciada en febrero de 2022, y ha acusado a Moscú de llevar a cabo “ataques híbridos”, incluyendo los sobrevuelos de drones reportados en varios aeropuertos europeos en últimos meses.

La convocatoria del Ministerio de Relaciones Exteriores ocurrió el viernes, cuando se esperaba que la Unión Europea bloqueara los activos de Rusia en Europa hasta que renuncie a su guerra en Ucrania y compense a su vecino por los graves daños que ha infligido durante casi cuatro años.

La medida es un paso importante que permitirá a los mandatarios de la UE trabajar en una cumbre la próxima semana sobre cómo utilizar los decenas de miles de millones de euros en activos del Banco Central de Rusia para respaldar un gran préstamo que ayude a Ucrania a satisfacer sus necesidades financieras y militares durante los próximos dos años.

Agencias AFP, AP y Reuters