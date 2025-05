Alta abstención y malabares de la dictadura chavista en otra farsa electoral de Maduro

CARACAS.- “Las calles están solas, solísimas. Parece 1° de enero en medio de la lluvia. Pero como ya sucedió el año pasado, saldrán esta noche a decir lo que les dé la gana [en referencia a los resultados]”, resumió para LA NACION la cocinera Daniela Duarte, de 24 años. La joven decidió quedarse en su casa de San Cristóbal junto a su familia, muy cerca de la frontera con Colombia.

Sólo han pasado 10 meses pero a Duarte le parece toda una vida. La esperanza tras las colas interminables y la euforia que latía en las calles concurridas del 28 de julio del año pasado se transformaron hoy en desolación y vacío. Los venezolanos volvieron a decirle “no” a Nicolás Maduro, pero en esta ocasión a través de la enorme abstención.

Personal militar espera su turno para votar en las elecciones legislativas y locales en Caracas, Venezuela, el domingo 25 de mayo de 2025. Cristian Hernandez - AP

Y no sólo en la fronteriza Táchira. Lo mismo sucedió en Barinas, la cuna de revolución, tan chavista en tiempos pasados. En Monagas, en Falcón, en Anzoátegui o en Mérida. En el Amazonas o junto al deseado Esequibo. Y en Caracas, que también dio la espalda a la parodia revolucionaria.

La apuesta ciudadana pasó por ejecutar una especie de paro cívico en contra de la dictadura y en contra de sus compañeros de viaje electoral. Y ganó la desobediencia civil por goleada. Los centros electorales se vaciaron del pueblo, tantas veces citado como olvidado, en unas elecciones ilegales y tramposas, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no dudó en ampliar en al menos dos horas y media más las votaciones, pese a que no había colas por ningún lado y pese a que a los voceros gubernamentales se les llenaba la boca al asegurar que el proceso de voto era rapidísimo, no más allá de dos minutos. Son las cosas de la impunidad revolucionaria: el cierre de las urnas coincide con la puesta en marcha de la tradicional Operación Remate, cuando se traslada a la fuerza a votantes.

Personas esperan para emitir su voto durante las elecciones regionales y parlamentarias, en Caracas, Venezuela, el 25 de mayo de 2025 [e]MARCOS SALGADO - XinHua

“Hoy fuimos testigos de un evento que intentó disfrazarse de elección, pero que no logró engañar ni al país ni al mundo. El pueblo no convalidó un simulacro que pretendía legitimar lo que por naturaleza es ilegítimo. Lo que el mundo vio fue un acto de coraje cívico. Una declaración silenciosa, pero contundente”, denunció Edmundo González Urrutia, el diplomático que aplastó en 2024 en las urnas a Maduro, con siete millones de votos frente a los 3 millones del chavismo.

“La abstención es altísima, alrededor del 80%, lo que demuestra que sigue disminuyendo la base popular del régimen, que se suma a su baja capacidad de control social”, sintetizó para LA NACION el asesor electoral Jesús Castellanos.

Nicolás Maduro vota en las elecciones legislativas y locales en Caracas, Venezuela, el domingo 25 de mayo de 2025. Cristian Hernandez - AP

Según Eugenio Martínez, director de Votoscopio, el seguimiento realizado por grupos electorales opositores situaba la participación en apenas el 12,56% en zonas más opositoras y en 17% en las más chavistas. Otro estudio independiente apostaba por una abstención del 85%.

Ninguna de esas cifras coincidirá con las que a esta hora ya cocinaba el CNE, según distintas fuentes políticas consultadas por LA NACION. “Hoy hemos dado una lección al mundo entero acerca de la intensidad en la que el pueblo venezolano vive su democracia”, anticipó Jorge Rodríguez, hermano de la vicepresidenta Delcy y jefe de la campaña bolivariana. El chavismo calculaba con elevar la participación por encima del 35% y con la adjudicación de la gran mayoría de los 285 escaños y 24 gobernaciones en juego.

Una votante marca su papeleta y candidato en las elecciones legislativas y locales de Caracas, Venezuela, el domingo 25 de mayo de 2025. Ariana Cubillos - AP

“El centro de votación, muy solo”, reconoció Andrés Caleca, otro de los candidatos perdedores en las primarias opositoras. “Las calles de Venezuela hoy, que soledad tan sola”, remató el escritor Leonardo Padrón.

Activistas y ciudadanos se dedicaron durante todo el día a trasladar a las redes sociales, a través de imágenes, la desolación que se vivía en los centros electorales. Un golpe de realidad tras otro, que los canales chavistas intentaban mitigar con continuos llamados al voto. Los ciudadanos también recopilaron denuncias sobre el operativo puesto en marcha por las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH) para forzar el voto de empleados públicos o de beneficiarios de los distintos sistemas de control social del gobierno. Un clásico en las elecciones venezolanas.

Miembros de la Guardia de Honor se alinean antes de votar durante las elecciones regionales en un colegio electoral de Caracas el 25 de mayo de 2025. FEDERICO PARRA - AFP

La participación fue tan baja, fraude incluido, que Maduro se vio obligado a anunciar que prepara la reforma de todo el sistema electoral, pese al centenar de veces que ha afirmado que es el mejor del planeta, para forzar lo que llama el sistema electoral de los circuitos comunales.

Este evento electoral confirma la enorme gesta ciudadana del 28 de julio, desde la participación festiva del pueblo venezolano hasta el valiente plan para resguardar las actas electorales y su envío al cerebro logístico montado por el comando electoral de Urrutia y María Corina Machado. Tal fue su magnitud que el chavismo emprendió la caza y captura posterior no sólo de dirigentes, también de fiscales y activistas que participaron en el operativo.

Votantes revisan el padrón electoral en un centro de votación durante las elecciones legislativas y locales en Caracas, Venezuela, el domingo 25 de mayo de 2025. Ariana Cubillos - AP

La ausencia de esos mismos fiscales en estas elecciones provoca que los datos que haga públicos la revolución no podrán ser verificados. Incluso los códigos QR, que sirvieron para confirmar las actas electorales que otorgaron más de cuatro millones de votos de ventaja para Edmundo, han sido suprimidos en la última parodia electoral de Maduro.

“Todo lo que sucede es consecuencia del fraude monumental de julio pasado. Ese fue el día de profundización de la tragedia”, concluyó Rafael Uzcátegui, director del Laboratorio de Paz.

“Hoy el país les aplastó una vez más, con inteligencia y valentía actuando conforme a la estrategia pactada desnudamos esta gran farsa. La gente les desobedeció masivamente, de forma consciente y valiente, y se quedaron solos, vacíos. Les dimos otra soberana pela (paliza)”, destacó Machado en un vídeo lanzado en sus redes sociales desde la clandestinidad. La líder opositora insistió en que el 25M se ha constituido en un plebiscito que sirve para exigir a las Fuerzas Armadas, una vez más, que cumplan con su deber constitucional y actúen, “es la hora de abrir el camino a la transición en orden y con seguridad”.