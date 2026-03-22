Es oficial: Uscis reanudaría regla de trámites que beneficia a migrantes venezolanos y cubanos

Abogados migratorios aseguran que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) comenzó a reactivar algunos trámites migratorios que habían sido suspendidos. Esta medida beneficia a miembros de la comunidad venezolana y cubana que enfrentan procesos congelados.

Qué se sabe sobre las nuevas actualizaciones del Uscis

De acuerdo con la defensora Lorena Beatriz Vargas Hernández y el bufete de abogados “Dreams on Solid Rocks LLC“, se prevé que algunos trámites relacionados con programas humanitarios y solicitudes específicas se retomen “de manera progresiva”.

Venezuela fue designada inicialmente al TPS el 9 de marzo de 2021 Facebook Illinois Venezuelan Alliance

Tres grupos de migrantes podrían beneficiarse de esta normativa. Entre ellos se encuentran las personas con trámites previamente detenidos, solicitantes de programas humanitarios y aquellos casos que estaban en espera por revisiones administrativas.

Qué debe tener en cuenta un migrante ante los posibles cambios del Uscis

Pese a estos cambios, los letrados aclararon que no todos los casos se reactivarían de manera automática. En ese sentido, la medida abre la puerta a que muchos expedientes vuelvan a avanzar.

Los letrados aclararon que no todos los casos se iban a reactivar de manera automática Generada por IA de Freepik - Generada por IA de Freepik

Para que una persona sepa si su trámite migratorio volvió a avanzar, se recomienda seguir algunos pasos, como:

Revisar el estatus del caso migratorio.

Mantener la información actualizada.

Estar atento a notificaciones oficiales.

Qué se conoce sobre los trámites migratorios congelados de venezolanos y cubanos

Se estima que hay dos millones de solicitudes congeladas que permanecen en un limbo legal. De acuerdo con el CATO Institute, el bloqueo surgió de la combinación de tres políticas implementadas por la administración Trump:

La prohibición de entrada a ciudadanos de 40 países que se encontraban fuera de EE.UU. Esta medida se aplicó en diciembre del año pasado luego de que en junio se estableciera una medida que restringió de manera total o parcial el ingreso de personas de 19 países, entre ellos Cuba y Venezuela .

Esta medida se aplicó en diciembre del año pasado luego de que en junio se estableciera una medida que restringió de manera total o parcial el ingreso de personas de 19 países, El memorando de Uscis que extiende la prohibición a personas que ya viven en EE. UU., lo que congela beneficios como permisos de trabajo , residencias permanentes (green cards) y naturalizaciones para ciudadanos de esos mismos 40 países.

lo que congela beneficios como , y naturalizaciones para ciudadanos de esos mismos 40 países. La suspensión del Departamento de Estado que congeló la emisión de las visas de inmigrante para 75 países (entre ellos Cuba y Uruguay) bajo el argumento de que sus ciudadanos utilizan programas de bienestar social a tasas inaceptables.

Los cubanos cuentan con más de 935 mil solicitudes congeladas tras las últimas medidas de la administración Trump Facebook Cubanos en New Jersey

Estas políticas han tenido mayor impacto en la comunidad de Cuba, Venezuela y Haití, cuyos ciudadanos suman más de 1.2 millones de solicitudes congeladas.

Cuba es el país más afectado, con 935 mil solicitudes bloqueadas y un costo de US$543 millones en tarifas. Venezuela le sigue con 237 mil solicitudes en pausa con un costo de US$138 millones.