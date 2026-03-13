Amenaza de Trump a Irán: “Miren lo que les pasa este viernes a estos desquiciados sinvergüenzas”

DUBAI.– El presidente norteamericano, Donald Trump, volvió a amenazar al régimen iraní y afirmó que matar a sus líderes es un “gran honor”, mientras la guerra en Medio Oriente se acerca a su segunda semana con intensos intercambios de drones y misiles en toda la región.

“Miren lo que les pasa hoy a estos sinvergüenzas desquiciados”, escribió el mandatario en la madrugada del viernes en su cuenta de Truth Social.

“Tenemos una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y mucho tiempo”, añadió Trump, al asegurar que Estados Unidos está “destruyendo por completo el régimen terrorista de Irán”.

Una columna de humo de una explosión se eleva detrás de manifestantes en Teherán, Irán, el 13 de marzo de 2026 Fars News Agency�

“Llevan 47 años matando a personas inocentes en todo el mundo y ahora yo, como el 47º presidente de Estados Unidos de América, los estoy matando a ellos. ¡Qué gran honor es hacerlo!”, afirmó el republicano.

El conflicto, iniciado con ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán a finales de febrero, ha causado más de 2000 muertos, trastornado la vida de millones de personas y sacudido los mercados energéticos y financieros mundiales.

Trump también anticipó una nueva escalada militar. “Vamos a golpearlos muy duro la próxima semana”, dijo en una entrevista con Fox News Radio emitida el viernes.

El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, respondió con un mensaje desafiante en sus primeros comentarios oficiales el jueves. El clérigo prometió mantener cerrado el estrecho de Ormuz —clave para el suministro energético mundial— y advirtió a los países vecinos que cierren las bases estadounidenses en su territorio o se arriesguen a ser atacados.

Captura de pantalla de la publicación de Trump. Fuente: Truth Social

“Les aseguro a todos que no descuidaremos vengar la sangre de sus mártires”, dijo Khamenei, quien sustituyó a su padre tras su muerte en los primeros ataques de la guerra.

Su mensaje fue leído por un presentador de televisión y no quedó claro por qué no apareció en persona. Funcionarios iraníes dijeron que había resultado levemente herido.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dijo en una conferencia de prensa que “el nuevo líder, no tan supremo, está herido y probablemente desfigurado. Desesperado y escondido, se ocultó. Cobarde. Eso es lo que hacen las ratas”, dijo el funcionario desde el Pentágono, y aseguró que Washington prepara el mayor ataque aéreo sobre Teherán desde el inicio de la guerra.

Presiones diplomáticas

En paralelo, Trump habló con los líderes del Grupo de los Siete (G7). Según el medio estadounidense Axios, el presidente dijo durante una reunión virtual el miércoles que Irán “está a punto de rendirse”, aunque sugirió que ya no queda nadie en Teherán con autoridad para anunciarlo.

Iraníes caminan frente a un enorme cartel del recién designado líder supremo de Irán en Teherán, el 13 de marzo de 2026 -� - AFP�

“Nadie sabe quién es el líder, así que no hay nadie que pueda anunciar la rendición”, dijo el republicano, según dos funcionarios al tanto de la llamada.

De acuerdo con el medio, el mandatario también se jactó ante sus aliados de los resultados de la ofensiva, conocida como “Operación Furia Épica”, asegurando que había eliminado “un cáncer que nos estaba amenazando a todos”.

Varios líderes europeos, sin embargo, instaron a Trump a buscar una salida al conflicto y subrayaron la necesidad de garantizar el tránsito por el estrecho de Ormuz.

En paralelo, Francia e Italia iniciaron contactos con Irán para explorar un acuerdo que permita garantizar el paso seguro de buques europeos por el estrecho, según informó el Financial Times, citando a personas al tanto de las conversaciones.

Agencias AP, AFP y Reuters