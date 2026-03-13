Ataque de EE.UU.: un analista internacional sembró dudas sobre el poder del nuevo líder de Irán y las heridas que sufrió

Pete Hegseth anunció desde el Pentágono que Mojtaba Khamenei “está desesperado y escondido como una rata”; Andres Repetto se distanció de esta afirmación y explicó los motivos
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que el ayatollah Mojtaba Khamenei, está “herido y probablemente desfigurado”. Andrés Repetto, analista internacional, sembró dudas acerca de esta afirmación oficial y expuso su punto de vista.
“Todo parte de la narrativa”, afirmó en LN+, al tiempo que señaló que la Guardia Revolucionaria iraní “está generando una omnipresencia de un hombre que no vimos ni escuchamos”.
