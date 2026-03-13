LA NACION

Ataque de EE.UU.: un analista internacional sembró dudas sobre el poder del nuevo líder de Irán y las heridas que sufrió

Pete Hegseth anunció desde el Pentágono que Mojtaba Khamenei “está desesperado y escondido como una rata”; Andres Repetto se distanció de esta afirmación y explicó los motivos

Mojtaba Khamenei
Mojtaba Khamenei AMIR KHOLOUSI - ISNA

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que el ayatollah Mojtaba Khamenei, está “herido y probablemente desfigurado”. Andrés Repetto, analista internacional, sembró dudas acerca de esta afirmación oficial y expuso su punto de vista.

“Todo parte de la narrativa”, afirmó en LN+, al tiempo que señaló que la Guardia Revolucionaria iraní “está generando una omnipresencia de un hombre que no vimos ni escuchamos”.

Andres Repetto, analista internacional
Andres Repetto, analista internacional

Noticia en desarrollo

