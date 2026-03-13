EE.UU. flexibiliza sanciones al petróleo ruso para contener el alza de la energía por la guerra con Irán y provoca malestar en Europa

DUBAI.– Estados Unidos emitió una exención de 30 días que permite a los países comprar productos petroleros rusos sancionados que actualmente se encuentran en tránsito marítimo, con la esperanza de aliviar los precios del petróleo y el gas impulsados al alza por la guerra que Estados Unidos e Israel están librando contra Irán.

Sin embargo, la medida pareció tener poco efecto: el crudo Brent de referencia volvió a subir hasta 101 dólares hacia las 7 de la Argentina el viernes, mientras que las acciones asiáticas también se mantenían bajo presión.

Una mujer musulmana chiita pakistaní sostiene un retrato del ayatollah Ali Khamenei AAMIR QURESHI� - AFP�

La exención afectaría a 100 millones de barriles diarios, “equivalente a casi un día de producción mundial”, según estimó el enviado presidencial ruso Kirill Dmitriev.

Tras el anuncio, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenksy, condenó la medida.

“Esta concesión por parte de Estados Unidos podría dar a Rusia unos 10.000 millones de dólares para la guerra. Esto ciertamente no ayuda a la paz”, dijo el mandatario en una conferencia de prensa en París con su homólogo francés, Emmanuel Macron.

Cuando el conflicto se acercaba a su tercera semana, Irán lanzó el viernes otra andanada de misiles y drones contra Israel.

Manifestantes musulmanes queman las banderas nacionales de Estados Unidos e Israel durante una manifestación en Peshawar ABDUL MAJEED� - AFP�

El Ejército israelí dijo que había lanzado ataques en distintos puntos de Teherán y que continuaba llevando a cabo bombardeos contra la milicia Hezbollah, aliada de Irán, en todo el territorio del Líbano, incluido Beirut, la capital, mientras medios iraníes informaban del inicio en todo el país de manifestaciones por el Día de Quds (Día de Jerusalén) en apoyo a los palestinos.

Medios iraníes señalaron que se escucharon explosiones y el sobrevuelo de aviones de combate en la capital iraní y en Karaj, al oeste de Teherán.

Medidas de contención

La perspectiva de que un shock tan severo para el suministro mundial de energía pudiera prolongarse impulsó los precios del petróleo alrededor de un 9% hasta los 100 dólares por barril el jueves, lo que representa casi un 40% más desde el inicio de la guerra, contribuyendo además a la caída de las acciones en Estados Unidos.

Los precios han oscilado bruscamente tras comentarios del presidente norteamericano, Donald Trump, sobre la probable duración de la guerra, que ha llevado a Irán a atacar embarcaciones en el estrecho de Ormuz, el paso por el que transita una quinta parte del petróleo mundial.

Un petrolero de CPC Corporation está atracado en el puerto de Keelung I-HWA CHENG� - AFP�

En un intento por estabilizar los precios, Estados Unidos emitió el jueves una licencia de 30 días para que los países puedan comprar petróleo ruso y productos petroleros que actualmente se encuentran en tránsito marítimo, donde no es inusual que los cargamentos se vendan o cambien de comprador.

“El aumento temporal de los precios del petróleo es una disrupción de corto plazo que a largo plazo traerá un beneficio enorme para nuestra nación y nuestra economía”, dijo el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent.

Tanques de almacenamiento de petróleo en un pequeño puerto de Fráncfort Michael Probst� - AP�

La Agencia Internacional de la Energía, integrada por 32 países, señaló el jueves que la guerra está generando la mayor disrupción en el suministro de petróleo de la historia. Los precios promedio de la nafta minorista en Estados Unidos alcanzaron el jueves 3,60 dólares por galón –alrededor de 3,78 litros– por primera vez desde mayo de 2024, mientras que el diésel llegó a 4,89 dólares por galón, el nivel más alto desde diciembre de 2022, según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil.

Trump, quien ya declaró que Estados Unidos e Israel han ganado la guerra, dijo que el país podría obtener ganancias significativas gracias a los precios más altos del petróleo. También prometió, sin dar detalles, garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho.

Las perspectivas de la guerra

“Estados Unidos es, por lejos, el mayor productor de petróleo del mundo, así que cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero”, escribió en redes sociales el magnate republicano. Volvió a insistir en que la prioridad era evitar que Irán adquiera armas nucleares.

En contraste, durante una visita a Noruega el viernes, el jefe de Gobierno alemán, Friedrich Merz, consideró “un error” suavizar las sanciones “por cualquier motivo”.

Trabajadores de rescate buscan sobrevivientes entre los escombros tras un ataque en el sur de Teherán Sajjad Safari� - AP�

“Queremos asegurarnos de que Rusia no aprovecha la guerra en Irán para debilitar a Ucrania“, dijo Merz en una rueda de prensa en la localidad de Andoya.

Merz añadió que los líderes del Grupo de los Siete (G7) habían hablado de los suministros de petróleo y gas procedentes de Rusia y que seis de ellos “consideraron claramente” que la flexibilización “no enviaba la señal adecuada”.

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, hablando junto a Merz, se mostró “extremadamente escéptico” sobre la conveniencia de flexibilizar las sanciones petroleras.

Dos mujeres de la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní junto una instalación de almacenamiento de petróleo, en Teherán Vahid Salemi� - AP�

El medio norteamericano Axios citó a tres funcionarios de los países occidentales del G7 que afirmaron que Trump dijo a los líderes del bloque, durante una reunión virtual el miércoles, que Irán “está a punto de rendirse”.

El Ejército israelí dijo el viernes que su fuerza aérea había atacado más de 200 objetivos en el oeste y el centro de Irán en las últimas 24 horas, incluidos lanzadores de misiles balísticos, sistemas de defensa antiaérea y sitios de producción de armas.

La guerra, que empezó el 28 de febrero, ha desatado un conflicto regional, con más de 2000 muertos y todo Medio Oriente sumido en la agitación.

Una columna de humo negro se eleva tras un ataque aéreo mientras iraníes participan en una manifestación en Teherán -� - AFP�

En una publicación en redes sociales, Trump dijo que Estados Unidos “está destruyendo totalmente al régimen terrorista de Irán”.

“Tenemos una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y todo el tiempo del mundo. Miren lo que les ocurre hoy a estos degenerados desquiciados”, dijo Trump.

“Han estado matando a personas inocentes en todo el mundo durante 47 años, y ahora yo, como el 47.º presidente de los Estados Unidos de América, los estoy matando. ¡Qué gran honor hacerlo!”

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, en sus primeros comentarios el jueves, prometió mantener cerrado el estrecho de Ormuz y instó a los países vecinos a cerrar las bases estadounidenses en su territorio, o arriesgarse a ser atacados.

Amenazas cruzadas

“Les aseguro a todos que no descuidaremos vengar la sangre de sus mártires”, dijo el jueves el nuevo lider supremo de Irán en un mensaje trasmitido en la televisión estatal iraní. El clérigo de línea dura reemplazó a su padre después de que fuera asesinado en los ataques iniciales de la guerra.

Los comentarios de Khamenei fueron leídos por un presentador de televisión y no quedó claro por qué no apareció en persona. Funcionarios iraníes dijeron que está levemente herido; Trump afirmó que cree que Khamenei está vivo pero “dañado”.

Una chica observa en un teléfono una declaración televisada del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei -� - AFP�

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también dio su primera conferencia de prensa desde el inicio de la guerra, en la que lanzó una amenaza velada de matar al nuevo líder supremo.

“No detallaré las acciones que estamos llevando a cabo. Estamos creando las condiciones óptimas para derrocar al régimen, pero no puedo decirles con absoluta certeza que el pueblo de Irán lo hará: un régimen se derriba desde dentro”, dijo Netanyahu el jueves.

“Pero sin duda podemos ayudar, y estamos ayudando”, agregó el premier.

En Irak, el Comando Central de Estados Unidos informó que uno de sus aviones cisterna se estrelló el jueves en el oeste del país, lo que provocó la muerte de cuatro de los seis tripulantes, mientras continúan las tareas de rescate. Indicó que el incidente involucró a otra aeronave, pero no fue resultado de fuego hostil ni amigo.

Un comerciante israelí exhibe kipás con imágenes de Trump y Netanyahu, en Jerusalén oeste HAZEM BADER� - AFP�

La Resistencia Islámica en Irak, una coalición de facciones armadas respaldadas por Irán, afirmó haber derribado el avión.

Macron dijo que un soldado francés murió y varios resultaron heridos durante un ataque en el norte de Irak, horas después de que una base italiana en la misma zona fuera atacada. Los militares franceses brindaban entrenamiento como parte de una coalición internacional que combate a militantes del Estado Islámico.

Varias viviendas en una localidad árabe beduina cerca de una base aérea en el norte de Israel resultaron gravemente dañadas durante la noche. No estaba claro de inmediato si el daño fue causado por un impacto directo o por restos de una interceptación. El servicio de ambulancias israelí informó que 58 personas resultaron heridas, en su mayoría con lesiones leves.

Agencias AFP, ANSA y Reuters y diario The New York Times