Mapa: Israel ataca a Irán con intensos ataques aéreos en múltiples bases

Los bombardeos alcanzaron bases militares, centros de mando y depósitos de misiles en varias ciudades iraníes, en una de las ofensivas más intensas desde el inicio de la guerra

Trabajadores de rescate trasladan a un hombre gravemente herido tras sacarlo de entre los escombros después de un ataque en el sur de Teherán
Trabajadores de rescate trasladan a un hombre gravemente herido tras sacarlo de entre los escombros después de un ataque en el sur de TeheránSajjad Safari - AP

DUBÁI.– Estados Unidos e Israel intensificaron este viernes su ofensiva contra Irán con una nueva ola de bombardeos contra instalaciones militares, centros de mando y depósitos de misiles en varias ciudades del país, mientras el Pentágono afirmó que desde el inicio de la guerra ya han sido atacados más de 15.000 objetivos.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, aseguró en Washington que las fuerzas de ambos países han golpeado instalaciones militares a un ritmo superior a 1000 objetivos por día desde que comenzó el conflicto, a fines de febrero.

Entre nuestra fuerza aérea y la de los israelíes se han atacado más de 15.000 objetivos enemigos”, dijo Hegseth en conferencia de prensa. Según el funcionario, la campaña militar ha degradado significativamente el arsenal iraní: “Su volumen de misiles ha disminuido un 90% y sus drones de ataque suicida, un 95%”.

Entre los blancos alcanzados en las últimas horas se encuentran instalaciones subterráneas para almacenamiento y producción de misiles balísticos en Shiraz, en el sur del país; bases centrales de defensa aérea y fábricas de armamento en Teherán; y centros de mando militares en Ahvaz, en el oeste, incluidos puestos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y de las fuerzas de seguridad interna.

Explosiones en Teherán

La ofensiva continuó con ataques a gran escala en la capital iraní, según confirmó el ejército israelí. Fuertes explosiones sacudieron distintos barrios de Teherán durante la mañana, haciendo temblar edificios en el norte y el centro de la ciudad, según reportaron periodistas de la agencia AFP.

Una vivienda dañada en Teherán
Una vivienda dañada en TeheránSha Dati - XinHua

En paralelo, una potente explosión golpeó la plaza Ferdowsi, en la calle Enghelab, cerca de la Universidad de Teherán, donde miles de personas participaban en manifestaciones por el Día de Quds, la jornada anual organizada por el régimen iraní en apoyo a los palestinos.

La causa de la detonación no estaba clara de inmediato. La televisión estatal iraní informó que el estallido sacudió la plaza llena de manifestantes, mientras las autoridades habían advertido previamente sobre posibles ataques en la zona.

Según la agencia iraní Irna, al menos una persona murió en una explosión ocurrida cerca de un desfile relacionado con las conmemoraciones.

Una columna de humo negro se eleva tras un ataque aéreo mientras iraníes participan en la manifestación del Día de Al-Quds en Teherán
Una columna de humo negro se eleva tras un ataque aéreo mientras iraníes participan en la manifestación del Día de Al-Quds en Teherán- - AFP

A pesar de los bombardeos, miles de manifestantes salieron a las calles de la capital coreando consignas contra Israel y Estados Unidos.

Advertencias y evacuaciones

Horas antes de los ataques, el ejército israelí había pedido a los residentes evacuar dos zonas del centro de Teherán, señalando que planeaba atacar “infraestructuras del régimen terrorista iraní”.

Las detonaciones se sucedieron en intervalos cortos y con una intensidad inusual, según reportes desde la capital iraní, en el día 14 de la guerra iniciada tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

En Washington, Hegseth aseguró además que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, estaría herido y “probablemente desfigurado” tras los ataques iniciales del conflicto. Según el jefe del Pentágono, el reciente mensaje del clérigo llamando a la venganza no fue transmitido en video ni audio, sino leído por un presentador.

Personas buscan artículos de primera necesidad de edificios dañados, en Teherán
Personas buscan artículos de primera necesidad de edificios dañados, en TeheránSha Dati - XinHua

La escalada militar sigue alimentando un conflicto regional cada vez más amplio, con ataques cruzados, bombardeos a instalaciones estratégicas y operaciones contra aliados de Irán como Hezbollah en el Líbano.

Mientras Israel y Estados Unidos sostienen que buscan destruir las capacidades militares y nucleares de Irán, el nuevo liderazgo iraní prometió vengar a las víctimas de los ataques y continuar la confrontación.

El conflicto, iniciado el 28 de febrero, ya ha dejado miles de muertos y mantiene a todo Medio Oriente en una creciente espiral de tensión.

Agencias AFP y AP

