Año Nuevo violento en Ucrania: ataques, acusaciones cruzadas y más de 20 muertos

MOSCÚ.- Rusia acusó este jueves a Ucrania de haber lanzado un ataque por la noche en un poblado de la región de Kherson, controlada parcialmente por los rusos, que dejó al menos 24 muertos, mientras que Kiev denunció un ataque ruso de 200 drones contra estructuras de energía.

Estos nuevos ataques, en las primeras horas de 2026, se produjeron en medio de la incertidumbre que rodea a las conversaciones destinadas a poner fin al conflicto, cuyo resultado continúa siendo una incógnita.

Moscú afirmó que tres drones lanzados por las fuerzas ucranianas la noche de Año Nuevo impactaron un café y un hotel en la ciudad turística de Khorly, sobre la costa del mar Negro, situada en la parte de la región ucraniana de Kherson controlada por las fuerzas rusas.

Los bomberos intentan sofocar el incendio tras el presunto ataque de drones ucranianos en Kherson -� - UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE�

El gobernador de facto de Kherson nombrado por Moscú, Vladimir Saldo, afirmó en Telegram que al menos 24 personas murieron y que “decenas” resultaron heridas, y también publicó fotos en las que se ven cuerpos carbonizados.

En un comunicado, la Cancillería rusa acusó a Kiev de “torpedear deliberadamente cualquier intento de buscar soluciones pacíficas al conflicto” con sus ataques con drones. También llamó a los gobiernos extranjeros y a las instancias internacionales a condenar “este atentado sangriento”.

Valentina Matviyenko, presidenta de la cámara alta del Parlamento, el Consejo de la Federación, dijo que el ataque “reforzó” la determinación de Moscú de lograr rápidamente los objetivos de la invasión que lanzó hace casi cuatro años sobre Ucrania. El ataque “demuestra una vez más la validez de nuestras demandas iniciales”, señaló.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, acusó a Rusia de empezar un nuevo año con más ataques, en el marco de su ofensiva lanzada en febrero de 2022.

Russia deliberately brings war into the New Year

“Rusia empieza deliberadamente el nuevo año continuando con la guerra, lanzando más de 200 drones” en Nochevieja, denunció el jueves en redes sociales, y precisó que Moscú apuntó contra infraestructuras energéticas. El mandatario afirmó también que siguen previstas reuniones en los próximos días para intentar avanzar en las negociaciones.

El sábado se celebrará una reunión en Ucrania con asesores de seguridad de sus aliados europeos. Un equipo estadounidense participará por videoconferencia, indicó Zelensky, y precisó que 15 países habían confirmado su participación, así como representantes de la UE y la OTAN.

El lugar del presunto ataque de drones ucranianos en Kherson -� - The Governor of Kherson region V�

El lunes está prevista una reunión entre responsables militares para debatir las “garantías de seguridad” que pueden aportar sus aliados. “En el plano político, casi todo está listo, y es importante resolver cada detalle del funcionamiento de las garantías si logramos poner fin a la guerra”, afirmó Zelensky.

Para el martes está agendada una cumbre con los líderes occidentales, añadió el presidente ucraniano, sin dar más detalles sobre el lugar de la reunión. Antes había afirmado que podría celebrarse en Francia.

Denuncias y negociaciones

El dirigente ucraniano dijo que hay un acuerdo con Rusia que “está listo en un 90%” pero que el 10% restante determinaría “el destino de la paz”. Su homólogo ruso, Vladimir Putin, instó en por su parte a creer en la “victoria”.

El Kremlin afirmó esta semana que “endurecería” su postura negociadora sobre el fin de la guerra, tras acusar a Ucrania de lanzar drones contra la residencia de Putin en la región de Novgorod.

Reclutas ucranianos entrenan bajo la nive en la región de Zaporiyia ANDRIY ANDRIYENKO� - 65th Mechanized Brigade of Ukrai�

Kiev tildó de “mentira” esa acusación y afirmó que Moscú la estaba utilizando como pretexto para seguir atacando Ucrania y socavar las negociaciones.

Según declaró un funcionario estadounidense al Wall Street Journal, la CIA evaluó que no se había producido ningún ataque contra la residencia de Putin. Según el funcionario, las fuerzas ucranianas intentaron atacar una instalación militar en otra parte de la región de Novgorod.

El Ministerio de Defensa ruso indicó el jueves que sus especialistas habían accedido al sistema de navegación de uno de los drones que según afirmaron fue utilizado en el ataque y utilizaron sus datos para confirmar que la residencia de Putin era el destino final.

El miércoles había publicado además un video de un dron derribado que según dijo fue parte del ataque. La grabación nocturna mostraba a un hombre vestido de camuflaje, con casco y chaleco de kevlar junto a un dron dañado en la nieve. El hombre, con el rostro cubierto, habla sobre el dispositivo. Funcionarios de Defensa dijeron que transferirán los datos a las autoridades estadounidenses “a través de canales establecidos”.

Una manifestación en homenaje al prócer ucraniano Stepan Bandera, que luchó contra los soviéticos, en la ciudad de Lviv Mykola Tys� - AP�

En tanto, los bombardeos nocturnos no cesan. En 2025, Rusia lanzó 54.592 drones de largo alcance y 1958 misiles en bombardeos nocturnos contra Ucrania, un total de 56.550 municiones, según un análisis realizado por la AFP.

En diciembre, las fuerzas rusas lanzaron 5310 misiles y drones de largo alcance contra territorio ucraniano, un 6% menos que en noviembre. Esos bombardeos apuntan sobre todo a las infraestructuras gasísticas y eléctricas de Ucrania. En respuesta, Kiev suele llevar a cabo ataques contra depósitos petroleros y refinerías rusas.

Kiev también continúa presionando al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para que tome medidas contra Rusia por ataques a infraestructuras eléctricas consideradas “críticas para la seguridad nuclear” en las centrales nucleares de Ucrania.

El OIEA publicó el martes una nota enviada por Kiev, diciendo que un ataque con drones y misiles rusos el 23 de diciembre había causado que ciertas plantas de energía nuclear ucranianas perdieran una “parte significativa de sus conexiones eléctricas externas”.

Agencias AP y AFP