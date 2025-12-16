Antes de viajar a la Argentina, Kast cruzó a Maduro tras una fuerte amenaza: “Es un narcodictador”

SANTIAGO.- El reciente triunfo electoral de José Antonio Kast provocó una fuerte tensión diplomática con Venezuela, luego de que el líder del régimen, Nicolás Maduro, emitiera una severa advertencia dirigida al presidente electo chileno a propósito de la crisis migratoria, una de las banderas de su campaña.

El enfrentamiento se centró en las promesas de Kast -quien este martes viajó a Buenos Aires para reunirse con Javier Milei- de expulsar a migrantes irregulares, a quienes vincula con la criminalidad.

Este lunes, Maduro lanzó un emplazamiento en tono amenazante hacia Kast durante un acto televisado.

El líder venezolano exigió a Kast “respetar” a los venezolanos que residen en Chile.

La advertencia fue tajante: “Le digo desde Venezuela a José Antonio Kast, cuidadito le toca un pelo a un venezolano en Chile (...) cuídese de meterse en ese callejón sin salida de perseguir a venezolanos”.

Además, Maduro afirmó con firmeza que “a los venezolanos se les respeta”.

Maduro, en su mensaje, lanzó duras acusaciones personales contra Kast: “Usted podrá ser seguidor de [Adolf] Hitler y educado en los valores de Hitler, usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuida’ito (si) le toca un pelo a un venezolano”.

Maduro aseveró que el “nazifascismo” tiene la intención de “imponerse otra vez” en Chile. Además, instó al presidente electo chileno a no cambiar las normas migratorias: “Deje quieto a quien quieto está”.

El mandatario venezolano recordó que los migrantes tienen derechos que la constitución chilena debe garantizar.

Este conflicto surge en el contexto de la crisis migratoria venezolana. Las cifras oficiales chilenas indican que la población venezolana en el país supera las 500.000 personas, una de las comunidades migrantes más grandes de la región.

Kast arrasó en el balotaje con su promesa de deportar a los casi 340.000 migrantes irregulares que viven en Chile, en su mayoría venezolanos.

Como candidato, Kast hizo del tema migratorio un tópico central de su discusión electoral. Ganó las elecciones con un discurso enfocado en “ordenar la casa” y prometió endurecer las políticas migratorias.

El presidente electo calificó la inmigración irregular como una “crisis de seguridad” y propuso la expulsión expedita de migrantes con antecedentes penales.

El futuro mandatario vincula el aumento de la tasas de criminalidad con la migración irregular, especialmente con la irrupción de bandas criminales extranjeras, como el Tren de Aragua, de origen venezolano que Estados Unidos declaró organización terrorista.

El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, atribuyó el triunfo de Kast a la “tibieza” con la que gobierna Gabriel Boric, la voz más crítica del régimen dentro de la izquierda regional.

La respuesta de Kast

Ante las amenazas, Kast respondió sin dilación y afirmó que los dichos de Maduro lo “tienen sin cuidado”. El presidente electo, antes de comenzar un viaje a Buenos Aires para reunirse con Javier Milei, calificó al líder venezolano con dureza.

Kast declaró que Maduro “es un dictador, un narcodictador que hoy día está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos”.

Agregó que quizás luego otros países se sumen a la presión, porque “la exportación de la droga no es aceptable”.

Kast reafirmó que su gobierno, que asumirá el 11 de marzo próximo, actuará con “firmeza y apegado a la ley” para combatir el crimen organizado.

En su declaración, Kast señaló: “Las amenazas de dictadores o de quienes intentan serlo no nos amedrentan. Vamos a gobernar para todos los chilenos, ordenando la casa y enfrentando el crimen, venga de donde venga”.

Mientras tanto, Maduro anunció un plan especial de apoyo para los venezolanos en Chile que deseen regresar, extendiendo una invitación “con mucho respeto” a sus compatriotas.

Este plan utilizará el programa gubernamental Vuelta a la Patria, coordinado por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y la presidenta de ese plan, Camilla Fabri.

Maduro manifestó su apoyo decidido al retorno, declarando: “Si yo pudiera enviar 100 aviones para traérmelos en boletos gratis a toditos lo haría mañana, como nos estamos trayendo a todos los migrantes de Estados Unidos, liberándolos y rescatándolos del presidio (...) todo el que se quiera regresar tendrá nuestro apoyo decidido”.

Venezuela experimenta una crisis migratoria grave, comparable a la de naciones en guerra como Ucrania.

Organismos de la ONU estiman que aproximadamente 8 millones de personas han salido del país sudamericano en la última década bajo la presidencia de Maduro, lo cual representa un tercio de la población total de Venezuela.

Kast tomará posesión el próximo 11 de marzo como el primer mandatario de ultraderecha desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, hace 35 años.

El presidente electo es el menor de 10 hijos de un matrimonio de alemanes que emigró a Chile. Investigaciones periodísticas revelaron en 2021 que su padre fue miembro del partido nazi de Adolf Hitler. Pero él afirmó que fue un recluta forzado del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial y negó que fuera nazi.

