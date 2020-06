La esposa del príncipe Harry pasó por distintas etapas de exposición pública, pero su lucha no era sólo con la prensa, sino también con los miembros del palacio

Meghan Markle y el príncipe Harry están alejados de la realeza y viven su propia historia familiar en una mansión de Los Ángeles. Sin embargo, todavía están en el centro de la escena, y se siguen conociendo nuevos algunos detalles de cómo era su vida cuando eran miembros activos de la corona británica : según un experto, dentro del palacio le pusieron un despectivo apodo a la duquesa de Sussex .

Tom Quinn , el autor de Palacio de Kensington: una memoria íntima de la reina María a Meghan Markle , afirmó que, cuando entrevistó a personas que habían trabajado en aquella residencia real con la exactriz de Suits, supo cuál era el nombre con el que la llamaban a sus espaldas.

En una entrevista con Fox News el experto real aseguró: "Le decían ' la duquesa difícil '. En un mundo como el de la corona británica, los apodos son inevitables, y la prensa es famosa por tomar un rasgo de alguien y explotarlo para vender más; pero esta vez vino de los propios trabajadores del palacio".

Esa forma de llamarla fue usada por los periódicos ingleses, pero según el experto provino de personal muy cercano a la familia real: "Sintieron que ella era demasiado exigente para ser una recién llegada , porque los llamaba por la noche o les enviaba e-mails muy temprano".

El príncipe Harry y Meghan Markle viven junto a su hijo Archie en una lujosa mansión de Beberly Hills Fuente: Archivo - Crédito: Getty

Sin embargo, el biógrafo también aseguró que cree que la falta de aceptación hacia la duquesa ocurrió porque tenían " formas diferentes de comprender la situación ". "Ellos no estaban acostumbrados a que un miembro real actuara de una forma tan determinada; Meghan se propuso demostrar que le interesaba cada uno de los asuntos que le encargaban", sentenció Quinn.

" Quisquillosa y peleadora " fueron otros de los adjetivos que usaron los entrevistados del autor del libro para describir a Markle. Pero una vez más el experto retrucó esta versión con su propia hipótesis de lo ocurrido: "Creo que al principio todos la amaban, y ella se sintió cómoda y parte de la familia, entonces se propuso estar a la altura y dar todo de sí para hacer la diferencia".

" El verdadero problema es que ella es muy diferente . La prensa es muy poderosa en Gran Bretaña, y cuando la duquesa confesó que le había sido muy difícil soportar todo lo que habían dicho sobre su vida, volvieron a destruirla", argumentó Quinn.

"Inicialmente amaban a Meghan y eso realmente hizo que Meghan sintiera que era parte de la familia", dijo Quinn. "Pero cuando decidieron que la historia era aburrida ... enfatizaron que era difícil debido a esta diferencia".

Recordemos que la exactriz confesó en el documental Harry & Meghan: An African Journey: "Cuando conocí a Harry mis amigos estaban muy felices porque yo estaba muy feliz, pero también me dijeron: 'Estoy seguro de que es genial, pero no deberías seguir adelante, no lo hagas porque los medios británicos destruirán tu vida ".

Por último, el experto real aseguró que " la familia real está nerviosa " porque no saben cuáles serán los siguientes pasos de la pareja. Y además, advirtió: "Creo que Meghan y Harry no se dieron cuenta que de a donde quiera que vayas, cualquier dificultad que tengas te las llevarás contigo".