Apostadores presionaron a un periodista para cambiar la información en una nota sobre la guerra en Irán

TEHERÁN.– Un mensaje en inglés apareció en el teléfono de Emanuel Fabian y marcó el inicio de una situación inédita. “Tenés 90 minutos para cambiar la mentira”, decía el texto enviado por WhatsApp. “Si lo hacés, resolvés en un minuto el problema más grave que causaste en tu vida”.

El sitio de predicciones y apuestas Polymarket se muestra en una pantalla Wally Santana - AP

Fabian, corresponsal de guerra de The Times of Israel, no entendió de inmediato qué había desatado esa amenaza. Cinco días antes había publicado una breve nota en la que informaba que un misil iraní había impactado en un área abierta cerca de Beit Shemesh, a unos 30 kilómetros de Jerusalén, sin causar heridos. Para él, se trataba de un episodio menor en medio de una jornada de sirenas y alertas en Jerusalén, Cisjordania y el sur de Israel.

Pero su reporte no quedó en el plano informativo. En paralelo, en la plataforma de apuestas Polymarket, miles de usuarios habían puesto dinero en un mercado que buscaba responder una pregunta concreta: si al menos un misil iraní impactaría en Israel el 10 de marzo.

Gamblers trying to win a bet on Polymarket are vowing to kill me if I don’t rewrite an Iran missile story



This is my account:



https://t.co/SBpGsW9lsH — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 16, 2026

El post de Fabian parecía definir el resultado. Quienes apostaron a que habría un impacto se encaminaban a ganar. Sin embargo, en foros y chats comenzó a instalarse otra versión: que la explosión registrada podía haber sido producto de restos de un misil interceptado. Según las reglas del mercado, ese escenario no contaba como un impacto válido.

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La diferencia no era menor. A medida que avanzaba la disputa, las apuestas crecieron hasta sumar cerca de 7 millones de dólares, con algunos usuarios en condiciones de ganar más de un millón si el resultado se resolvía a su favor.

En ese contexto, Fabian empezó a recibir mensajes. Al principio, en tono cordial. Desconocidos le pedían que revisara su nota o que confirmara si el proyectil había sido interceptado. El periodista dijo que no comprendía el interés. “Me preguntaban por qué no actualizaba la historia. Miré los perfiles y eran todos apostadores de Polymarket. Ahí entendí”, explicó.

La situación escaló rápido. Un usuario que se identificó como “Haim” le escribió en hebreo y le advirtió que, si perdía una apuesta de 900.000 dólares, invertiría una suma equivalente para “terminar con él”. En el mismo mensaje le ofreció una salida: modificar el artículo, recibir dinero y recuperar su vida normal.

Cuando Fabian no respondió, las amenazas aumentaron. El remitente afirmó conocer su dirección y a su familia. Luego repitió el ultimátum en inglés.

Apuestas Polymarket

El periodista admitió que evaluó la posibilidad de cambiar su nota. “Pensé: ¿lo cambio? No importa tanto”, dijo. Pero descartó esa opción al considerar que abriría la puerta a nuevas presiones. “Si lo hacía, iban a volver una y otra vez”, sostuvo.

En lugar de ceder, Fabian presentó una denuncia ante la policía y decidió publicar su experiencia. Su objetivo, explicó, fue exponer la situación para que quienes consideren intimidar a periodistas lo piensen dos veces.

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El episodio expuso el funcionamiento y las tensiones de los llamados mercados de predicción, plataformas que permiten apostar sobre eventos futuros como elecciones, premios o conflictos. En Polymarket, el resultado de cada apuesta se define a través de un sistema de votación entre usuarios que poseen un token específico.

Mientras el caso se desarrollaba, el mercado sobre el misil seguía abierto. Quienes ingresaban tarde ya no apostaban sobre qué había ocurrido, sino sobre cómo se resolvería la disputa dentro del sistema.

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La controversia se suma a otros episodios recientes vinculados a este tipo de plataformas. Según el reporte, también se registraron apuestas ligadas a información clasificada y disputas por pagos en mercados similares.

Desde Polymarket condenaron las amenazas contra Fabian y aseguraron que las cuentas involucradas fueron suspendidas. También indicaron que compartirán la información con las autoridades.

El caso generó preocupación en el ámbito político de Estados Unidos. Legisladores preparan un proyecto de ley para limitar este tipo de apuestas, con el argumento de que generan incentivos peligrosos y pueden afectar el funcionamiento de actividades sensibles.