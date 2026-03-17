Trump arremete contra la OTAN por no enviar barcos a Ormuz y ahora dice que no necesita ayuda: “Un error muy tonto”

WASHINGTON.– El presidente norteamericano, Donald Trump, dijo el martes que Estados Unidos había sido informado por la mayoría de sus aliados de la OTAN que no querían involucrarse en la operación militar de Washington en Irán, una decisión que describió como un “error muy tonto”.

Sin embargo, Trump no dio indicios de que planee castigar a los miembros de la alianza por sus posturas, al responder preguntas de los periodistas en el Despacho Oval durante la visita por el Día de San Patricio del primer ministro irlandés, Micheál Martin.

Trump escucha la pregunta de un periodista durante una reunión con el primer ministro de Irlanda, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el 17 de marzo de 2026, en Washington Alex Brandon� - AP�

Trump dijo que los países de la OTAN respaldaban la guerra conjunta de Estados Unidos e Israel contra el régimen islámico, que ya ha entrado en su tercera semana, aunque no quisieran involucrarse.

“Creo que la OTAN está cometiendo un error muy tonto”, dijo Trump. “Todos están de acuerdo con nosotros, pero no quieren ayudar. Y nosotros, como Estados Unidos, tenemos que recordarlo, porque nos parece bastante impactante”, agregó el mandatario.

Trump había pedido ayuda a varios países para vigilar el estrecho de Ormuz, por donde se transporta el 20% del petróleo mundial, después de que Irán respondiera a los ataques de Washington y Tel Aviv utilizando drones, misiles y minas para cerrar la vía a los petroleros.

Trump conversa con el primer ministro de Irlanda durante una reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el 17 de marzo de 2026, en Washington Alex Brandon� - AP�

Pero varios aliados de Estados Unidos dijeron el lunes que no tenían planes inmediatos de enviar buques para ayudar a desbloquear el estrecho, rechazando en la práctica el pedido de apoyo militar de Trump.

“No me sorprende su actitud, sin embargo, porque siempre consideré que la OTAN –donde gastamos cientos de miles de millones de dólares al año protegiendo a estos mismos países– es una relación de una sola vía”, añadió Trump en una publicación en redes sociales el martes. “Nosotros los protegeremos, pero ellos no harán nada por nosotros, especialmente en un momento de necesidad”, escribió el presidente norteamericano.

La principal diplomática de la Unión Europea (UE) reafirmó el martes la negativa del bloque de 27 países a las exigencias de Trump de enviar buques de guerra al estrecho.

“Esta no es la guerra de Europa. Nosotros no la iniciamos. No fuimos consultados”, dijo la jefa de la política exterior de la UE, Kaja Kallas, a los legisladores, un día después de presidir conversaciones entre los países miembros sobre la solicitud de Trump.

“No sabemos cuáles son los objetivos de esta guerra”, señaló la funcionaria europea. “Los Estados miembros no desean verse arrastrados a esto”, enfatizó.

El futuro de la alianza

“Debido a que hemos tenido tanto éxito militar, ya no ‘necesitamos’ ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN – ¡NUNCA LA NECESITAMOS!”, escribió Trump en Truth Social antes de sus comentarios en el Despacho Oval. También mencionó específicamente a Japón, Australia y Corea del Sur.

Más tarde, mientras Trump expresaba su decepción con los aliados de la OTAN, un periodista le preguntó si está reconsiderando la relación de Estados Unidos con la alianza militar o si evalúa abandonarla, algo con lo que ha amenazado el magnate en el pasado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un almuerzo de los Amigos de Irlanda en el Capitolio de Estados Unidos, en Washington, el 17 de marzo de 2026 JIM WATSON� - AFP�

“Sin duda es algo que deberíamos considerar. No necesito al Congreso para tomar esa decisión”, dijo el republicano. Pero aclaró: “Por el momento no tengo nada en mente, pero no estoy precisamente encantado”.

Por otro lado, Trump volvió a mostrar su frustración por el rechazo del primer ministro británico, Keir Starmer: "Estoy decepcionado con Keir: me cae bien, creo que es un buen hombre, pero estoy decepcionado", agregó el republicano.

El premier británico dijo el lunes que Gran Bretaña trabaja con sus aliados en un plan “viable” para reabrir el paso marítimo y señaló que su gobierno “no se dejará arrastrar a una guerra más amplia”, en una respuesta directa al pedido del presidente estadounidense.

Pedido de apoyo internacional

A pesar de los comentarios del mandatario norteamericano, el Departamento de Estado de Estados Unidos se ha puesto en contacto con numerosos países en busca de su apoyo para aislar a Irán, instando a otros países a designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y a Hezbollah como organizaciones terroristas.

Un cable enviado el lunes a todas las misiones diplomáticas estadounidenses indicó a los diplomáticos en países que aún no han realizado esas designaciones que los insten a actuar rápidamente para hacerlo.

Vista de la plataforma marina de petróleo y gas Esther el 17 de marzo de 2026 en Seal Beach, California JUSTIN SULLIVAN� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

“Esas designaciones intensificarán la presión sobre el régimen iraní y limitarán su capacidad de patrocinar actividades terroristas en todo el mundo que ponen en peligro la seguridad de sus poblaciones”, aconseja el cable a los diplomáticos estadounidenses que transmitan a los gobiernos anfitriones.

“Evaluamos que el régimen iraní es más sensible a acciones colectivas que a acciones unilaterales y que la presión conjunta tiene más probabilidades de forzar un cambio en el régimen que las acciones unilaterales por sí solas”, señala el cable, cuya copia fue obtenida por AP.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que su país está dispuesto a ayudar a asegurar el estrecho de Ormuz, pero solo como parte de una misión separada de la actual guerra en Medio Oriente.

Trump asiste a un almuerzo de los Amigos de Irlanda en el Capitolio de Estados Unidos, en el Día de San Patricio, el 17 de marzo de 2026, en Washington Alex Brandon� - AP�

“No somos parte del conflicto y, por lo tanto, Francia nunca participará en operaciones para reabrir o liberar el estrecho de Ormuz”, afirmó Macron, en respuesta al llamado de Trump.

Macron señaló que, una vez que la situación se calme, Francia podría unirse a otros países europeos y posiblemente a India para escoltar buques portacontenedores y petroleros.

Al hablar antes de una reunión de seguridad en el Palacio del Elíseo, subrayó que cualquier misión requeriría “negociaciones y una desescalada con Irán” y debería estar “completamente separada de las operaciones militares y bombardeos en curso”.

Agencias AP, AFP y Reuters