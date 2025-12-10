Balotaje en Chile: quiénes son los candidatos a presidente para las elecciones del domingo 14 de diciembre

El balotaje de las elecciones presidenciales de Chile con este domingo 14 de diciembre. En ese contexto, los ciudadanos chilenos definirán su nuevo presidente. En ese sentido, surge la duda sobre quiénes son los candidatos que compiten en las elecciones.

Elecciones en Chile: la derecha unida se enfrentará a Jara en el balotaje

En esta oportunidad, se votará entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, a partir de los resultados de las elecciones generales que se llevaron a cabo el pasado 16 de noviembre. La candidata del Partido Comunista- Unidad por Chile se impuso con más del 26% de los votos. Sin embargo, no le alcanzó para ganar: en Chile para que un postulante presidenciable sea electo directamente en primera vuelta, debe obtener la mayoría absoluta de los votos. Esto significa conseguir más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, algo que ninguno de los aspirantes para suceder a Gabriel Boric logró.

En ese sentido, este domingo la candidata oficialista y primera militante comunista en liderar una coalición de izquierda se medirá en el balotaje con José Antonio Kast, del Partido Republicano, quien obtuvo casi el 24% de los votos en los últimos comicios.

El balotaje en Chile de este domingo es entre Jeannette Jara y José Antonio Kast Esteban Felix - AP

Quién es Jeannette Jara

Jeannette Jara, militante del Partido Comunista, emerge como la candidata única de los partidos oficialistas que respaldan al gobierno de Gabriel Boric en Chile. La política busca ser la primera presidenta comunista desde el retorno a la democracia.

Abogada de origen humilde, nacida en Conchalí y proveniente de una población, su ascenso político se consolidó como ministra del Trabajo en la actual administración. Durante su mandato, fue clave en la promulgación de leyes significativas, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y el avance en la reforma previsional. Estos hitos la posicionaron prominentemente en el panorama político chileno actual.

Busca convertirse en la primera preseidente mujer de izquierda en Chile (AP Photo/Esteban Felix) Esteban Felix� - AP�

En materia económica, Jara plantea preservar y profundizar los beneficios impulsados durante la administración de Boric. Su propuesta principal es establecer un ingreso vital de 750.000 pesos chilenos (unos 795 dólares) para los trabajadores, con el objetivo de garantizar una base económica mínima más robusta. La ampliación de estos programas sociales se presenta como un componente central de su plataforma.

Por su parte, busca impulsar el levantamiento del secreto bancario con el objetivo de trazar una ruta del dinero ilícito. También tiene como iniciativa el control de armas para reducir el poder de fuego de bandas criminales y la implementación de un registro biométrico.

Quién es José Antonio Kast

José Antonio Kast se presenta a su tercera carrera presidencial (tras 2017 y 2021) como el líder del Partido Republicano, apoyado también por el Partido Social Cristiano. En 2021 ganó la primera vuelta, pero fue derrotado en el balotaje por el actual presidente Gabriel.

Es abogado y fue diputado. En el escenario político, es un referente de la derecha conservadora.

Kast propone convertir la migración irregular en un delito y busca impulsar expulsiones masivas.

Las propuestas electorales de José Antonio Kast (AP Foto/Esteban Félix) Esteban Felix - AP

Otro de los temas centrales en la campaña de Kast fue la seguridad pública, donde propone el Plan Implacable para frenar el crimen organizado. Este plan incluye la instalación de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para cabecillas narcos y el endurecimiento de penas para miembros de las bandas criminales.

Una de sus propuestas destacadas es la revisión de la aplicación de la legítima defensa, buscando el “fin de la criminalización de víctimas que se defienden”. Pese a su enfoque de mano dura, el conservador manifestó su oposición a la pena de muerte, considerando la cadena perpetua como la pena más dura.

En la economía, el candidato republicano provocó críticas al proponer un recorte fiscal de 6000 millones de dólares en 18 meses. Si bien no detalló la fórmula, planea reducir gastos eliminando funcionarios que consiguieron sus puestos por acomodo y regulando la entrega de licencias médicas.