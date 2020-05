El líquido, de color marrón y con algunas impurezas, sorprendió a los arqueólogos que lo hallaron en una tumba de la provincia de Henan, y fue enviado para ser analizado Crédito: Asia Wire / Sanmenxia Archeology

Un grupo de arqueólogos chinos encontró en la provincia de Henan , en el centro de China , una vasija de bronce de más de 2000 años de antigüedad que contenía unos tres litros de un líquido misterioso y desconocido de color marrón.

El hallazgo sucedió en la ciudad de Sanmenxia, al oeste de Henan. La vasija encontrada fue desenterrada de una tumba y tiene la forma de un cisne con el cuello curvado y el pico del ave apuntando hacia abajo.

El material con que se hizo la vasija es el bronce y el líquido hallado en su interior continua siendo un misterio que develará en breve la ciencia Crédito: Asia Wire / Sanmenxia Archeology

El líquido encontrado en el interior de la vasija, desconocido a simple vista por los arqueólogos, tiene una tonalidad marrón amarillenta con impurezas y una muestra del mismo fue enviada a Beijing el pasado 18 de mayo, para proceder a su análisis, según informó el medio chino Global Times.

Además de la vasija (centro), en el sepulcro se encontraron otros objetos de gran valor arqueológico Crédito: Asia Wire / Sanmenxia Archeology

Las primeras especulaciones sobre este líquido "raro", al decir de sus descubridores, era que se trataba de una bebida alcohólica, tal vez alcohol de grano , pero todavía hay que esperar a lo que digan los análisis.

En la tumba, que fue encontrada de manera casual mientras se trabajaba en un sistema de cloacas para un barrio de los suburbios de Sanmenxia, se hallaron también enterrados otros objetos. Un casco de bronce, un cuenco del mismo material y espadas hechas de hierro y jade.

La tumba pertenecería a un funcionario de segunda o tercera línea, según los primeros análisis de los arqueólogos chinos Crédito: Asia Wire / Sanmenxia Archeology

Detalles de los hallazgos

Un análisis preliminar indica que, por la forma del sepulcro, habría sido contruido en un período tumultuoso entre el final de la dinastía Quin -221 a. C. a 207 a. C.- y la dinastía Han -202 a. C. al 220 a. C.-. Se cree además que el dueño de la parcela funeraria podría ser un funcionario de bajo rango de entonces.

Zhu Xiaodong , subdirector del instituto de Reliquias Culturales y Arqueología de Sanmenxia señaló que esta fue la primera vasija de bronce de su tipo encontrada en la ciudad. Agregó que el grupo de arqueólogos invitó a un veterinario para identificar al ave representada para darle forma al objeto hallado.

La exactitud con que se representó la cabez del cisne también llamó la atención de los arqueólogos que encontraron la vasija Crédito: Asia Wire / Sanmenxia Archeology

"El diseño se asemeja al de un cisne mudo, o cisne vulgar (Cygnus olor )", dijo Gao Ruyi , veterinario principal del parque de humedales Sanmenxia. Señaló que el pico de un cisne como el del modelo es más largo que el de un ganso, animal que los arqueólogos habían creído ver en un principio.

Los arqueólogos se sorprendieron luego por la exactitud con la que habían reflejado la morfología del ave. Imaginaron que habían visto a esos animales muy de cerca para realizar una copia tan detallada.

Zhu Xiaodong, subdirector de Reliqiuas Cuturales de la ciudad de Sanmenxia, dijo que el hallazgo podía pertenecer al final de la dinastía Qin o principios de la dinastía Han, ambas etapas ocurridas hace más de 2000 años Crédito: Asia Wire / Sanmenxia Archeology

"Podemos estimar audazmente que los cisnes pueden haber aparecido en Sanmenxia durante las dinastías Qin y principios de Han", señaló Zhu, que además expresó su admiración por las técnicas avanzadas que había entonces para trabajar el bronce.

Ubicada entre Xi'an y Luoyang, dos ciudades capitales antiguas de la historia china, Sanmenxia solía servir como una parada militar y de tráfico comercial. Como consecuencia de ello, la ciudad es rica en reliquias históricas.