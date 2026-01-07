EE.UU. presiona a Venezuela para expulsar a asesores de China, Rusia, Irán y Cuba

WASHINGTON.– La administración de Donald Trump intensificó su presión sobre el gobierno interino de Venezuela para que expulse del país a los asesores oficiales y al personal de inteligencia y militar de China, Rusia, cuba e Irán, en lo que aparece como una de las principales condiciones políticas y estratégicas planteadas por Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro.

Según informó The New York Times, la exigencia fue transmitida directamente por el secretario de Estado, Marco Rubio, a la nueva líder venezolana, Delcy Rodríguez, en una reunión clasificada con legisladores estadounidenses y en contactos posteriores con la dirigencia interina.

Según funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato, Rubio dejó en claro que Washington espera la salida de espías y efectivos militares de esos cuatro países, aunque permitiría la permanencia de parte del personal diplomático. El planteo forma parte de una hoja de ruta más amplia que busca desarticular la red de apoyos internacionales que sostuvo al chavismo durante más de dos décadas y redefinir el alineamiento geopolítico de Caracas.

Marco Rubio, secretario de Estado, enumeró las exigencias de la administración Trump al nuevo liderazgo venezolano Associated Press

La presión estadounidense se da en un contexto de máxima tensión. El sábado pasado, comandos de la Fuerza Delta del Ejército de Estados Unidos se enfrentaron en un intenso tiroteo con fuerzas de seguridad cubanas que custodiaban a Maduro en las inmediaciones de su residencia en Caracas. El líder chavista había optado por la protección cubana en lugar de la de las Fuerzas Armadas venezolanas, a las que consideraba menos confiables. Minutos después de la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y su traslado a un buque de guerra estadounidense, Rubio llamó a Rodríguez para iniciar conversaciones directas.

Además de la expulsión de asesores extranjeros, el secretario de Estado planteó la reapertura del comercio petrolero entre Venezuela y Estados Unidos, una demanda que Trump ya había expresado públicamente. Para ello, Caracas debería flexibilizar o incluso revertir la nacionalización de la industria petrolera, atraer nuevamente a empresas estadounidenses y evaluar algún mecanismo de restitución por expropiaciones pasadas.

Los vínculos con Rusia

La relación entre Caracas y Moscú se remonta a comienzos de los años 2000 y se consolidó durante el gobierno de Hugo Chávez. Venezuela se convirtió entonces en el principal comprador de armamento ruso en América Latina, con adquisiciones que, entre 2005 y 2013, alcanzaron los 11.000 millones de dólares, según BBC Mundo.

El vínculo se profundizó tras la llegada de Nicolás Maduro al poder y durante los primeros signos de colapso económico: en 2014, la petrolera rusa Rosneft otorgó préstamos a Pdvsa por unos 6500 millones de dólares y sumó otros 1500 millones en 2016.

Rusia fue uno de los pocos países que reconoció el triunfo de Maduro en las controvertidas elecciones de 2024.

La buena relación entre Venezuela y Rusia data de al menos 20 años Sofia Sandurskaya� - Kremlin�

En 2025, ambos países firmaron un Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación por diez años, centrado en energía, oposición a sanciones unilaterales y desarrollo de nuevos yacimientos petroleros y gasíferos.

Sin embargo, tras la caída de Maduro, analistas coinciden en que Moscú tiene un margen de maniobra limitado. Sin bases militares ni tratados de defensa mutua, el Kremlin difícilmente escale más allá de la condena política, aunque buscará proteger activos clave como proyectos petroleros y la planta de municiones Kalashnikov en Aragua.

El enlace con China

China ha sido uno de los principales sostenes financieros del chavismo. Desde la llegada de Chávez al poder, Pekín prestó a Venezuela cerca de 59.000 millones de dólares, garantizados en gran parte con envíos futuros de petróleo.

No obstante, la relación se enfrió en los últimos años: los grandes desembolsos se concentraron entre 2008 y 2015 y cayeron drásticamente a partir de 2019, en paralelo al endurecimiento de las sanciones estadounidenses.

China también ha sido un socio clave para Venezuela Getty Images

Aunque China no otorgó nuevos créditos, siguió recibiendo crudo venezolano y brindó apoyo clave durante la pandemia de Covid-19, con vacunas e insumos sanitarios. En 2023, ambos países firmaron un acuerdo de “Asociación Estratégica a Toda Prueba y a Todo Tiempo”.

Pese a ello, especialistas coinciden en que Venezuela tiene hoy un peso económico menor para Pekín frente a otros socios regionales y que su valor es más simbólico y discursivo que estratégico en términos militares.

Los lazos con Irán

Irán y Venezuela fortalecieron su relación durante los gobiernos de Hugo Chávez y Mahmud Ahmadinejad, unidos por su enfrentamiento con Estados Unidos y su condición de potencias petroleras. Llegaron a firmar más de 180 acuerdos bilaterales por unos 17.000 millones de dólares, aunque muchos nunca se implementaron plenamente.

El vínculo decayó tras la muerte de Chávez, pero resurgió con fuerza luego de que Trump rompiera el acuerdo nuclear con Teherán en 2016. En los últimos años, la cooperación se centró en áreas estratégicas, especialmente en el plano militar, y fue clave durante la crisis de combustible de 2020.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a Ebrahim Raisi, entonces presidente de Irán, en el Palacio de Miraflores de Caracas el12 de junio de 2023. Getty Images

Sin embargo, analistas sostienen que hoy es Caracas quien más necesita esa relación, mientras que Irán prioriza otros frentes geopolíticos, como Medio Oriente y su vínculo con Rusia.

Cuba, el aliado histórico

Aunque no figura entre los principales acreedores financieros, Cuba ha sido uno de los aliados políticos y de seguridad más estrechos del chavismo.

Desde la llegada de Chávez al poder, La Habana desplegó asesores en áreas clave del Estado venezolano, desde inteligencia hasta salud y fuerzas de seguridad. La protección cubana a Maduro hasta el momento de su captura evidenció el nivel de confianza entre ambos gobiernos y explica por qué Washington considera prioritaria la expulsión de ese personal.

Miguel Diaz-Canel y Maduro compartían una relación cercana Zurimac Campos� - Prensa Miraflores�

La exigencia de Rubio apunta, en definitiva, a desmantelar el entramado internacional que sostuvo al chavismo y a redefinir el lugar de Venezuela en el tablero global. Para Delcy Rodríguez, aceptar o resistir esa presión marcará no solo su futuro político, sino también el rumbo estratégico del país.

Agencia AFP y diarios The New York Times y Emol