Cómo será la relación de la Argentina con China según las palabras de Milei
El mandatario ratificó la continuidad del vínculo mercantil con la potencia asiática; el jefe de Estado diferenció los acuerdos económicos de la alianza estratégica que mantiene con la Casa Blanca
- 4 minutos de lectura'
El presidente Javier Milei ratificó este miércoles los vínculos comerciales entre la Argentina y China. El presidente brindó una entrevista a la señal Neura donde analizó la posición internacional del país. Sus declaraciones ocurrieron tras el agradecimiento público del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por el respaldo nacional a una intervención militar contra Nicolás Maduro.
Cómo será la relación de la Argentina con China, según las palabras de Milei
La gestión nacional conservará el intercambio comercial con Beijing sin alteraciones operativas. El Presidente fue explícito al afirmarlo y calificó su posicionamiento como algo necesario para evitar interpretaciones erróneas sobre sus decisiones externas.
Milei aclaró que el país sostiene una alineación geopolítica profunda con Estados Unidos, pero este esquema no implica la ruptura de los tratados mercantiles con el gigante oriental. La Casa Rosada busca separar las coincidencias ideológicas de las necesidades económicas del mercado local.
El Presidente defendió la soberanía de las decisiones comerciales frente a las críticas de la oposición y explicó que el gobierno nacional mantiene su hoja de ruta de apertura económica sin que esto signifique un alejamiento de sus socios estratégicos en el norte del continente. La relación con China persiste bajo una "lógica de beneficio mutuo en el sector privado“.
Que dijo sobre la situación en Venezuela y el apoyo a Washington
Milei respaldó la intervención militar norteamericana que terminó con el régimen de Maduro y tildó al gobierno anterior de Caracas como un “narcoestado terrorista“. El mandatario detalló que la operación produjo la muerte de 40 personas. Según sus datos, 32 de los fallecidos poseían nacionalidad cubana y cumplían funciones como agentes militares en suelo venezolano.
El líder libertario defendió la toma del control petrolero por parte de las fuerzas norteamericanas. Esta acción busca el corte definitivo del suministro energético hacia los movimientos comunistas de la región. Milei criticó la falta de honestidad intelectual de los sectores de izquierda que callaron ante los envíos de combustible a Irán o Cuba.
El mandatario nacional recordó que la logística de la empresa PDVSA servía a los fines del narcotráfico y calificó de dantescas las reacciones de los grupos que criticaron los festejos de los ciudadanos venezolanos.
Milei atacó a los sectores que “aman el sistema colectivista desde posiciones de privilegio”. El mandatario exigió no olvidar las violaciones a los derechos humanos y las torturas en el centro de detención conocido como el Helicoide. También mencionó la situación del gendarme Nahuel Gallo en ese contexto.
Qué afirmó sobre su Gabinete y el avance legislativo
“El Poder Ejecutivo encara su tercera etapa de gestión con cambios en la estructura de sus ministerios”, narró el presidente. Milei elogió la labor de Diego Santilli en su rol ministerial y reconoció el desempeño de Martín Menem y Patricia Bullrich en sus respectivas áreas. “El éxito de la agenda oficial depende del trabajo articulado de todo el equipo político”, agregó.
La aprobación de la Ley de Presupuesto 2026 y la normativa de inocencia fiscal marcaron un inicio optimista de este período para el Ejecutivo. El mandatario recordó que ya cumplió con las cinco reformas prometidas durante su campaña electoral. El cronograma oficial prevé el inicio de las actividades del Consejo de Mayo para el próximo 1 de marzo.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Otras noticias de Audiencia
“Hay que ir de a poco”. Un especialista en narcoterrorismo analizó por qué Maduro es un “criminal” y no se puede llamar a elecciones
“Los traidores estuvieron en el círculo íntimo”. Habló Pedro Rojas, activista venezolano que enfrentó a Maduro en la audiencia en Nueva York
“No hay que minimizarlo”. Qué personas deberían vacunarse tras la llegada de la "súper gripe H3N2" a la Argentina
- 1
Las provincias alertan que la reforma laboral les quitará fondos coparticipables
- 2
Tensión en el Mercosur: Milei y Lula chocan por Venezuela, mientras sigue la indefinición por el acuerdo con la UE
- 3
El oficialismo insiste con privatizar Aerolíneas Argentinas pero asume que no es una urgencia para principios de 2026
- 4
Milei dijo que no romperá lazos comerciales con China a pesar de estar alineado con Estados Unidos