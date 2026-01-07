El presidente Javier Milei ratificó este miércoles los vínculos comerciales entre la Argentina y China. El presidente brindó una entrevista a la señal Neura donde analizó la posición internacional del país. Sus declaraciones ocurrieron tras el agradecimiento público del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por el respaldo nacional a una intervención militar contra Nicolás Maduro.

Cómo será la relación de la Argentina con China, según las palabras de Milei

La gestión nacional conservará el intercambio comercial con Beijing sin alteraciones operativas. El Presidente fue explícito al afirmarlo y calificó su posicionamiento como algo necesario para evitar interpretaciones erróneas sobre sus decisiones externas.

El radical cambio de postura de Milei sobre China y el gobierno de Xi Jinping

Milei aclaró que el país sostiene una alineación geopolítica profunda con Estados Unidos, pero este esquema no implica la ruptura de los tratados mercantiles con el gigante oriental. La Casa Rosada busca separar las coincidencias ideológicas de las necesidades económicas del mercado local.

El Presidente defendió la soberanía de las decisiones comerciales frente a las críticas de la oposición y explicó que el gobierno nacional mantiene su hoja de ruta de apertura económica sin que esto signifique un alejamiento de sus socios estratégicos en el norte del continente. La relación con China persiste bajo una "lógica de beneficio mutuo en el sector privado“.

Que dijo sobre la situación en Venezuela y el apoyo a Washington

Milei respaldó la intervención militar norteamericana que terminó con el régimen de Maduro y tildó al gobierno anterior de Caracas como un “narcoestado terrorista“. El mandatario detalló que la operación produjo la muerte de 40 personas. Según sus datos, 32 de los fallecidos poseían nacionalidad cubana y cumplían funciones como agentes militares en suelo venezolano.

Javier Milei en exclusivo: "La libertad está renaciendo en el continente"

El líder libertario defendió la toma del control petrolero por parte de las fuerzas norteamericanas. Esta acción busca el corte definitivo del suministro energético hacia los movimientos comunistas de la región. Milei criticó la falta de honestidad intelectual de los sectores de izquierda que callaron ante los envíos de combustible a Irán o Cuba.

El mandatario nacional recordó que la logística de la empresa PDVSA servía a los fines del narcotráfico y calificó de dantescas las reacciones de los grupos que criticaron los festejos de los ciudadanos venezolanos.

Milei atacó a los sectores que “aman el sistema colectivista desde posiciones de privilegio”. El mandatario exigió no olvidar las violaciones a los derechos humanos y las torturas en el centro de detención conocido como el Helicoide. También mencionó la situación del gendarme Nahuel Gallo en ese contexto.

El gobierno argentino respaldó la salida de Nicolás Maduro por el uso de la logística de PDVSA para el narcotráfico

Qué afirmó sobre su Gabinete y el avance legislativo

“El Poder Ejecutivo encara su tercera etapa de gestión con cambios en la estructura de sus ministerios”, narró el presidente. Milei elogió la labor de Diego Santilli en su rol ministerial y reconoció el desempeño de Martín Menem y Patricia Bullrich en sus respectivas áreas. “El éxito de la agenda oficial depende del trabajo articulado de todo el equipo político”, agregó.

La aprobación de la Ley de Presupuesto 2026 y la normativa de inocencia fiscal marcaron un inicio optimista de este período para el Ejecutivo. El mandatario recordó que ya cumplió con las cinco reformas prometidas durante su campaña electoral. El cronograma oficial prevé el inicio de las actividades del Consejo de Mayo para el próximo 1 de marzo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.