Artemis II: el inesperado problema con el inodoro en pleno viaje al espacio y cómo lo resolvieron los astronautas

En medio de la misión histórica hacia la Luna, la tripulación de Artemis II enfrentó un inconveniente inesperado: una falla en el sistema sanitario de la nave Orion. El problema surgió durante las primeras horas del viaje, mientras los astronautas realizaban pruebas en órbita terrestre antes de dirigirse al espacio profundo.

A pesar del contratiempo, la situación fue resuelta rápidamente dentro de la propia cápsula. La intervención de los astronautas permitió continuar la misión sin mayores complicaciones.

Problema con el inodoro en el Artemis II

Qué pasó con el inodoro en plena misión

A pesar de que se trató de un inconveniente técnico imprevisto, la tripulación logró resolverlo en tiempo real.

Durante una transmisión en vivo, la astronauta Christina Koch se refirió al episodio con humor: “Me enorgullece llamarme ‘plomera espacial’”, bromeó desde la estrecha cabina de Orion.

El episodio dejó en evidencia la capacidad de respuesta de los astronautas ante fallas técnicas en un entorno extremo, donde cada sistema resulta clave para la supervivencia.

Los astronautas de Artemis II HANDOUT - NASA TV

Cómo siguió la misión tras el inconveniente

Los astronautas encendieron el motor durante casi seis minutos para abandonar la órbita terrestre y encaminarse hacia la Luna, en una maniobra clave del viaje.

“La humanidad demostró una vez más de lo que es capaz”, expresó el canadiense Jeremy Hansen tras completar esa etapa, mientras la nave se alejaba del planeta rumbo a su destino.

Hansen describió “una vista impresionante” desde sus ventanas. “Nada te prepara para la emoción que te invade” en ese momento, confesó posteriormente su compañera Koch.

Las impactantes imágenes de la Tierra en fase creciente capturadas por la tripulación de Artemis II

Un viaje histórico con desafíos técnicos

Artemis II representa el primer vuelo tripulado hacia la Luna en más de cinco décadas. La nave Orion transporta a cuatro astronautas que se convertirán en los humanos que más lejos hayan viajado en el espacio.

Durante los primeros días, los tripulantes realizaron múltiples pruebas para garantizar el correcto funcionamiento de todos los sistemas, incluidos los de soporte vital.

Estos chequeos son fundamentales en una misión que no admite margen de error: una vez iniciado el impulso principal, no hay posibilidad de regresar sin completar el recorrido orbital alrededor de la Luna.

Los días de los astronautas en el Artemis II HANDOUT - NASA TV

El objetivo final de la misión

Más allá de los desafíos, Artemis II tiene un objetivo central: verificar que todo esté en orden para permitir el regreso de los estadounidenses a la superficie lunar, previsto para 2028, antes de que finalice el segundo mandato de Donald Trump.

La NASA también busca avanzar hacia la construcción de una base en el polo sur de la Luna y utilizar estas misiones como preparación para viajes a Marte.

“Esto no tiene nada de normal”, afirmó el comandante Reid Wiseman. “Enviar a cuatro personas a 400.000 kilómetros de distancia es una hazaña hercúlea”, concluyó.