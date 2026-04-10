Artemis II hoy: hora y cómo ver la transmisión en vivo del regreso de la misión de la NASA

La misión Artemis II de la NASA avanza en su etapa decisiva con la nave Orión ya en trayectoria hacia la Tierra. Luego de completar el reconocimiento de la órbita lunar, los cuatro astronautas llevan adelante las tareas operativas necesarias antes del ingreso en la atmósfera.

Las impactantes imágenes de la Tierra en fase creciente capturadas por la tripulación de Artemis II

Hora y transmisión en vivo del regreso de Artemis II

El cronograma oficial prevé que la nave alcance la superficie terrestre este viernes 10 de abril a las 20:07 (17:07 PDT), en aguas del océano Pacífico frente a la costa de San Diego, en los Estados Unidos. En la Argentina, el evento podrá seguirse alrededor de las 21 horas.

La NASA mantiene una transmisión continua a través de su canal oficial de YouTube, donde se puede seguir cada instancia del operativo durante las 24 horas.

Además, la agencia realiza emisiones especiales en las que especialistas brindan precisiones sobre el descenso, el estado de la tripulación y las condiciones del reingreso.

En ese marco, también se difunden reportes técnicos actualizados en tiempo real sobre la trayectoria de la cápsula y el desarrollo de la maniobra.

Cómo será el descenso en el océano Pacífico

La etapa final contempla un splashdown, es decir, un amerizaje controlado en el océano Pacífico. Durante este procedimiento, la cápsula reduce su velocidad mediante el despliegue de paracaídas antes de impactar sobre el agua.

La NASA mantiene un monitoreo permanente del recorrido y comunica cualquier novedad a través de sus canales oficiales.

La cápsula Orión de la misión no tripulada Artemis I amerizó en el Océano Pacífico el 11 de diciembre de 2022 tras completar con éxito una misión alrededor de la Luna Getty Images

Maniobras clave antes del reingreso

El regreso implica operaciones de alta precisión. En esta fase, la tripulación guía el vehículo espacial hasta lograr que la parte trasera quede orientada de forma directa hacia el Sol.

“La prueba recopilará más datos sobre las cualidades de manejo y los sistemas de guiado, navegación y control. Al pilotar manualmente la cápsula hasta que apunte de cola al Sol, la tripulación podrá gestionar las condiciones térmicas y la generación de energía”, destacaron.

Victor Glover, Reid Wiseman, y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, Jeremy Hansen, preparándose para la vuelta a la Tierra Li Rui - XinHua

Duración de la misión y próximos pasos

La travesía comenzó el 1 de abril con el despegue y tiene una duración total de 10 días. El objetivo central es validar sistemas fundamentales para futuras misiones tripuladas, como el soporte vital y la navegación en el espacio profundo.

A diferencia de Artemis I, esta experiencia incluyó astronautas durante todo el trayecto. Los resultados obtenidos serán clave para las próximas etapas del programa, que prevé un nuevo alunizaje en los próximos dos años.