Aseguran que el plan de escape de Flavio Bolsonaro ya estaba organizado semanas antes de la derrota en las elecciones

Flavio Bolsonaro negó en un video que tuviera planes de abandonar Brasil; sin embargo, la huida del senador ya estaba planeada semanas antes de llevarse a cabo.

La posibilidad de trasladarse a Estados Unidos con su familia se contemplaba en caso de una derrota del candidato del Partido Liberal, un escenario que fue prácticamente descartado por Bolsonaro, sus aliados y miembros de su familia después de que él superara a Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta.

El avión de Baires Fly hizo una escala técnica en Ecuador y ahora sigue rumbo a Estados Unidos

Eduardo Bolsonaro, quien reside en EE.UU. desde el año pasado, fue el principal artífice de la huida de su hermano. Él y el expresentador de Jovem Pan, Paulo Figueiredo, habían mantenido conversaciones con autoridades del gobierno de Donald Trump sobre la necesidad de acoger a Flavio en caso de una derrota. A su juicio, cualquier resultado distinto a la victoria alimentaría la teoría conspirativa de que hubo fraude, algo que nunca ocurrió.

Según aliados de la familia, el plan trazado para que el senador abandonara el país contemplaba una ruta a través de Venezuela. No obstante, la Policía Federal aún no logró confirmar el trayecto seguido por el senador. La institución tuvo dificultades incluso para confirmar la llegada de Flavio a Miami, dado que el gobierno estadounidense no autorizó el envío de un oficial brasileño a dicha ciudad, después de que EE.UU. ordenara la salida del último agente policial que ocupaba ese puesto.

El Departamento de Estado de EE.UU. confirmó oficialmente que Flavio y sus familiares recibirán visas para permanecer en el país. Desde que Lula fue declarado ganador de las elecciones, Trump emitió declaraciones cuestionando, sin pruebas, la integridad de los comicios brasileños.

Eduardo viajó a Florida con su esposa y sus hijos para recibir a su hermano este martes. La intención es que Flavio realice una transmisión en vivo esta misma semana para explicar los motivos de su huida.

El paso por la Argentina

El avión que abordaron Bolsonaro y su familia

El gobierno de Javier Milei confirmó este miércoles por la madrugada que el excandidato presidencial brasileño despegó a bordo de un avión Gulfstream G400 junto a su familia, según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales.

De acuerdo con la versión de la Casa Rosada, Bolsonaro, junto con su esposa Fernanda y sus dos hijas, ingresaron al territorio nacional a las 22.50 de anoche y a los pocos minutos partieron vía aérea hacia Guayaquil, Ecuador. La entrada al territorio argentino fue anoche por tierra, a través del puente internacional Tancredo Neves y contó con el refuerzo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que escoltó al vehículo (habría sido una camioneta de una empresa turística con patente brasileña), que trasladó a la familia desde el cruce internacional hasta la pista del aeropuerto misionero.

Desde el gobierno de Milei dijeron que no saltó en la frontera ningún pedido de captura ni impedimento legal para que Bolsonaro y su familia ingresen al país, más allá de que el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre De Morais, rechazó el lunes último la posibilidad de que Bolsonaro viajara al exterior y ordenó retirarle el pasaporte brasileño. Medios de allá, no obstante, informaron que el excandidato tiene documentación europea.

Migraciones —que el martes por la mañana había afirmado que no tenía notificada ninguna entrada de Bolsonaro— publicó un comunicado esta madrugada. “La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 horas del día 27/10 ingresaron por el paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes”.

Además, desde la dirección que está bajo la órbita del jefe de Gabinete, Diego Santilli, agregaron que “a las 23.30 la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A. con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo”.