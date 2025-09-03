Aseguran que la Casa Blanca puso en pausa el proceso para que los argentinos viajen sin visa a Estados Unidos

En Estados Unidos aseguran que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puso en pausa el proceso para que la Argentina ingrese al Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program (VWP), en inglés) que permitiría que los ciudadanos argentinos ingresen al país del norte sin visa.

Según el medio especializado Axios, el freno -por ahora momentáneo- a la medida fue informado mientras que funcionarios del gabinete de Javier Milei -entre los que se encontraba Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)- viajaban a Washington para firmar el acuerdo. Esto habría ocurrido, advirtieron, debido a una “falta de comunicación y organización” por parte de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El Departamento de Estado que conduce Marco Rubio también manifestó su preocupación por el escándalo de presunta corrupción que sacude a la administración mileísta. Se planteó la intención, de acuerdo a la publicación estadounidense, de tener más discusiones con la Argentina sobre este caso de llegar a un acuerdo de visas.

El Programa de Exención permite a ciudadanos de 42 países ingresar a Estados Unidos sin visa.

Además, indicaron que el gobierno de Estados Unidos no le comunicó estas preocupaciones a la Argentina antes de que partiera la comitiva desde Buenos Aires.

De esta forma, cuando los funcionarios mileístas aterrizaron en Miami -donde hacían su escala previa antes de volar a Washington-, el DHS les indicó que no continuaran su viaje porque “al acuerdo le faltaba una firma”. Luego de dos días en la ciudad de Florida, la delegación argentina regresó al país sin un acuerdo de visado.

Cómo sigue el acuerdo

Si el proceso logra destrabarse, la Argentina deberá atravesar una serie de evaluaciones y procedimientos de seguridad para verificar que cumple con los requisitos y estándares exigidos por Estados Unidos. Según la experiencia de otros países, el ingreso al VWP puede demorar varios meses, aunque el tiempo exacto varía según el cumplimiento de ciertos criterios y la voluntad política de ambas partes.

Para participar del VWP -advierte el gobierno estadounidense- “un país debe cumplir con los requisitos de antiterrorismo, aplicación de la ley, control migratorio, seguridad documental y gestión fronteriza de forma continua”. “Estos requisitos incluyen emitir documentos de viaje seguros, colaborar estrechamente con las autoridades policiales y antiterroristas estadounidenses y tener una tasa de rechazo de visas de no inmigrante inferior al 3%”, indican.

Hay varios requisitos que se necesitan para entrar al programa. Archivo/Shutterstock

Hay muy pocos países que cumplen con esta última regla. La tasa de la Argentina en el 2024, tal como publicó LA NACION, fue de 8,90%. Uruguay, uno de los países vecinos, tuvo en el mismo período una tasa de rechazo inferior al 3%. En caso de aprobarse, la medida permitiría a ciudadanos argentinos ingresar al país norteamericano -por turismo o negocios por un máximo de 90 días-sin necesidad de tramitar una visa.

Todos los ciudadanos de países con exención de visado que planeen viajar a EE.UU. necesitarán recibir una autorización electrónica de viaje antes de embarcar. La Argentina ya había formado parte del VWP anteriormente, entre 1996 y 2002. Sin embargo, fue eliminada por la administración del entonces presidente George Bush debido a la crisis económica que atravesó el país en 2001.

La noticia de esta implementación se dio en el marco de la visita de Noem a la Argentina a fines de julio de este año, la cuarta funcionaria de alto rango de Estados Unidos en ser recibida por Milei que se sumó a la lista de la administración de Donald Trump en llegar al país.