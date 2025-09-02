La reacción de Maduro tras el ataque de EE.UU. en el Caribe: “Vienen por el petróleo venezolano”

CARACAS.- En una declaración que se conoció pocas horas después del primer ataque a naves, supuestamente de narcos venezolanos, desde barcos de Estados Unidos, el líder chavista Nicolás Maduro aseguró que ese despliegue militar en el Caribe, tiene como intención “apoderarse” del petróleo venezolano.

Durante una actividad en una zona popular de Caracas, el gobernante insistió en que en la Casa Blanca “se inventan un cuento, un relato” sobre la presencia del narcotráfico en el país para intentar quedarse con los recursos naturales venezolanos.

“Ellos vienen por el petróleo venezolano, lo quieren gratis, vienen por el gas. Ese petróleo no le pertenece a Maduro y menos a los gringos, les pertenece a ustedes. Es del pueblo de Venezuela”, agregó.

El líder chavista recordó que la primera reserva de crudo comprobadas del mundo está en suelo venezolano, mientras que los yacimientos de gas son los cuartos más extensos del planeta, además de existir importantes reservas de oro.

11 muertos en el ataque de Estados Unidos contra un barco procedente de Venezuela

Maduro insistió en que hay “ocho barcos de guerra, nos apuntan en la cabeza con 1200 misiles y mandan un submarino nuclear”, para intentar presionar.

“La juventud de Estados Unidos no cree las mentiras del mandamás de la Casa Blanca que es Marco Rubio… que le quieren llenar las manos de sangre al presidente Trump“, recalcó el mandatario en una transmisión de Venezolana de Televisión, en línea con unas declaraciones similares realizadas el lunes.

Por otro lado, el ministro de Comunicación venezolano, Freddy Ñáñez, dijo a través de Telegram que “parece” que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, “sigue mintiéndole a su presidente” y, “luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como ‘prueba’ un video con IA [inteligencia artificial]”, en referencia al video del ataque en el Caribe que difundió Trump en su red social.

“Basta ya Marco Rubio de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump. Venezuela no es una amenaza”, agregó el ministro, junto al video en cuestión.

Más temprano, el presidente norteamericano Donald Trump había anunciado la muerte de “11 terroristas” como identificó al ataque de precisión contra un barco en aguas del Caribe, que el republicano dijo salió de Venezuela y pertenecía al Tren de Aragua, banda criminal que en febrero pasado designaron como “una organización terrorista”.

En un sorpresivo anuncio en la Casa Blanca, Trump habló por la tarde por primera vez del ataque y saludó el trabajo de las fuerzas militares de su país por esta operación.

Agencias AP y AFP