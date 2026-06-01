Encontraron muerta a una reconocida influencer mexicana: investigan qué ocurrió

El sábado encontraron muerta en su departamento a Paola Márquez, una influencer mexicana muy reconocida en el ámbito local por su contenido en redes sociales, donde cosechaba miles de seguidores. La joven tenía 30 años y solía publicar historias relacionadas con su estilo de vida, viajes, conciertos y experiencias personales. Fue un familiar quien la encontró sin vida en el inmueble, de acuerdo con la información recabada por los medios locales.

La joven residía en un domicilio ubicado en San Luis Potosí, en Ciudad de México. Su padre fue quien confirmó el fallecimiento a través de las redes. “Hoy se fue un pedazo de mi vida. Que descanse en paz, mi princesa”, escribió Hércules Márquez.

Encontraron muerta en su vivienda a una reconocida influencer mexicana: investigan qué ocurrió. captura de redes

Encontraron muerta en su vivienda a una reconocida influencer mexicana: investigan qué ocurrió. captura de redes

La noticia de su deceso provocó diversas reacciones entre personas que seguían su trabajo y entre los vecinos de la región Huasteca, de donde Márquez era originaria. Las primeras líneas de investigación apuntaban a la posibilidad de que se tratara de un suicidio; sin embargo, hasta el momento las autoridades no habían confirmado información definitiva sobre las causas del fallecimiento.

A lo largo de los últimos años, Márquez construyó su presencia en distintas plataformas. En Instagram superaba los 100 mil seguidores, mientras que en Facebook contaba con alrededor de 165 mil. Sin embargo, su mayor alcance lo consiguió en TikTok, donde acumulaba más de un millón de seguidores.

Encontraron muerta en su vivienda a una reconocida influencer mexicana: investigan qué ocurrió. captura de redes

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Tras conocida la noticia de su muerte, una publicación en particular llamó la atención de los usuarios. Se trata de un video compartido el 29 de mayo, un día antes de que fuera hallada sin vida, en su cuenta de Instagram. "¿Por qué estarías en un lugar donde tienes más que perder que ganar?", escribió en un posteo junto a una foto de ella desde un ascensor.

En varias publicaciones, la joven de 30 años habló abiertamente de tristeza, ansiedad y momentos difíciles que atravesaba en su vida personal: “Cuando te das cuenta de que otra vez estás bajando de peso por depresión, pero... weeeeeeeeey, estoy bajando de peso”.