Así supervisó Trump el operativo para capturar a Maduro en Venezuela: las fotos que difundió la Casa Blanca

Luego de darse a conocer la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Celia Rodríguez, la Casa Blanca difundió fotos en las que se puede ver a Donald Trump supervisando en directo desde su residencia en Mar-a-Lago todo el operativo de extracción en Venezuela.

“Vi la operación (en Venezuela) en tiempo real desde Mar-a-Lago. La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos”, afirmó Trump este sábado en una entrevista a Fox News, previo a encabezar una conferencia de prensa desde su residencia en Mar-a-Lago, desde donde siguió todos los bombardeos de madrugada.

Los dichos de Trump fueron luego ratificados por medio de las imágenes que expuso la propia Casa Blanca en redes sociales. En una de las principales fotos compartidas en la red social, se puede observar en blanco y negro al mandatario norteamericano acompañado de sus asesores más cercanos, John Ratcliffe y Pete Hegseth, monitoreando el operativo lanzado en la capital venezolana esta madrugada.

Operation Absolute Resolve. pic.twitter.com/KOtW0C0V1O — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

“Operación Resolución Absoluta”, fue el mensaje que publicó la Casa Blanca al compartir distintas imágenes de la jornada capturadas desde la sala de Mar-a-Lago donde Trump siguió todos los bombardeos y la posterior extracción de Maduro y Flores.

A ello se sumó un posteo del Departamento de Estado que utilizó la misma foto en blanco y negro para celebrar la misión norteamericana. “El presidente Trump es un hombre de acción. Si no lo sabían, ahora sí“, advirtieron desde la cartera que conduce Marco Rubio.

President Trump is a man of action.



If you don’t know, now you know. pic.twitter.com/G8DH20m9Dm — Department of State (@StateDept) January 3, 2026

Esta tarde Trump brindó detalles del operativo desde la conferencia de prensa que brindó desde Mar-a-Lago acompañado por el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, quien aportó algunos detalles más precisos sobre el ataque a Venezuela, lanzado a pedido del Departamento de Justicia y bautizado “Determinación Absoluta”, el cual involucró el despliegue de 150 aeronaves que despegaron desde distintos puntos del hemisferio.

Más imágenes de Trump monitoreando el operativo, difundidas por la Casa Blanca

Caine indicó que la fuerza inicial fue seguida por una “fuerza de extracción” destinada específicamente a capturar y retirar a Nicolás Maduro, y precisó que los integrantes del operativo tenían entre 20 y 49 años.

El general destacó además que para la planificación y ejecución de la misión se apoyaron en décadas de experiencia militar estadounidense en la lucha contra el terrorismo en Medio Oriente, el sudoeste asiático y África, un bagaje operativo que, según afirmó, resultó clave para el éxito.

Fotografía publicada por Donald Trump en la que se lo ve junto a John Ratcliffe y Pete Hegseth. Truth

Asimismo, explicó que, como parte del operativo, aviones de combate estadounidenses desmantelaron las defensas aéreas venezolanas para permitir el ingreso de helicópteros militares a Caracas. Durante esa fase, precisó, una de las aeronaves estadounidenses fue alcanzada, aunque pudo continuar volando, un episodio que, según el jefe del Estado Mayor Conjunto, no alteró el desarrollo ni el resultado final de la misión.