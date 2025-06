Ataques de Estados Unidos a Irán, en vivo: últimas noticias del conflicto y reacciones hoy, lunes 23 de junio

Estados Unidos entró en la guerra contra Irán y bombardeó tres plantas nucleares.

El Pentágono aseguró que con el ataque devastó el programa nuclear iraní

Irán amenazó al argentino Rafael Grossi, jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica

📌 23.30 | Trump habló de “daños monumentales” en las tres instalaciones nucleares iraníes

A través de un posteo en Truth Social, el presidente de Estados Unidos aseveró: “Se produjeron daños monumentales en todas las instalaciones nucleares de Irán, como muestran las imágenes satelitales. ¡Destrucción es un término preciso! La estructura blanca que se muestra está profundamente incrustada en la roca, con incluso su techo muy por debajo del nivel del suelo y completamente protegida de las llamas. Los mayores daños se produjeron muy por debajo del nivel del suelo. ¡En el blanco!“.

01.25 | “El régimen de no proliferación nuclear está en juego”: la alarma de Grossi tras el ataque al programa nuclear de Irán

VIENNA.- Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), convocó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y abordó la situación en Irán en un discurso transmitido en vivo. En un clima de creciente tensión en Medio Oriente y tras el sorpresivo involucramiento de Estados Unidos de manera directa en el conflicto entre Teherán y Tel Aviv, el OIEA advirtió que el régimen global de no proliferación nuclear está en riesgo. Tras los bombardeos a instalaciones iraníes, el organismo llamó a retomar el diálogo y garantizar el acceso de sus inspectores para evitar una escalada irreversible.

Como lo advirtió en su discurso el director del OIEA ante el Consejo de Seguridad, “el régimen de no proliferación nuclear que ha sustentado la seguridad internacional durante más de medio siglo está en juego”. Esta afirmación cobra un dramatismo particular en el contexto de los recientes bombardeos a instalaciones nucleares iraníes, que ponen en entredicho no solo la seguridad regional, sino también la capacidad del sistema internacional para contener la expansión de armas nucleares.

00.50 | Dictaduras y gobiernos izquierdistas de la región condenan a Estados Unidos, pero evitan censurar a Trump

Por Daniel Lozano

BOGOTÁ.- Nicolás Maduro levantó su voz hoy para condenar el “vil ataque” de Estados Unidos contra las tres instalaciones nucleares de Irán, estrecho aliado de la revolución bolivariana desde tiempos de Hugo Chávez. Una “acción criminal”, aseguró el presidente de facto de Venezuela, que no solo viola la Carta de Naciones Unidas, sino que pone “en peligro la vida y la paz”.

De esta forma, el mandamás bolivariano se unió al coro de mandatarios que entre sábado y domingo mostraron su rechazo a la acción bélica contra Irán. Eso sí, una vez más, tanto el Palacio de Miraflores como de forma previa la Cancillería chavista, evitaron mencionar a Donald Trump, al que cuidan al máximo en sus pronunciamientos diplomáticos para mantener abierta una vía de negociación, centrando sus ataques en la figura del secretario de Estado, Marco Rubio, al que incluso han llegado a relacionar sentimentalmente con la líder opositora, María Corina Machado. Una estrategia seguida por la mayoría de los países continentales que han mostrado públicamente su rechazo a los bombardeos.

00.20 | Ataque a Irán: el embajador de Israel en la Argentina habló de la posibilidad de extremar medidas de seguridad

Eyal Sela, embajador de Israel en la Argentina, habló este domingo por la noche sobre la posibilidad de extremar medidas de seguridad en el país, en medio de una reciente escalada del conflicto entre Israel e Irán tras la participación activa de Estados Unidos. En Comunidad de Negocios (LN+), el diplomático dijo que si bien al momento no se ha identificado ninguna “amenaza específica”, se trabaja todos los días en la prevención.

“Siempre estamos trabajando. No vemos ninguna amenaza específica, pero las embajadas de Israel tenemos medidas de seguridad. Este lunes seguiremos trabajando para estrechar aún más las relaciones entre ambos países en tecnología, innovación, agua y agricultura”, destacó Sela en diálogo con José Del Rio.

00.00 | Las Fuerzas de Defensa de Israel afirma que un dron fue derribado cerca de Eilat

En las últimas horas, el ejercito israelí confirmó Fuerza Aérea logró derribó un dron lanzado que se dirigía hacia el sur del país. La aeronave fue interceptada cerca de la ciudad sureña de Eilat antes de cruzar a territorio israelí, dijeron desde las FDI. No se escucharon sirenas como marca el protocolo, precisó The Times Of Israel.

23.00 | Australia dice que apoya el ataque de EE.UU. contra Irán y pide desescalada

La ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, afirmó Canberra apoya el ataque estadounidense contra Irán y pide una desescalada y el retorno a la diplomacia. “Apoyamos las medidas que Estados Unidos tomó para impedir que Irán obtenga un arma nuclear”, dijo Wong en una entrevista televisiva con Seven Sunrise.

A la vez, aclaró: “No queremos ver una escalada”. Hay alrededor de 2.900 australianos en Irán y 1.300 en Irak que buscan irse. Australia, mientras tanto, suspendió las evacuaciones en autobús desde Israel después del ataque estadounidense a las instalaciones nucleares de Irán, pero está haciendo preparativos para retomarlos.

La ministra de Exteriores australiana, Penny Wong

22.30 | El Departamento de Justicia afirma que Trump tiene autoridad para lanzar ataques, pero podría necesitar aprobación del Congreso

Un alto funcionario del Departamento de Justicia afirmó que el presidente Donald Trump, en consulta con el asesor legal de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia, llevó a cabo los ataques contra instalaciones nucleares de Irán en virtud de sus facultades constitucionales amparadas por el Artículo II.

Según explicó la fuente, en diálogo con CNN, el jefe de Estado norteamericano tiene amplia autoridad para ordenar el uso de la fuerza militar y promover otros intereses nacionales en virtud del Artículo II de la Constitución, pero el Artículo I otorga al Congreso la autoridad para declarar la guerra.

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla desde la Sala Este de la Casa Blanca en Washington después de que el ejército estadounidense atacara instalaciones nucleares y militares de Irán Carlos Barria - Pool Reuters

El funcionario indicó que el mandatario también se basa en memorandos redactados por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia durante las administraciones de ambos partidos.

Aun así, aclaró que si el conflicto se prolonga, la administración podría tener que recurrir al Congreso para obtener la aprobación, pero que “bombardear tres instalaciones nucleares” no alcanza el nivel de requerir la aprobación.

21.30 | Suenan las sirenas en el centro de Israel por lanzamiento de misiles desde Irán

🚨Sirens sounding across central Israel due to a missile launch from Iran🚨 — Israel Defense Forces (@IDF) June 23, 2025

21.15 | Los precios del petróleo suben más de 4% en la apertura de los mercados de Asia

Los precios del petróleo subieron más de 4% en la apertura de las bolsas asiáticas el lunes, antes de moderar su alza, después de los ataques estadounidenses del fin de semana a instalaciones nucleares de Irán, que generaron temores de interrupciones en el suministro de crudo.

El barril de crudo WTI estadounidense subía 2,53% a US$75,71, después de haber superado los US$77 dólares, mientras que el barril de Brent del mar del Norte subía 2,42% a US$78,87 después de haber alcanzado US$ 81 dólares, el precio más alto en seis meses, informó la agencia AFP.