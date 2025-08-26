Australia acusó a Irán de dirigir ataques antisemitas en su territorio y expulsó a su embajador

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, anunció que expulsará al embajador de Irán en Australia después de que los servicios de inteligencia revelaran que el gobierno iraní estuvo detrás de al menos dos ataques antisemitas en su país. Se trata de los atentados a Lewis Continental Kitchen, una empresa de alimentos kosher, en Sydney, en octubre del año pasado y la sinagoga Addas Israel en Melbourne en diciembre.

“ASIO (Australian Security Intelligence Organisation) ha reunido suficiente información creíble para llegar a una conclusión profundamente perturbadora. El gobierno iraní dirigió al menos dos de estos ataques. Irán ha intentado disfrazar su participación, pero ASIO determina que estuvo detrás de los ataques”, dijo Albanese en una conferencia de prensa.

Además añadió que Australia legislará para incluir al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como una organización terrorista. “Estos fueron actos extraordinarios y peligrosos de agresión orquestados por una nación extranjera en suelo australiano”, afirmó y agregó: “Fueron intentos de socavar la cohesión social y sembrar discordia en nuestra comunidad. Es totalmente inaceptable”.

Poco antes del anuncio, el gobierno australiano informó al embajador de Irán en Australia, Ahmad Sadeghi, que será expulsado y comunicó que retiró a los diplomáticos australianos destinados en Irán a un tercer país. Desde el gobierno iraní, por su parte, no dieron respuestas.

Desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas en octubre de 2023 hubo un fuerte aumento en los incidentes antisemitas en Sydney y Melbourne.

La Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán fue acusada de llevar a cabo ataques en el extranjero durante décadas, aunque generalmente niega cualquier participación. La Fuerza Quds, o de Jerusalén, es su brazo expedicionario y fue apuntada por naciones occidentales de utilizar milicianos y delincuentes locales para atacar a disidentes e israelíes en el extranjero.

Desde el estallido de la guerra, Israel ha arrestado a varias personas acusadas de haber sido pagadas o alentadas por Irán para llevar a cabo actos de vandalismo y monitorear posibles objetivos allí.

La medida contra Irán se produjo una semana después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificara a Albanese de “político débil que había traicionado a Israel” al reconocer un Estado palestino. La reprimenda pública en las redes sociales se produjo después de un anuncio de Albanese el 11 de agosto de que el reconocimiento de su gobierno de un Estado palestino se formalizará en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre. El anuncio fue seguido por cancelaciones recíprocas de visas para funcionarios australianos e israelíes.

En cuanto a la determinación del gobierno de Australia, es la primera vez que las autoridades australianas expulsan a un embajador desde la Segunda Guerra Mundial, según expresó la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong. Sin embargo, aclaró que Canberra mantendrá las relaciones diplomáticas con Irán para salvaguardar los intereses de los australianos.

