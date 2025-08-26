Trump recrudece su guerra contra la Fed y anuncia la destitución de la gobernadora Lisa Cook

WASHINGTON.– Donald Trump anunció este lunes en Truth Social la destitución de Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, en lo que presentó como una respuesta a recientes acusaciones de fraude hipotecario. La medida, inédita en la historia moderna de Estados Unidos, encendió de inmediato las alarmas sobre la independencia del banco central, cuyos miembros tienen mandatos de hasta 14 años y solo pueden ser removidos “por causa justificada”, precisamente para protegerlos de presiones políticas.

En una carta publicada en su plataforma Truth Social, Trump informó que despedía a Cook debido a las acusaciones de que cometió fraude hipotecario. Bill Pulte, quien fue designado por Trump al frente de la agencia que regula a los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac, lanzó los señalamientos la semana pasada.

Pulte alegó que Cook declaró en 2021 dos residencias principales -una en Ann Arbor, Michigan, y otra en Atlanta- para recibir mejores condiciones hipotecarias. Las tasas hipotecarias suelen ser más elevadas para una segunda vivienda o para inmuebles adquiridos con fines de alquiler.

El anuncio se produjo días después de que Cook aseguró que no dejaría su cargo a pesar de que Trump había pedido previamente su renuncia. La junta de la Fed está integrada por siete miembros, lo que significa que el movimiento de Trump podría tener profundas ramificaciones económicas y políticas.

Durante su anuncio, Trump aseguró que tenía la autoridad constitucional para despedir a Cook, pero hacerlo plantea preguntas sobre el control de la Fed como una entidad independiente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla mientras el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, escucha, en una visita a la sede del organismo, el jueves 24 de julio de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) Julia Demaree Nikhinson - AP

El despido probablemente desencadene una batalla legal y Cook podría continuar en su puesto mientras el caso se abre paso en los tribunales. Cook tendría que librar la batalla legal como la parte perjudicada, sin contar con la Fed.

Cook, economista y primera mujer afroestadounidense en integrar la Junta de Gobernadores, se convirtió así en el nuevo blanco de Trump en su ofensiva contra la Fed, a la que acusa de frenar el crecimiento con tasas demasiado altas. El episodio se inscribe en una larga serie de tensiones con Jerome Powell, presidente de la Fed, a quien Trump amenazó con destituir en varias ocasiones.

Analistas advierten que esta ofensiva podría minar la confianza internacional en la economía estadounidense y aumentar la volatilidad financiera, en un momento en que Trump busca acelerar el crecimiento antes de las elecciones legislativas de noviembre de 2026.

Agencia AP