Avanza la segunda fase del plan para Gaza: Hamas debe dejar el poder y desarmarse

WASHINGTON.– Estados Unidos anunció el miércoles el inicio de la segunda fase del alto al fuego para la Franja de Gaza, con el desarme total del grupo Hamas, el comienzo de la reconstrucción de la zona, y la formación de un comité de 15 palestinos que se ocupará del gobierno diario del territorio.

El enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, afirmó en una publicación en X que el acuerdo que el presidente republicano ayudó a negociar estaba entrando en su segunda fase tras dos años de guerra entre Israel y Hamas, incluyendo la instalación del nuevo gobierno tecnocrático en Gaza.

Today, on behalf of President Trump, we are announcing the launch of Phase Two of the President’s 20-Point Plan to End the Gaza Conflict, moving from ceasefire to demilitarization, technocratic governance, and reconstruction.



Phase Two establishes a transitional technocratic… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) January 14, 2026

Por su parte Witkoff no dio detalles sobre quiénes formarían parte de la nueva administración palestina de transición a la que Hamas debería cederle el gobierno de Gaza. La Casa Blanca de Trump tampoco ofreció más información.

Pero los mediadores del acuerdo de alto al fuego -Egipto, Turquía y Qatar- dieron la bienvenida al establecimiento del comité de 15 palestinos, y dijeron que estaría liderado por Ali Shaath, un exviceministro de la Autoridad Palestina que gobierna en Cisjordania.

Los países mediadores no revelaron el resto de los miembros del comité, pero calificaron la conformación del órgano como “un avance importante que contribuye a los esfuerzos por consolidar la estabilidad y mejorar las condiciones humanitarias” en el territorio palestino, devastado por la guerra, declararon en un comunicado conjunto.

Ali Shaath, nacido en Gaza, se desempeñó como viceministro de transporte con la Autoridad Palestina reconocida internacionalmente. Shaath, ingeniero, es experto en desarrollo económico y reconstrucción, según su biografía en el sitio web del Instituto de Investigación de Políticas Económicas de Palestina.

Tanto Hamas como la Jihad Islámica, entre otros, afirmaron en un comunicado que acordaron “apoyar los esfuerzos de los mediadores para formar el Comité Nacional de Transición Palestino, al tiempo que se proporciona el entorno adecuado” para que comience su labor.

Witkoff expresó además que Estados Unidos espera que Hamas devuelva de inmediato los restos del último rehén fallecido como parte de sus obligaciones bajo el acuerdo.

Si bien el anuncio del miércoles indica un paso hacia adelante, un nuevo gobierno en Gaza y el alto al fuego enfrentan enormes desafíos, incluyendo el despliegue de una fuerza de seguridad internacional para supervisar el acuerdo y el difícil proceso de desarmar a Hamas.

Las autoridades designadas para este comité tecnocrático son parte de un plan más amplio para poner fin al gobierno de 18 años de Hamas en Gaza. Los designados administrarán los asuntos diarios en Gaza, bajo la supervisión de una “Junta de Paz” liderada por Trump, cuyos miembros tampoco han sido nombrados aún.

Tiendas de campaña que albergan a familias palestinas desplazadas, instaladas a lo largo de la costa de la ciudad de Gaza, mientras fuertes vientos invernales azotan el enclave palestino OMAR AL-QATTAA - AFP

El alto al fuego alcanzado bajo el plan de 20 puntos de Trump entró en vigor en octubre y detuvo gran parte de los combates. Bajo la primera fase del acuerdo de tres fases, Hamas liberó a todos menos uno de los rehenes que tenía en su poder a cambio de cientos de palestinos que estaban detenidos por Israel.

El comité tecnocrático que Witkoff dijo que se establecería bajo la segunda fase tendrá la tarea de proporcionar servicios públicos a los más de 2 millones de palestinos en Gaza, pero enfrenta enormes desafíos e incógnitas abiertas, incluyendo sobre sus operaciones y financiamiento.

Las Naciones Unidas han estimado que la reconstrucción costará más de 50.000 millones de dólares. El proceso probablemente tomará años, y hasta ahora se ha prometido poco dinero.

También está el desafío más inmediato de averiguar cómo hacerse cargo de los servicios básicos después de casi dos décadas de gobierno liderado por Hamas en Gaza y repetidas rondas de conflicto con Israel.

