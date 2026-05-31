Avanza la votación en Colombia para decidir si continúa el rumbo de izquierda que inicio Petro o cambia de dirección

BOGOTÁ.– A pocos minutos de que abrieran las mesas en el punto de votación de la Plazoleta de la Calle 85, en la Zona T de Bogotá, una larga fila de personas esperaba el domingo para votar en las elecciones presidenciales de Colombia.

Entre las 8 y las 16 hora local (10 y 18 en la Argentina), más de 41,4 millones de colombianos tendrán la oportunidad de elegir si el país continúa el camino iniciado por el primer gobierno de izquierda de su historia junto al presidente de salida, Gustavo Petro, o si cambia de rumbo.

Punto de votación en la Plazoleta de la Calle 85, Bogotá, Colombia. Fuente: Guido Bovone

De los 11 candidatos presidenciales que compiten en esta elección, tres son los que llegan a los comicios, según las encuestas, con posibilidades de pasar a un balotaje: el oficialista Iván Cepeda, del partido en el gobierno, Pacto Histórico, y los opositores por la derecha Abelardo de la Espriella, por Defensores de la Patria, y Paloma Valencia, del uribista Centro Democrático.

A diferencia de lo que sucede en la Argentina, para hacerse con la victoria en Colombia los aspirantes deben necesariamente conseguir más de la mitad de los votos, algo que parece lejano para cualquiera de los candidatos en las estimaciones previas a los comicios.

En caso de ser necesaria, la segunda vuelta está prevista para el 21 de junio.

Elección polarizada

“La situación está mal, pero yo nos veo muy esperanzados por un cambio. Lo que sea que traiga algo bueno para este país, Dios quiera”, dijo a LA NACION Carmen Restrepo, mientras salía de su centro de votación.

Su opinión parece reflejar el sentimiento de una parte importante de la población colombiana que rechaza al gobierno actual y su candidato y se concentra mayoritariamente detrás de los candidatos de la derecha.

Funcionarios electorales se preparan mientras los centros de votación están a punto de abrir en la escuela La Enseñanza, en Barranquilla, Colombia, el 31 de mayo de 2026 RODRIGO BUENDIA - AFP

Abelardo de la Espriella, un outsider de la política con una declarada admiración por otras figuras de derecha del hemisferio, como el presidente norteamericano, Donald Trump, el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, y el propio presidente de la Argentina, Javier Milei, y Paloma Valencia, la representante de una derecha más tradicional en Colombia y fiel alumna del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Esta es la elección más importante en la historia de nuestro país, donde nos jugamos la libertad, la democracia y la institucionalidad. Los invito a votar temprano por la ‘Patria Milagro’”, escribió el abogado penalista de 47 en su cuenta de X haciendo referencia al nombre de su propuesta.

Según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) publicada por la revista Cambio, la última antes de las elecciones, Cepeda encabeza la intención de voto con un 33,4%, seguido de cerca por De la Espriella con un 30,9%. Valencia aparece tercera, pero rezagada con un 12,6%.

“Esta elección no se trata solamente de escoger un presidente. Se trata de escoger un camino. Hoy Colombia tiene dos caminos frente a sí”, escribió por su parte, también en X, la candidata de 48 años del Centro Democrático.

Una elección sobre el rumbo del país



Durante meses he recorrido Colombia escuchando a miles de personas. Colombianos que viven en regiones distintas, que tienen historias diferentes, que vienen de sectores políticos diversos y que no piensan igual.



Y, sin embargo, algo… pic.twitter.com/w14HZZKAqb — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 31, 2026

Del otro lado del espectro político se encuentra el candidato del oficialismo, Iván Cepeda, conocido en Colombia por su militancia en torno a los derechos humanos y las denuncias de violencia de Estado y en su rol como parlamentario.

De ser electo, el senador de 63 años ya ha anticipado que pretende continuar con las políticas implementadas por el gobierno de Petro, entre ellas, las reformas a la salud y la educación y la fallida estrategia de diálogo con las guerrillas que el mismo ayudó a delinear, la “Paz Total”.

No obstante, el día anterior a los comicios, el candidato oficialista intentó enviar un mensaje de calma a los mercados y a los colombianos que se temen su elección y llamó al diálogo al sector privado.

MENSAJE A LA NACIÓN



“Los invito a votar por el futuro, por la eliminación de la pobreza y la desigualdad, por la protección de nuestra riqueza natural, por una economía moderna, productiva y diversificada, por una Colombia que despliegue plenamente su potencial como potencia… pic.twitter.com/EhOduZW1tD — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) May 31, 2026

“Quiero expresar especialmente a los empresarios del país toda mi voluntad para compartir con ellos nuestra propuesta. Buscar permanentemente un diálogo, la concertación y la búsqueda de acuerdos que Colombia necesita”, dijo Cepeda en un video publicado en sus redes sociales.

“La derecha se robó 200 años de historia y este es el único gobierno que ha hecho algo para frenarlos. Petro implementó, y muy bien, las medidas necesarias para cambiar este país, porque Colombia es muy desigual”, dijo a LA NACION Luis Fernando Valencia, al explicar su voto por el candidato oficialista.