Un incidente inesperado alteró el desarrollo del acto central del Día de las Fuerzas Armadas de España en Vigo el sábado: la bandera del país europeo se desprendió y cayó al suelo en pleno proceso de izado.

Según se ve en un video difundido en redes, la rotura de una cuerda provocó que la insignia, portada por cuatro efectivos, tres guardias reales y un guardia civil, cayera al suelo y se adhiriera a los rostros de cuatro militares, que, pese al incidente, permanecieron inmóviles.

El momento en el que la bandera española cae al suelo

El contratiempo obligó a interrumpir el himno nacional del país y repetir por completo el procedimiento de izado ante el visible gesto de sorpresa de los reyes Felipe VI y Letizia.

Este incidente coronó un acto accidentado en el que el mal tiempo ya había forzado la cancelación del desfile aéreo y la modificación de otros despliegues militares previstos en la celebración de la que participaron 3.700 militares, 70 aeronaves, más de un centenar de vehículos y 32 motocicletas.

A pesar del percance, la ceremonia retomó rápidamente su curso con un emotivo homenaje a los caídos. Tras lograr izar la bandera en el segundo intento, las autoridades militares procedieron a la interpretación del toque de oración en memoria de los miembros de las fuerzas que entregaron su vida en acto de servicio.

El izado de la bandera constituye el hito más solemne de la celebración, un rito que condensa la unidad y la soberanía del país, al tiempo que ratifica el compromiso de los uniformados con la defensa de la patria y el orden constitucional. Asimismo la ceremonia simboliza la continuidad histórica del Estado que busca cohesionar el pasado, el presente y el futuro de la nación.

Además, representa la continuidad histórica del Estado y sirve como homenaje a los militares que dieron su vida el país. A través de esta ceremonia se refuerza el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía, así como los valores y tradiciones que conectan el pasado, el presente y el futuro de la nación.