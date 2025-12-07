Estados Unidos podría poner fin a su apoyo al esfuerzo bélico en Ucrania, dice Donald Trump Jr.

DOHA.- El presidente norteamericano Donald Trump podría alejarse de la guerra de Ucrania, dijo el hijo mayor del del jefe de la Casa Blanca en comentarios en una conferencia en Medio Oriente.

En una larga diatriba contra el propósito de continuar la lucha en Ucrania, Donald Trump Jr. también dijo que los ricos “corruptos” de Ucrania habían huido de su país dejando a “lo que creían que era la clase campesina” para luchar en la guerra.

Trump Jr. afirmó que Zelensky estaba prolongando la guerra porque sabía que nunca ganaría unas elecciones si el conflicto llega a su fin

Trump Jr. no tiene un rol formal en la administración de su padre, pero es una figura clave en el movimiento MAGA (“Make America Great Again”). Su intervención refleja la antipatía de algunos miembros del equipo de Trump hacia el gobierno ucraniano, y se produce en un momento en que el equipo negociador de Trump presiona a Kiev para que ceda territorio.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky Dan Bashakov - AP

Trump Jr. afirmó en la capital de Qatar que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, estaba prolongando la guerra porque sabía que nunca ganaría unas elecciones si el conflicto llega a su fin. Aseguró que Zelensky era casi una deidad de la izquierda, pero argumentó que Ucrania era mucho más corrupta que Rusia.

También criticó duramente a la jefa de política exterior de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, afirmando que las sanciones europeas no estaban funcionando, ya que simplemente habían aumentado el precio del petróleo, con el que Rusia podía financiar su guerra. Describió el plan europeo como “vamos a esperar a que Rusia se declare en quiebra; eso no es un plan”.

Donald Trump Jr., duro contra Zelensky HUSSEIN BAYDOUN - MOFA

El hijo del mandatario republicano dijo que, durante la campaña electoral de 2022 de su padre, solo se había encontrado con tres personas que consideraban que la guerra en Ucrania era un problema prioritario. El riesgo de que barcos venezolanos trajeran fentanilo a Estados Unidos era, según él, “un peligro mucho más claro y presente que cualquier cosa que esté sucediendo en Ucrania o Rusia”.

Trump Jr. afirmó, sin aportar pruebas, que había observado este verano, en un solo día en Mónaco, que el 50% de los superdeportivos, como Bugattis y Ferraris, tenían matrículas ucranianas. “¿Crees que eso se ganó en Ucrania?”, preguntó.

“Oímos todos los rumores sobre lo que está pasando cuando vemos que todas las matrículas de Mónaco son ucranianas [...] Los ricos huyeron y dejaron a lo que creían que era la clase campesina para librar estas guerras. No había ningún incentivo para detenerse, porque mientras el tren del dinero siguiera llegando y ellos siguieran robando, nadie auditaba nada, así que no había motivo para llegar a la paz”, denunció.

Al ser consultado sobre si era posible que su padre, quien se presentó a las elecciones afirmando que podía traer la paz a Ucrania, simplemente dejaría de apoyar al país, Trump Jr. respondió que tal vez sí, añadiendo que su padre es una de las personas más impredecibles de la política. Prometió que Estados Unidos ya no sería “el idiota de la chequera”.

