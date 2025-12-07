EE.UU. deja de ver a Rusia como “amenaza directa” mientras busca el fin de la guerra en Ucrania

MOSCÚ.- El Kremlin celebró este domingo la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de dejar de calificar a Rusia de amenaza directa y dijo que su nueva estrategia de seguridad nacional, que presenta a las potencias europeas como en declive, coincide en gran medida con las percepciones de Moscú.

La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos describió la visión de Trump como una de “realismo flexible” y argumentó que Washington debería reactivar la Doctrina Monroe del siglo XIX, que dijo que el hemisferio occidental era la zona de influencia de Washington.

La estrategia, firmada por Trump, también advertía que Europa enfrenta una “aniquilación civilizatoria”, que es un interés “central” de Estados Unidos negociar el fin de la guerra en Ucrania, y que Washington busca restablecer la estabilidad estratégica con Rusia.

Vladimir Putin, presidente de Rusia ALEXANDER KAZAKOV� - POOL�

“Los ajustes que vemos corresponden en muchos aspectos a nuestra visión”, dijo el vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, en la TV estatal cuando se le preguntó por la nueva estrategia estadounidense.

Al ser consultado por el compromiso del documento estadounidense de acabar con “la percepción, y prevenir la realidad, de la OTAN como una alianza en perpetua expansión”, Peskov dijo que era alentador.

Desde la anexión rusa de Crimea en 2014 y su invasión de Ucrania en 2022, las estrategias estadounidenses han designado a Moscú como un agresor o una amenaza que intentaba desestabilizar por la fuerza el orden posterior a la Guerra Fría.

En declaraciones a la agencia de noticias estatal TASS, Peskov dijo que pedir la cooperación con Moscú en asuntos de estabilidad estratégica en lugar de describir a Rusia como una amenaza directa era un paso positivo.

El presidente ruso Vladimir Putin gesticula mientras habla con periodistas tras la sesión plenaria del foro de inversión “Russia Calling” de VTB en Moscú, el martes 2 de diciembre de 2025 Sergei Ilnitsky� - Pool EPA�

Trump ha hecho a menudo comentarios positivos y de admiración sobre el presidente Vladimir Putin, lo que ha llevado a sus críticos a acusarle de ser blando con Moscú a pesar de que sus dos administraciones han impuesto sanciones a Rusia.

Funcionarios de las principales potencias europeas han expresado en repetidas ocasiones su preocupación de que Estados Unidos, bajo el mandato de Trump, pueda estar dando la espalda a Europa, que depende de Washington para su apoyo militar.

En este contexto, ataques con misiles y drones rusos durante la noche del domingo mataron al menos cuatro personas en Ucrania, después de que funcionarios de Estados Unidos y Ucrania concluyeran un tercer día de conversaciones destinadas a poner fin a la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla antes de un concierto de Andrea Bocelli en la Sala Este de la Casa Blanca mientras se dirige al recinto, el viernes 5 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Allison Robbert) Allison Robbert - FR172296 AP

Un hombre murió en un ataque con drones en la región norteña de Chernihiv en Ucrania el sábado por la noche, dijeron funcionarios locales, mientras que un ataque combinado de misiles y drones en la infraestructura de la ciudad central de Kremenchuk causó cortes de energía y agua.

Kremenchuk alberga una de las refinerías de petróleo más grandes de Ucrania y es un centro industrial.

Kiev y sus aliados occidentales dicen que Rusia está tratando de paralizar la red eléctrica ucraniana y negar a los civiles el acceso a calefacción, luz y agua corriente por cuarto invierno consecutivo, en lo que los funcionarios ucranianos llaman “convertir el frío en arma”.

La última ronda de ataques se produjo cuando el presidente ucraniano Volodimir Zelensky dijo el sábado por la noche que había tenido una “llamada telefónica sustantiva” con funcionarios estadounidenses involucrados en conversaciones con una delegación ucraniana en Florida. Declaró que había recibido una actualización por teléfono de parte de funcionarios de Estados Unidos y Ucrania en las conversaciones.

Putin y su asesor Yuri Ushakov se reunieron en el Kremlin con el enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff el 2 de diciembre de 2025 Alexander Kazakov� - Pool Sputnik Kremlin�

“Ucrania está decidida a seguir trabajando de buena fe con la parte estadounidense para lograr genuinamente la paz”, escribió Zelensky en las redes sociales.

“Casi todos los días y todas las noches, nuestros servicios de emergencia se enfrentan a las consecuencias de los ataques rusos contra ciudades y comunidades pacíficas de Ucrania. Solo esta semana, Rusia ha lanzado más de 1600 drones de ataque, aproximadamente 1200 bombas aéreas guiadas y casi 70 misiles de diversos tipos contra Ucrania”, informó Zelensky, en X.

“Los principales objetivos de estos ataques son las infraestructuras que mantienen la vida cotidiana. Hoy se produjo otro ataque: más de 240 drones y cinco misiles balísticos, que causaron daños en siete regiones. Trágicamente, hubo muertos en Slaviansk y la región de Chernigov”, agregó.

“Seguimos trabajando con nuestros socios para garantizar que, en respuesta a estos ataques, nuestras defensas se fortalezcan. La prioridad es clara: más sistemas de defensa aérea y misiles, y mayor apoyo a nuestros defensores. Todo acuerdo debe implementarse con mayor celeridad”, enfatizó el mandatario.

En tanto, hablando en el Foro de Defensa Nacional Reagan, el enviado saliente de Ucrania del presidente estadounidense Donald Trump, Keith Kellogg, indicó que los esfuerzos para poner fin a la guerra estaban en “los últimos 10 metros”.

Dijo que un acuerdo dependía de los dos temas pendientes de “terreno, principalmente el Donbass”, y la Planta de Energía Nuclear de Zaporiyia.

Rusia controla la mayor parte del Donbass, su nombre para Donetsk y la vecina Lugansk, que, junto con dos regiones del sur, anexó ilegalmente hace tres años.

Vladimir Putin y Narendra Modi, primer ministro de la India ALEXANDER KAZAKOV� - POOL�

La Planta de Energía Nuclear de Zaporiyia está en un área que ha estado bajo control ruso desde el inicio de la invasión de Ucrania por parte de Moscú y no está en servicio, pero necesita energía para enfriar sus seis reactores apagados y el combustible gastado, para evitar cualquier incidente nuclear catastrófico.

Kellogg tiene previsto dejar su puesto en enero y no estuvo presente en las conversaciones en Florida.

Por separado, funcionarios informaron que los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania participarán en una reunión con Zelensky en Londres el lunes.

Agencias Reuters, DPA y AP