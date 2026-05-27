Hong Kong desplaza a Suiza como principal centro global de riqueza transfronterizaun

HONG KONG.– Hong Kong superó a Suiza como el principal centro global para la gestión de riqueza transfronteriza, un cambio histórico que refleja el creciente peso financiero de Asia y que, según la consultora Boston Consulting Group (BCG), difícilmente se revierta en los próximos años debido al mayor dinamismo económico de la región frente al tradicional refugio europeo.

La gente observa el espectáculo de drones con temática de pandas en el puerto Victoria, en Hong Kong Chan Long Hei - AP

El ascenso de Hong Kong estuvo impulsado principalmente por el fuerte flujo de capitales provenientes de China y por el auge de las ofertas públicas iniciales (IPO) durante 2025. Ese contexto permitió que el territorio alcanzara los 2,95 billones de dólares en activos offshore administrados para grandes fortunas, apenas por encima de los 2,94 billones registrados por Suiza, según el informe Global Wealth Report 2026 elaborado por BCG.

La diferencia entre ambos centros financieros es mínima, pero el informe marca un punto de inflexión para el sistema financiero internacional. Durante décadas, Suiza ocupó el lugar de referencia para la riqueza global fuera de las fronteras nacionales gracias a su estabilidad política, su sistema bancario y su reputación como refugio seguro para grandes patrimonios.

Ahora, el crecimiento acelerado de Asia y el papel central de Hong Kong en las finanzas chinas modificaron ese escenario. “Hong Kong consolida su papel como puerta de entrada de China hacia los mercados globales, aunque esa misma concentración vincula estrechamente su evolución a los desarrollos económicos y regulatorios del continente”, señalaron los autores del informe.

Un hombre camina junto a un edificio residencial en el distrito de Kowloon, Hong Kong ISAAC LAWRENCE - AFP

BCG proyectó que tanto Hong Kong como Singapur continuarán expandiéndose como centros de gestión de riqueza transfronteriza a un ritmo cercano al 9% anual hasta 2030, una tasa considerablemente superior al crecimiento promedio esperado del 6% para Suiza durante el mismo período.

El informe también destacó que la riqueza transfronteriza global mantuvo una fuerte expansión durante el último año. Según BCG, el volumen total de activos offshore administrados en el mundo aumentó un 8,4% y alcanzó los 15,7 billones de dólares. La consultora atribuyó ese crecimiento al buen desempeño de los mercados financieros internacionales y a una mayor demanda de diversificación geográfica por parte de los grandes patrimonios.

Además, BCG indicó que esos flujos de riqueza se concentraron de manera abrumadora en los diez principales centros financieros del planeta, lo que fortaleció todavía más el peso de los grandes hubs globales y amplió la distancia respecto de plazas financieras más pequeñas.

Zúrich es el centro económico más importante de Suiza

La ventaja suiza

Pese a que Hong Kong quedó al frente del ranking, el informe sostuvo que Suiza conserva fortalezas importantes. BCG señaló que el país europeo cuenta con una base de clientes mucho más diversificada desde el punto de vista geográfico, mientras que los centros asiáticos dependen en gran medida de la evolución económica de China.

“La incertidumbre geopolítica reafirma el papel de Suiza como un centro financiero global clave, al atraer flujos de capital en busca de seguridad desde regiones más volátiles, como Medio Oriente”, indicó BCG.

Banqueros y asesores financieros dijeron que personas adineradas comenzaron a trasladar activos desde la región del Golfo hacia Suiza a raíz de los conflictos que afectan actualmente a Medio Oriente y de la búsqueda de destinos considerados más seguros y previsibles para preservar patrimonio.

“Lo que finalmente importa es la proximidad con el cliente”, afirmó Michael Kahlich, coautor del informe de BCG. Según explicó, actualmente se están formando dos grandes polos globales para la gestión de riqueza: Singapur y Hong Kong para Asia, y Suiza, Reino Unido y Estados Unidos para Occidente.

Vista panorámica sobre el lago de Zúrich en Suiza Simon Dannhauer - Shutterstock

Kahlich agregó que, a medida que la cercanía con los clientes ganó importancia, los bancos suizos expandieron su presencia hacia otros grandes centros financieros internacionales. “UBS es número uno en gestión patrimonial tanto en Singapur como en Hong Kong”, sostuvo.

Agencia Reuters