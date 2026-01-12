Bajo presión de Trump y de las protestas, el régimen de Irán convoca una manifestación y dice estar “preparado” para una guerra

DUBÁI.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que Irán quiere negociar con Washington después de reiterar su amenaza de atacar a la República Islámica por la sangrienta represión de manifestantes, mientras activistas afirman que el número de muertos en la ola de protestas nacionales aumentó a por lo menos 544.

Irán no respondió de inmediato a los comentarios del republicano, pero convocó el lunes a decenas de miles de manifestantes progubernamentales a salir a las calles en apoyo de la teocracia, en lo que pretende ser una demostración de fuerza después de días de protestas que desafiaron directamente el gobierno del líder supremo de 86 años, el ayatollah Ali Khamenei. La televisión estatal iraní transmitió cánticos de la multitud, que parecía contar con decenas de miles de personas, que gritaban “¡Muerte a Estados Unidos!” y “¡Muerte a Israel!”.

.@POTUS on Iran: "We're looking at some very strong options... I'm getting an hourly report, and we're going to make a determination very soon." pic.twitter.com/XnDOCZSMpv — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 12, 2026

Otros clamaban: “¡Muerte a los enemigos de Dios!”. El fiscal general de Irán ha dicho que los fiscales presentarán cargos bajo esa carátula contra los manifestantes, que conlleva la pena de muerte.

En declaraciones con diplomáticos extranjeros en Teherán, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araqchi, insistió en que “la situación ha quedado bajo control total” y culpó a Israel y Estados Unidos por la violencia, sin ofrecer pruebas.

Protestas en Irán.

“Es por eso que las manifestaciones se volvieron violentas y sangrientas, para dar una excusa al presidente estadounidense para intervenir”, dijo Araqchi, en comentarios transmitidos por la cadena de noticias Al Jazeera, financiada por Qatar. La cadena noticias ha podido informar en vivo desde dentro del país a pesar del corte de internet. Sin embargo, Araqchi dijo que Irán estaba “abierto a la diplomacia”.

Irán “no busca la guerra, pero está totalmente preparado”, advirtió el .

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, confirmó que un canal con Estados Unidos permanecía abierto, pero que las conversaciones debían basarse en “la aceptación de intereses y preocupaciones mutuas, no en una negociación que sea unilateral y basada en la imposición“.

Conversaciones

Trump y su equipo de seguridad nacional han considerado una serie de posibles respuestas contra Irán, incluidos ciberataques y ataques directos por parte de Estados Unidos o Israel, según dos personas familiarizadas con las conversaciones internas de la Casa Blanca que hablaron bajo condición de anonimato.

“El Ejército lo está analizando, y estamos considerando algunas opciones muy fuertes”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One el domingo por la noche. Cuando se le preguntó sobre las amenazas de represalias de Irán, dijo: “Si hacen eso, los golpearemos a niveles que nunca han sido golpeados antes“.

El presidente norteamericano, Donald Trump, habla con periodistas a bordo del Air Force One, en Maryland, el 11 de enero de 2026 Julia Demaree Nikhinson� - AP�

Trump dijo estar en contacto con la oposición iraní –que no tiene un liderazgo claro– y que su gobierno está en conversaciones para organizar una reunión con los funcionarios de Teherán, pero advirtió que podría tener que actuar primero a medida que aumentan los reportes sobre el número de muertos en Irán y el gobierno continúa arrestando a manifestantes.

“Creo que están cansados de ser golpeados por Estados Unidos”, dijo Trump. “Irán quiere negociar”.

El presidente norteamericano, Donald Trump, habla con periodistas mientras viaja a bordo del Air Force One, en Maryland, el 11 de enero de 2026 Julia Demaree Nikhinson� - AP�

“La reunión se está organizando, pero es posible que tengamos que actuar debido a lo que está sucediendo antes de la reunión. Pero se está organizando una reunión. Irán llamó, quieren negociar", agregó el magnate.

Además de los fallecidos, más de 10.600 personas han sido detenidas durante las dos semanas de protestas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos, que ha sido precisa en disturbios anteriores en los últimos años y proporcionó el número de muertos. La organización se basa en partidarios en Irán que verifican la información y ha informado que 496 de los muertos eran manifestantes, mientras que 48 eran de las fuerzas de seguridad.

Captira de video de un manifestante con una foto del príncipe heredero de Irán, Reza Pahlavi, durante una protesta en Teherán, Irán, el 9 de enero de 2026 UGC�

Con internet caído en Irán y las líneas telefónicas cortadas, evaluar las manifestaciones desde el extranjero se ha vuelto más difícil. Sin embargo, las imágenes en redes sociales muestran fuertes escenas de violencia y movilizaciones masivas. En uno de los videos se ven decenas de cuerpos envueltos en bolsas negras frente a una morgue en la capital, mientras varias personas parecen buscar a sus familiares desaparecidos. El gobierno de Irán no ha ofrecido cifras oficiales de bajas.

Los que están fuera del país temen que el apagón informativo esté envalentonando a los sectores más duros dentro de los servicios de seguridad de Irán para lanzar una sangrienta represión.

Protestas en Irán

Las manifestaciones empezaron el 28 de diciembre por el colapso de la moneda iraní, el rial, que se cotiza a más de 1,4 millones por dólar, mientras la economía del país acusa la presión de sanciones internacionales en parte impuestas por su programa nuclear. Las protestas se intensificaron y se convirtieron en llamados que desafiaban directamente a la teocracia de Irán.

Los manifestantes inundaron las calles en la capital del país y su segunda ciudad más grande el sábado por la noche hasta la mañana del domingo. Videos compartidos por las redes sociales supuestamente mostraron más manifestaciones desde la noche del domingo hasta el lunes, y un funcionario de Teherán reconoció que se habían producido en medios estatales.

La respuesta de Irán

“El canal de comunicación entre nuestro canciller, Abbas Araqchi, y el enviado especial de Estados Unidos [Steve Witkoff] está abierto y se intercambian mensajes cuando es necesario”, dijo el lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní.

Según agregó, los contactos también siguen abiertos a través del intermediario tradicional, Suiza.

“Ellos [Estados Unidos] mencionaron algunos temas, se plantearon ideas y, en general (…) la República Islámica es un país que nunca se retiró de la mesa de negociaciones”. No obstante, añadió que los “mensajes contradictorios” provenientes de Estados Unidos muestran una falta de seriedad y no resultan convincentes.

captura de video de un incendio mientras personas se manifiestan en Teherán, Irán, el 9 de enero de 2026 UGC�

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, instó a la población a participar en una “marcha de resistencia” por todo el país para denunciar la violencia cometida, según él, por “criminales terroristas urbanos”.

A las 14 del lunes (hora local), la televisión estatal iraní mostró imágenes de manifestantes llenando Teherán hacia la plaza Enghelab, o plaza de la Revolución Islámica en la capital. Llevaba toda la mañana emitiendo declaraciones de líderes gubernamentales, de seguridad y religiosos iraníes para asistir a la manifestación.

Captura de video de manifestantes saliendo a las calles pese a una represión cada vez más intensa, en Teherán, Irán, el 9 de enero de 2026 VALIDATED UGC�

Lo llamó un “levantamiento iraní contra el terrorismo estadounidense–sionista”, sin abordar la indignación subyacente en el país por la debilitada economía de la nación. La televisión estatal transmitió imágenes de esas manifestaciones en todo el país, tratando de señalar que había superado las protestas.

Por su parte, al dirigirse a una numerosa multitud en la plaza Enqelab de Teherán, el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó que los iraníes libran una guerra en cuatro frentes: “guerra económica, guerra psicológica, guerra militar contra Estados Unidos e Israel y, hoy, guerra contra el terrorismo”.

Además, Qalibaf advirtió a Washington contra “un error de cálculo”.

Captura de video de manifestantes saliendo a las calles de Teherán pese a una represión cada vez más intensa, en Teherán, Irán, el 10 de enero de 2026 UGC�

“Seamos claros: en caso de un ataque contra Irán, los territorios ocupados [Israel], así como todas las bases y barcos estadounidenses, serán nuestro objetivo legítimo”, afirmó el excomandante de la Guardia Revolucionaria de élite de Irán.

Sin embargo, Teherán todavía se está recuperando de la guerra de los 12 días con Washington y Tel Aviv del año pasado, y su influencia regional se ha visto muy debilitada por los golpes sufridos por aliados como Hezbollah en el Líbano desde los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel. Israel también mató a altos comandantes militares iraníes en la guerra de junio.

