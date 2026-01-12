El papa León XIV recibió a María Corina Machado en el Vaticano

ROMA.– En medio de máxima reserva y en un hecho totalmente inesperado, pero con gran significado político, el papa León XIV recibió este lunes en audiencia a la líder opositora venezolana María Corina Machado, según reveló el boletín diario de la Santa Sede del mediodía romano.

La presencia en el Vaticano de Machado, ganadora del Nobel de la Paz y dejada de lado por el presidente estadounidense, Donald Trump, desde que sacó del país a Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado, fue una sorpresa. Evidentemente el encuentro, el primero entre Machado y el primer Pontífice estadounidense, fue organizado en medio de máxima reserva. El nombre de Machado, en efecto, nunca apareció en la lista previa de audiencias del día.

Machado logró salir de la clandestinidad en Venezuela de forma rocambolesca en diciembre pasado, para llegar, tarde, hasta Oslo, donde el Premio Nobel de la Paz finalmente fue recibido por su hija.

Esta foto, tomada y difundida por Vatican Media, la oficina de prensa del Vaticano, el 12 de enero de 2026, muestra al papa León XIV durante una audiencia privada con la venezolana María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, en el Vaticano VATICAN MEDIA� - VATICAN MEDIA�

Si bien se desconocía al momento el contenido y duración del encuentro con Robert Prevost en el Palacio Apostólico del Vaticano, se descuenta que en la agenda estuvo la tensa situación que vive actualmente Venezuela, donde, más allá de la salida de Maduro tras una operación decidida por Trump, fue su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, la elegida por la Casa Blanca para liderar este período de transición que mantiene en vilo al mundo.

“Es una mujer muy gentil”, dijo el presidente estadounidense sobre Machado el día de la captura de Maduro, “pero creo que para ella va a ser muy complicado ser la líder, no tiene suficiente respaldo y respeto en el país”, explicó. Sin embargo, días más tarde dijo que recibiría a la líder opositora, quien ofreció compartir con él el Nobel de la Paz, en la Casa Blanca. Este domingo adelantó que ese encuentro podría darse “el martes o miércoles” de esta semana.

El encuentro con el Papa, al parecer pedido por Machado, tuvo lugar a días de que se conociera que el Vaticano intentó frenar el operativo militar de Estados Unidos y mediar para que Maduro pudiera exiliarse en Rusia, según una investigación de The Washington Post.

Italianos liberados

La audiencia con Machado también tuvo lugar en una jornada en la que los italianos se despertaron con una buena noticia: la liberación, en la madrugada, de Alberto Trentini, voluntario de una organización humanitaria que había sido detenido por el régimen de Maduro, sin ningún tipo de explicación ni acusación, el 15 de noviembre de 2024. Junto a él también fue liberado Mario Burló, otro compatriota con doble nacionalidad.

Fue el canciller, Antonio Tajani, quien anunció, a las cuatro de la mañana locales, la liberación de Trentini, de 46 años y oriundo del Lido de Venecia.

“Alberto Trentini y Mario Burló están libres y se encuentran en la sede de la embajada de Italia de Caracas”, anunció, en su cuenta de X. “Acabo de comunicárselo a la premier Giorgia Meloni, que siempre siguió el caso en primera persona”, sumó.

Tajani precisó que había hablado por teléfono con sus connacionales, que estaban en buenas condiciones y que “pronto regresarán a Italia”. “Su liberación es una fuerte señal de parte de la presidenta Delcy Rodríguez que el gobierno italiano aprecia mucho”, subrayó.

En otro posteo Meloni, que aseguró que un avión de Estado ya había despegado desde esta capital para traer de vuelta a los connacionales, también elogió la buena voluntad de las nuevas autoridades.

“Deseo expresar, en nombre del gobierno italiano, un sentido agradecimiento a las autoridades de Caracas, a partir de la presidenta Rodríguez, por la constructiva colaboración demostrada en estos últimos días y a todas las instituciones y personas que, en Italia, han trabajado con compromiso y discreción para que se alcanzar este importante resultado”, escribió en sus redes sociales Meloni, una de las pocas líderes europeas que respaldó el operativo de Trump.

Mario Burló y Alberto Trentini, tras su liberación en Venezuela

Trentini, que se encontraba en la cárcel de máxima seguridad Rodeo I, ubicada a una hora de Caracas y donde está detenido el argentino Nahuel Gallo, contó que su liberación fue totalmente imprevista e inesperada. Además, que no sabía nada de que Maduro había sido capturado.

“Estoy feliz, agradezco a Italia. ¿Ahora puedo fumar un cigarrillo?”, fueron sus primeras palabras cuando llegó a la embajada de Italia pasada la medianoche local, según el Corriere della Sera, que habló con el embajador italiano en Caracas, Giovanni Umberto de Vito.

“Llevo dos años y tres meses aquí y nunca he tenido este tipo de colaboración con el gobierno de Venezuela. He chocado contra paredes y, objetivamente, algo ha cambiado desde principios de año. Fueron muy cooperativos, pero no puedo dar detalles”, dijo el diplomático.