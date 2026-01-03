Banderas en las calles y cautela política: festejos del exilio venezolano y las dudas sobre González Urrutia en España

MADRID.– Las horas de incertidumbre que atraviesa Venezuela después de la detención de Nicolás Maduro se percibían este sábado con la misma intensidad en España, el epicentro en Europa de la resistencia contra el régimen venezolano por la llegada masiva de inmigrantes, la cercanía cultural y el exilio del presidente electo, Edmundo González Urrutia.

Envueltos en sus banderas, miles de venezolanos se acercaron esta tarde hasta Puerta del Sol para festejar la caída de Maduro. Cantaban y bailaban, pero todos transmitían la misma sensación de incertidumbre sobre qué pasará en su tierra, el lugar donde -en muchos casos- todavía permanecen parte de sus familias.

La ausencia de González Urrutia en la marcha aportó una buena cuota de ansiedad a quienes se ilusionaban sobre una posible resolución del conflicto.

Venezolanos celebran en Madrid, el sábado 3 de enero de 2026, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que el presidente Nicolás Maduro había sido capturado y trasladado fuera de Venezuela

La única intervención pública del presidente electo fue para retuitear un mensaje de María Corina Machado, cuando la líder de la oposición dijo que estaban listos para tomar el poder en Caracas.

“Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”, escribió González Urrutia en su cuenta de X.

Su equipo, siempre dispuesto a conversar sobre el conflicto, apenas respondía los mensajes. Ni siquiera quisieron confirmar ante la consulta de LA NACION si el presidente electo seguía en España.

González Urrutia conversó este sábado con el canciller español, José Manuel Albares, y con el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, tal como ellos mismos informaron en sus redes sociales. Aunque estas fuentes tampoco precisaron si el dirigente continuaba en España.

El presidente electo de Venezuela aterrizó en Madrid el 8 de septiembre de 2024, días después de la celebración de los comicios en ese país, y recibió todas las garantías del gobierno español para quedarse en Madrid: se le facilitó una casa y escoltas para que pueda moverse con seguridad.

González Urrutia encaró primero una gira europea para lograr su reconocimiento ante Bruselas en noviembre de 2024 y, luego, emprendió un viaje por distintos países latinoamericanos, que incluyó una visita a la Argentina.

El presidente Javier Milei se reunió con el líder opositor venezolano González Urrutia y salieron a saludar al balcón de casa rosada Santiago Filipuzzi

Fue recibido en enero pasado por Javier Milei, que le cedió el balcón de la Casa Rosada para saludar a los miles de venezolanos que lo esperaban.

El diplomático, 76 años, tuvo su última aparición pública en Oslo, Noruega, cuando encabezó la delegación que acompañó el mes pasado a Machado cuando recibió el premio Nobel de la Paz.

Pero más allá de su silencio, la captura de Maduro movilizó a toda la política española. “España no reconoció al régimen de Maduro. Pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo”, escribió el presidente Pedro Sánchez en su cuenta de X.

Y agregó: ”Pedimos a todos los actores que piensen en la población civil, que respeten la Carta de Naciones Unidas y que articulen una transición justa y dialogada”.

Unas horas antes, desde el gobierno socialista habían emitido un comunicado que aseguraba que el canciller Albares había mantenido un diálogo telefónico con González Urrutia y que, además, estaba en contacto permanente con sus pares de Italia, Portugal y Brasil para seguir la situación en el país sudamericano.

No es la primera vez que Sánchez debe asumir un costo político por su postura ambigua con el conflicto venezolano. La relación del Partido Socialista (PSOE) con el chavismo le ha costado críticas de la oposición, que señala al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como el supuesto enviado del PSOE para realizar negocios cruzados entre ambas administraciones, que ahora están bajo investigación de la justicia española.

Celebraciones de la diáspora venezolana en Madrid Bernat Armangue� - AP�

Como respuesta a esas críticas, el gobierno español recordó que aunque no reconoció a González Urrutia como presidente “siempre ha apoyado las iniciativas para alcanzar una solución democrática para Venezuela”. Y se ofrecieron como mediadores para solucionar la situación actual. España ha ofrecido “sus buenos oficios” para lograr “una solución pacífica y negociada a la actual crisis”.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, fue tajante desde su cuenta de X. “Maduro es un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo: asesinatos, torturas, hambruna y éxodo de millones de venezolanos. La caída del régimen y la vuelta de la democracia a Venezuela con la Nobel de la Paz, María Corina Machado, es una de las noticias más importantes de los últimos tiempos”, escribió.

La incertidumbre tras la salida de Maduro invadía tanto a los dirigentes venezolanos como españoles, que no podían comprender el mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que puso en duda el apoyo a Machado.

“Es todo raro, tan raro como es ese personaje, Trump”, definió una fuente venezolana que frecuenta a González Urrutia que, por ahora, sigue en silencio.