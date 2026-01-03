Un especialista en geopolítica internacional analizó la captura de Nicolás Maduro y dio su preocupante conclusión

Mookie Tenembaum, analista internacional experto en geopolítica, analizó la captura de Nicolás Maduro en diálogo con LN+ y se mostró reticente a la caída del gobierno venezolano luego de la intervención de Estados Unidos. Y no solo eso, sino que afirmó creer que el presidente de Venezuela llegó a un acuerdo para no recibir una pena tan dura, o incluso hasta lanzó la posibilidad de que ni siquiera quede detenido en una prisión por la información que maneja sobre Vladímir Putin (Rusia) y Xi Jinping (China).

En diálogo con el programa +Finde verano, con la conducción de Tuco Costa, Tenembaum decidió meterse de lleno en el análisis de la captura de Maduro. En un primer lugar, expresó: “Bueno, buen día, sigue siendo buen día. La pregunta es ‘¿para quién?’. Vamos a pensar. Primero, yo te puedo empezar a decir para quién es un mal día. A ver. Es un mal día para Rusia, es un mal día para China, es un gran mal día, yo te diría, un muy mal día para Cuba. Y de rebote, por supuesto, a algunas personas que no van a estar durmiendo tranquilas. Hay líderes en España que fueron aparentemente socios de alguna forma con Maduro y que si Maduro llega a hablar, me imagino que estarán muy preocupados. Puede llegar a ser un buen día para Maduro, increíblemente. Porque lo que Maduro sabe, y pensá esto, sabe de las relaciones con Rusia, sabe de las relaciones con China. No hablemos de Venezuela. Venezuela no es importante en esta historia, en esta mirada”.

“Entonces, me imagino, es muy importante no solo lo que va a decir, sino lo que va a callar. Y esto es un movimiento maestro de Donald Trump, porque de un solo saque consigue poner en jaque y tener una carta contra Rusia, contra China, contra España, contra los líderes de España, y con otros líderes más, y contra Cuba. Recordemos que Marco Rubio, el secretario de Estado, sus padres son gente que se exilió de Cuba por culpa de los Castro, se está escapando de la dictadura de Castro. Así que todo esto se va armando, y lo que vos ves más que todo, yo te diría, es un lenguaje. Donald Trump dijo algo con esto, dijo muchas cosas. Entre unas es, ‘te metiste con mis aliados, yo me meto con los tuyos’. Y ojo que ahora los aliados van a hablar de vos. No es solamente mis aliados, sino alguien que va a hablar de vos. Yo creo que corría peligro Maduro de que lo mate la inteligencia cubana o sus propios acólitos cerrados de él. No lo mataban porque tenían miedo de desestabilizar el régimen. Sin dar un calificativo, no creo que el régimen cayó. Yo creo que el régimen está muy lejos de caer. Los une el espanto a todos los generales, a todas las personas, los hombres de Maduro, y a ellos mucho no les va a afectar lo que Maduro diga sobre ellos, porque ya todo el mundo sabe. Así que yo creo que la dictadura se va a mantener”, continuó Tenembaum, sin gran expectativa.

Mookie Tenembaum analizó la captura de Nicolás Maduro

Pero la parte que hizo más ruido entre las palabras del analista fue la vinculada a una posible traición de los aliados contra Maduro: “Y no sé, es otra posibilidad, que lo hayan entregado a Maduro, por ejemplo, la gente de alrededor de él y le hayan dicho ‘llévate a Maduro y dejanos a nosotros tranquilos’. Cosa que Marco Rubio acaba de confirmar que van a hacer. No hay otras operaciones hechas contra Venezuela. Así que también puede ser eso. Y una tercera puede ser que esto es parte de un arreglo muy grande, eso ya es un poco más lejos, pero probable con Rusia y con China. Para ‘yo me quedo con Venezuela, Rusia te quedás con Ucrania, yo apoyo a Putin en Ucrania’. Yo no creo tanto en esa posibilidad, pero Trump es muy hábil y puede ser que estamos viendo dos o tres pasos más allá”.

Luego, Tenembaum se refirió al futuro inmediato del gobierno de Venezuela: “Creo que Estados Unidos no busca cambio de régimen, no lo hizo en Irán. A todo eso, hay acá un codazo a Irán bastante importante. Recordemos que Irán está en medio de manifestaciones. Trump advirtió a Irán que si Irán toca a sus manifestantes, Estados Unidos va a intervenir. Así que estamos hablando de algo muy importante. Y no sé si le está diciendo a Irán, así como me llevé a Maduro, me puedo llevar a [Alí] Jamenei. Lo que pasa es que, a diferencia de Irán, Maduro estaba ya acusado en los tribunales de Estados Unidos. Cosa que le pasó a [Manuel] Noriega en su momento, ¿sí? Y entonces lo que quedaba era ir a atraparlo. Es como que vino el sheriff y se lo llevó. Yo creo que Maduro llegó a un acuerdo, lo más plausible de todo. Porque aparte se la llevaron con la mujer de él, que si bien ella también estaba acusada, pero ella no es importante. Se la llevaron, yo supongo que en un arreglo. Yo creo que él se va a declarar culpable con un acuerdo que va a tener con la fiscalía, y cuanto más hable, menos castigo le va a venir y quizás hasta, yo te diría, quizás ninguno. Quizás termine en un rancho en Wyoming, como dice un amigo mío”.

Por otro lado, el especialista en geopolítica mencionó la ausencia de explosiones importantes previas a la captura de Nicolás Maduro: “Los bombardeos fueron una distracción para poder hacerlo. Está claro. Para mí no tiene ningún sentido el bombardeo, no tiene sentido que haya un bombardeo de los americanos, ¿para qué? No conseguía nada. Cuando se lo llevan a Maduro tendrían que haber seguido (...) Todo apunta a que él se entregó y/o se llegó a un acuerdo con Diosdado Cabello. Le dijo ‘mirá, te vas, te entregamos a vos, que nos dejen a todos tranquilos y yo te cuido la plata’ (...) Lo importante es que Estados Unidos no invadió Venezuela. El régimen no va a caer porque es un régimen aunado por el espanto. Es decir, todos ellos se van a unir y no va a ser fácil que caiga el régimen. Yo no veo que el régimen este caiga”.

Diosdado Cabello podría continuar con el régimen en Venezuela FEDERICO PARRA - AFP

Para finalizar, Mookie Tenembaum fue contundente a la hora de referirse a la caída del gobierno venezolano: “Creo que están viviendo una ilusión, me encantaría que pase eso, me parecería un lindo resultado, pero desde el punto de vista de análisis político yo no veo cómo lo van a asumir. Es más, creo que si lo llegan a hacer va a haber represión. Se van a cuidar para no irritar demasiado a los americanos. Pero no veo una buena posibilidad de cambio de régimen. Yo no lo veo, pero me puedo estar equivocando, no tengo la bola de cristal”.