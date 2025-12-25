La presión militar de Trump le abre a Maduro una ventana para embestir contra opositores y disidentes

CARACAS.– Mientras las fuerzas estadounidenses se concentran frente a Venezuela, lanzan ataques contra presuntos narcotraficantes y confiscan petroleros, las autoridades aquí están movilizando al Ejército, pidiendo apoyo a los aliados y apelando a las Naciones Unidas.

También están aprovechando las amenazas de Estados Unidos para reprimir la disidencia interna, dicen observadores locales e internacionales.

Manifestantes sostienen una pancarta durante una protesta convocada por la oposición en la víspera de la toma de posesión presidencial, en Caracas, el 9 de enero de 2025 JUAN BARRETO� - AFP�

El gobierno del presidente Nicolás Maduro “ha utilizado la presión estadounidense como excusa para desplegar al Ejército, tildar de traidores a sus críticos y arrestar a decenas de disidentes”, afirmó Martina Rapido Ragozzino, investigadora de Human Rights Watch para la región norte de los Andes. La organización de derechos humanos con sede en Nueva York afirmó en septiembre haber documentado 19 casos de presos en régimen de incomunicación.

El político opositor Alfredo Díaz, exgobernador del estado de Nueva Esparta, falleció este mes en El Helicoide, sede del servicio de inteligencia SEBIN en Caracas, un año después de ser arrestado mientras intentaba huir del país. Su familia afirma que le negaron la atención médica necesaria.

Motociclistas que apoyan al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una protesta contra Estados Unidos en Caracas el 22 de diciembre de 2025 PEDRO MATTEY� - AFP�

Y la Asamblea Nacional aprobó el martes una ley que impone hasta 20 años de prisión a cualquiera que “promueva, instiga, solicita, invoca, favorece, facilita, apoya, financie o participe” en la campaña estadounidense para confiscar barcos que transportan petróleo venezolano, dijo el patrocinador Giuseppe Alessandrello.

“La represión del espacio cívico se ha intensificado, sofocando las libertades de las personas”, declaró este mes Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “Periodistas, defensores de derechos humanos, figuras de la oposición e incluso trabajadores humanitarios siguen enfrentándose a amenazas, acoso y riesgo de detención arbitraria, simplemente por hacer su trabajo”.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, tras una sesión extraordinaria del Parlamento en Caracas el 23 de diciembre de 2025 FEDERICO PARRA� - AFP�

Los acontecimientos no son sorprendentes, afirmó David Smilde, sociólogo de la Universidad de Tulane. “Cuando existe una amenaza tan real de una operación militar, por supuesto que se usará como excusa”.

La represión ha intensificado la campaña represiva lanzada por Maduro el año pasado. El socialista autoritario se proclamó vencedor en las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024 a pesar de que las auditorías de las papeletas realizadas por The Washington Post y otros observadores independientes mostraron que perdió la votación frente al candidato opositor Edmundo González Urrutia por un margen de 2 a 1. Cuando los venezolanos salieron a las calles a protestar, las autoridades arrestaron a miles. El observatorio penitenciario independiente Foro Penal declaró este mes que el gobierno tenía detenidos a 905 presos políticos.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla durante una sesión extraordinaria del Parlamento en Caracas el 23 de diciembre de 2025 FEDERICO PARRA� - AFP�

Estados Unidos ha considerado ilegítimo a Maduro desde las anteriores elecciones presidenciales venezolanas de 2018, que también fueron ampliamente consideradas fraudulentas. El gobierno de Trump ha acusado a su gobierno de traficar drogas a Estados Unidos. Maduro y varios altos funcionarios venezolanos han sido imputados en un tribunal federal estadounidense por narcoterrorismo; los Departamentos de Justicia y de Estado aumentaron este año la recompensa por información que conduzca a su arresto o condena a 50 millones de dólares.

La administración comenzó a desplegar buques de guerra en el Caribe en agosto. Desde principios de septiembre, las fuerzas estadounidenses han lanzado ataques contra al menos 29 embarcaciones en aguas de Sudamérica y Centroamérica , causando la muerte de al menos 105 personas. La Guardia Costera ha incautado dos petroleros este mes e intentó capturar un tercero.

Samuel Reinaldo Moncada Acosta, representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, el 23 de diciembre de 2025, en la ciudad de Nueva York SPENCER PLATT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El gobierno afirma estar combatiendo el narcotráfico. Pero el presidente Donald Trump ha reiterado que Maduro tiene los días contados; esta semana declaró a la prensa que sería inteligente dimitir.

“Venezuela no ha cometido ningún acto que justifique esta intimidación militar”, escribió Maduro. Describió la estrategia estadounidense como “el uso letal de la fuerza al margen de cualquier marco legal internacional”.

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el 23 de diciembre de 2025, en Nueva York ANGELA WEISS� - AFP�

En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU solicitada este martes por Venezuela, Samuel Moncada, representante del país, acusó a Estados Unidos de “la mayor extorsión conocida en nuestra historia”.

El representante estadounidense Mike Waltz respondió que Maduro era “un fugitivo de la justicia estadounidense y el jefe de la organización terrorista extranjera Cártel de Los Soles”.

La represión bajo el régimen

El miércoles, Johany Méndez, de 35 años, se dirigió a una prisión en el estado de Lara con una pequeña bolsa de alimentos y productos de higiene para su sobrino. Durante el viaje de una hora, rezó: “Solo le pido a Dios que escuche nuestro clamor y recupere a mi hijo”.

Gabriel José Rodríguez tenía 16 años en enero cuando fue arrestado en un hospital de Lara. Había acudido a tratamiento con fiebre. Era el día antes de la toma de posesión de Maduro, dijo su tía, y se lo llevaron “porque dijeron que parecía un alborotador”.

Un hombre sostiene una vela y un cartel en el que pide la liberación de su hermano, durante una vigilia convocada por la oposición el 8 de agosto de 2024 YURI CORTEZ� - AFP�

Durante el último año, celebró su cumpleaños 17 y completó la secundaria en prisión. También fue acusado de terrorismo, declarado culpable y, este mes, condenado a 10 años de prisión. Es uno de los al menos cinco adolescentes encarcelados por el gobierno.

“Su padre está destrozado, como todos”, dijo su tía. “Le encanta la Navidad; en ese sentido, sigue siendo un niño. Ahora, sin él, se siente vacío”.

Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, habló de la muerte de Díaz este mes en Oslo, donde la líder opositora venezolana María Corina Machado fue honrada con el Premio Nobel de la Paz 2025.

La sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (conocida como "El Helicoide") en Caracas, Venezuela, el 12 de septiembre del 2022

“Alfredo Díaz, líder opositor y exalcalde, fue sacado de un autobús en noviembre pasado y arrojado a las profundidades de El Helicoide, la cámara de tortura más grande de Latinoamérica”, dijo Frydnes. “Un preso político más, en una larga lista de otros. Esta semana llegó la noticia de su muerte. Otra vida perdida. Otra víctima del régimen”.

Durante el último año, el gobierno ha encarcelado no solo a líderes políticos y activistas, sino también a ciudadanos comunes. Marggie Orozco, médica de 65 años, compartió un mensaje de WhatsApp quejándose de la crisis política venezolana. Fue arrestada, acusada y condenada por traición, instigación al odio y conspiración. En noviembre, fue condenada a 30 años de prisión.

Personas disfrazadas de Mickey y Minnie Mouse durante las celebraciones de Navidad en Caracas, Venezuela, el martes 23 de diciembre de 2025 Matias Delacroix� - AP�

También en noviembre, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó que un grupo de hombres, algunos uniformados de las fuerzas de seguridad y otros no, irrumpieron violentamente en una vivienda de Caracas y arrestaron a Samanta Sofía Hernández Castillo, de 16 años. Cuarenta y ocho horas después, su familia se enteró del arresto de su hermana, Aranza Hernández Castillo, de 19 años, en Maracaibo, según declaró su madre, Ambar Castillo, a CNN. Sofía y Aranza son hermanas del exteniente del Ejército venezolano Cristian Hernández, acusado de traición y exiliado.

El martes, afuera de El Helicoide, la pequeña familia de un preso se vistió de blanco para la visita. “Esto es lo más parecido al infierno que tengo”, dijo la esposa del preso. Habló bajo condición de anonimato por temor, según dijo, a represalias como la cancelación de sus derechos de visita o su propio arresto.

Un niño enciende fuegos artificiales, con luces navideñas de fondo, en Caracas, Venezuela, el martes 23 de diciembre de 2025 Matias Delacroix� - AP�

La mujer y sus dos hijos pequeños trajeron un par de regalos. Su hijo, de 8 años, este año sólo le ha pedido un regalo a Papá Noel: la liberación de su padre.

“Él cree que despertará y verá a su padre”, dijo la mujer.

En agosto, Human Rights Watch informó que El Helicoide limitó las entregas familiares a los viernes, “eliminando así la comida diaria y las múltiples entregas semanales”.

Motociclistas que apoyan al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una protesta contra Estados Unidos en Caracas el 22 de diciembre de 2025 PEDRO MATTEY� - AFP�

“En otros casos”, dijo el grupo de derechos humanos, “las autoridades penitenciarias permitieron visitas por un período de tiempo y luego las negaron arbitrariamente durante semanas o meses”.

“La verdad”, dijo la esposa del preso, “a veces veo a la señora Justicia con los ojos tapados y pienso: si hubiera alguna manera de destaparlos y ayudarla a ver”.