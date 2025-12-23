“No empezar con el pie derecho”: Un aviso de Havaianas enfurece a los seguidores de Bolsonaro, que llamaron a un boicot

RÍO DE JANEIRO.– La famosa marca de ojotas Havaianas se enfrenta a un llamado a boicot por parte del arco político de Brasil tras la circulación de un anuncio publicitario que fue interpretado como una crítica a la derecha, mientras se acercan las elecciones presidenciales del año próximo.

En un video publicado en las cuentas de la marca en redes sociales, Fernanda Torres –actriz principal del largometraje brasileño que recientemente ganó el Oscar a la Mejor Película Extranjera, “Ainda Estou Aqui” (“Aún estoy aquí”)– pide al público “no empezar el año 2026 con el pie derecho”, sino “con los dos pies”.

“Disculpá, pero no quiero que empieces 2026 con el pie derecho. No es nada contra la suerte, pero seamos sinceros: la suerte no depende de vos, depende de la suerte. Lo que yo deseo es que empieces el año nuevo con los dos pies”, dice la actriz en el comercial.

El anuncio indignó al sector conservador del país, con reacciones a veces virulentas, como la de uno de los hijos de Jair Bolsonaro, el expresidente de extrema derecha que cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

En un video en Instagram, Eduardo Bolsonaro, que vive en Estados Unidos, tira a la basura un par de ojotas negras, reconocibles por sus tiras adornadas con una pequeña bandera brasileña.

"Havaianas solía ser un símbolo nacional. He visto a muchos extranjeros llevando esta bandera brasileña en los pies (...), pero, lo siento, voy a tirar las ojotas a la basura", dice en su video el exdiputado federal, que perdió su escaño en el Parlamento por exceder el número de ausencias permitidas.

“Havaianas ha elegido su bando. La DERECHA ha optado por el boicot”, publicó en X el congresista conservador Rodrigo Valadares, estableciendo la línea de su sector.

En tanto, el diputado federal Nikolas Ferreira hizo un juego de palabras con el eslogan de la marca: “Havaianas, ahora ya no las va a usar todo el mundo”.

Influencers próximos a la derecha, como Thiago Asmar, que tiene más de dos millones de seguidores en Instagram, también reaccionaron con indignación: “Me estoy quemando los pies en el asfalto, pero Havaianas, nunca más”.

Millones de dólares de pérdida

La controversia también tuvo eco en la izquierda, con la diputada Duda Salabert denunciando los “ataques idiotas”.

Según la legisladora, el llamado al boicot amenaza puestos de trabajo en su región, Minas Gerais, donde se encuentra una de las fábricas de la marca.

Por el momento, el grupo Alpargatas, propietario de la marca, no ha respondido a pedidos de comentarios de la prensa. La empresa emplea a 10.000 personas y vendió 226,6 millones de pares de la popular ojota en 2024, la mayoría en Brasil, según su página de LinkedIn.

Después del comercial, la empresa registró una pérdida de 200 millones de reales (más de 36 millones de dólares) en la Bolsa. El lunes por la tarde, las acciones de la empresa de calzado (ALPA4) caían un 2,56% y se negociaban a 11,42 reales.

La actriz de la publicidad, simpatizante de la izquierda brasileña, ganó el Globo de Oro a la Mejor Actriz y fue nominada al Oscar por su papel en “Ainda Estou Aqui”. La película del director Walter Salles narra los años de la dictadura militar de Brasil (1964–1985), a menudo evocados con nostalgia por el entorno de Bolsonaro.

