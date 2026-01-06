Bolsonaro sufrió un traumatismo craneoencefálico leve tras una caída en su lugar de detención

BRASILIA.– El expresidente brasileño Jair Bolsonaro sufrió un traumatismo craneoencefálico leve tras una caída que le provocó un golpe en la cabeza mientras se encuentra detenido en la sede de la Policía Federal (PF) en Brasilia, donde cumple condena. Así lo informó este martes su equipo médico, que anunció la realización de estudios para evaluar su estado de salud.

El diagnóstico fue confirmado por Claudio Birolini, cirujano jefe del equipo que atiende a Bolsonaro, que señaló a O Globo, que las caídas representan uno de los principales riesgos dada su condición clínica. “Ya habíamos advertido sobre este peligro”, afirmó el médico, al precisar que el traumatismo fue de carácter leve.

La información se conoció luego de que la exprimera dama Michelle Bolsonaro relatara en redes sociales que el exmandatario sufrió un episodio de hipo mientras dormía, perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza contra un mueble. Según su versión, Bolsonaro recibió atención médica recién cuando agentes de la PF ingresaron a la sala especial donde está recluido para anunciarle la visita programada de su esposa.

Michelle Bolsonaro, quien estuvo en la unidad este martes por la mañana, afirmó que el expresidente “no está bien” y expresó su preocupación por el manejo inicial de la situación. También indicó que esperaba explicaciones de un delegado sobre cómo se administraron los primeros auxilios. En contraste, fuentes de la Policía Federal que hablaron bajo condición de anonimato aseguraron que hubo atención médica inmediata en el lugar y minimizaron la gravedad del episodio.

La publicación de Michelle Bolsonaro

El exmandatario, referente de la derecha brasileña, arrastra numerosos problemas de salud desde el ataque con arma blanca sufrido en 2018 y en los últimos meses fue sometido a distintos procedimientos médicos.

El incidente se produjo pocos días después de que Bolsonaro mostrara una evolución favorable de su salud. La semana pasada recibió el alta del hospital DF Star, donde permaneció internado durante nueve días tras ser operado de una hernia inguinal bilateral. Durante esa hospitalización, que se extendió del 24 de diciembre al 1° de enero, también se le practicó un bloqueo del nervio frénico para controlar episodios persistentes de hipo, que los médicos vincularon con secuelas del apuñalamiento que sufrió durante la campaña presidencial.

Condiciones de detención

Desde su regreso a la custodia de la Policía Federal, allegados al expresidente habían reportado una evolución clínica considerada positiva, sin crisis frecuentes de hipo. Sin embargo, personas cercanas a Bolsonaro indicaron que se había quejado de dificultades para dormir, atribuidas al funcionamiento continuo y al ruido del aire acondicionado en la unidad donde permanece detenido.

En ese contexto, la defensa presentó una denuncia ante el Supremo Tribunal Federal (STF). En una petición dirigida al juez Alexandre de Moraes, los abogados sostuvieron que las condiciones de detención afectan el descanso del exmandatario y solicitaron medidas como la insonorización o la adecuación del espacio. El lunes, Moraes ordenó a la Policía Federal que responda en un plazo de cinco días sobre las condiciones denunciadas.

Mientras aliados del exmandatario denuncian un trato inadecuado y presionan por un cambio en el régimen de custodia, sectores cercanos al oficialismo subrayan que cumple una condena firme dictada por la máxima corte y rechazan cualquier privilegio especial.

Tobillera de Jair Bolsonaro dañada por un soldador FISCALÍA FEDERAL DE BRASIL� - FISCALÍA FEDERAL DE BRASIL�

Bolsonaro se encuentra preso desde finales de noviembre en la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión impuesta por el STF por su participación en un intento de golpe de Estado. Su detención se produjo inicialmente bajo custodia preventiva luego de que manipulara un monitor de tobillo ordenado por la Justicia cuando se encontraba en arresto domiciliario.

En el plano político, recientemente respaldó a su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, como posible candidato presidencial para enfrentar a Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre, una decisión que generó malestar en sectores del mercado que preferían al gobernador de San Pablo, Tarcisio de Freitas, como alternativa.

Diario O Globo/GDA