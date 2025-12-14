Bondi Beach: las fotos y videos más impactantes del ataque terrorista que conmociona a Australia

La icónica playa de Bondi Beach, en Australia, fue el escenario de un ataque terrorista este domingo por la mañana, cuando dos hombres armados mataron a tiros a por lo menos diez personas e hirieron a otras 29 durante la celebración de una fiesta judía. En medio del tiroteo, la policía abatió a uno de los atacantes y el otro fue detenido y gravemente herido.

La clásica playa de la ciudad costera era escenario de una celebración de la festividad judía de Hanukkah, que comienza este domingo. Unas 2000 personas, de acuerdo con testimonios de los asistentes, se habían congregado para este evento.

La Policía de Nueva Gales del Sur confirmó en su cuenta de la red social X el primer balance de víctimas de un suceso del que tuvo constancia aproximadamente a las 09.45 (hora local) de este domingo.

Las fotos y videos del ataque

La gente escapando de Bondi Beach

El primer ministro del país, Anthony Albanese, emitió un comunicado en el que lamentó las “escenas impactantes y angustiosas” que llegan de Bondi, confirmó heridos tras el suceso y convocó una reunión urgente de su gabinete de seguridad.

Los efectivos de salud trasladan a una persona herida tras el tiroteo. SAEED KHAN� - AFP�

“La Policía y los servicios de Emergencia están trabajando sobre el terreno para salvar vidas. Mis condolencias están con cada persona afectada. Estamos trabajando con la policía de Nueva Gales del Sur y brindaremos más actualizaciones a medida que se confirme más información”, manifestó.

Los efectivos de seguridad que trabajaron en el lugar

En su mensaje, la Policía confirmó que “dos hombres abrieron fuego contra un lugar público en la playa de Bondi” y confirmó la muerte de “diez personas, entre ellas un hombre que se cree que fue uno de los tiradores” mientras que “el segundo presunto tirador se encuentra en estado crítico”. Las autoridades confirmaron también a los otros once heridos, entre ellos dos efectivos policiales.

Los atacantes en medio del tiroteo

En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un video que muestra a uno de los testigos de la situación que se encontraba en el lugar y que tuvo un increíble acto heroísmo. El civil tomó por detrás a uno de los terroristas y le sacó el arma con la que disparaba.

En las imágenes se puede ver cómo el hombre se acerca por detrás al agresor sin que éste lo vea y lo inmoviliza por la espalda. De esta forma, logra desarmarlo y automáticamente le apunta con la misma arma con la que hasta hacía minutos estaba disparando a los asistentes al evento.

Aparentemente, el civil no tenía experiencia en manejo de armas, ya que luego de reducir al terrorista, levanta la mano para llamar a la policía mientras el agresor, vestido con camisa negra y pantalón blanco, se aleja del lugar.

El hombre que atacó a uno de los terroristas para sacarle el arma

Las víctimas

El presidente de Israel, Isaac Herzog, denunció un “vil ataque terrorista contra los judíos que estaban encendiendo las primeras velas de Hanukkah en la playa de Bondi” y exigió al Gobierno australiano que actúe con contundencia contra lo que percibió como una “ola de antisemitismo” en el país.

Hasta el momento hay casi 30 heridos. George Chan - Getty Images AsiaPac

“Nuestro corazón está con ellos. El corazón de toda la nación de Israel late con fuerza en este preciso momento, mientras oramos por la recuperación de los heridos, oramos por ellos y oramos por quienes perdieron la vida”, escribió en un comunicado oficial en su cuenta de X y cerró: “Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que actúe y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola la sociedad australiana”.

Los heridos

Por su parte, el ultranacionalista ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, vinculó lo ocurrido con la decisión del Gobierno australiano de reconocer al Estado palestino. “Las manos del Gobierno de Australia están manchadas con la sangre de los asesinados”, acusó.