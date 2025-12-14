Australia: dos hombres armados mataron a nueve personas en una playa durante una fiesta judía

SYDNEY.- Dos hombres armados mataron a tiros a nueve personas este domingo en Bondi Beach, Sydney, durante la celebración de una fiesta judía. La policía abatió a uno de los agresores aseguró que se trató de un “incidente terrorista”. Otras 12 personas resultaron heridas y el segundo tirador fue arrestado, según informó ABC, que citó a un portavoz de la policía en el lugar.

La Policía de Nueva Gales del Sur confirmó en su cuenta de la red social X el primer balance de víctimas de un suceso del que tuvo constancia aproximadamente a las 09.45 (hora local) de este domingo.

En su mensaje, la Policía confirmó que “dos hombres abrieron fuego contra un lugar público en la playa de Bondi” y confirmó la muerte de “diez personas, entre ellas un hombre que se cree que fue uno de los tiradores” mientras que “el segundo presunto tirador se encuentra en estado crítico”. Las autoridades confirmaron también a los otros once heridos, entre ellos dos efectivos policiales.

En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un video que muestra a uno de los testigos de la situación que se encontraba en el lugar y que tuvo un increíble acto heroísmo. El civil tomó por detrás a uno de los terroristas y le sacó el arma con la que disparaba.

El hombre que atacó a uno de los terroristas para sacarle el arma

El primer ministro del país, Anthony Albanese, emitió un comunicado en el que lamentó las “escenas impactantes y angustiosas” que llegan de Bondi, confirmó heridos tras el suceso y convocó una reunión urgente de su gabinete de seguridad.

“La Policía y los servicios de Emergencia están trabajando sobre el terreno para salvar vidas. Mis condolencias están con cada persona afectada. Estamos trabajando con la policía de Nueva Gales del Sur y brindaremos más actualizaciones a medida que se confirme más información”, manifestó.

La respuesta de Israel

La clásica playa de la ciudad costera era escenario de una celebración de la festividad judía de Hanukkah, que comienza este domingo. Unas 2000 personas, de acuerdo con testimonios de los asistentes, se habían congregado para este evento.

Aunque las autoridades australianas todavía no vincularon directamente el suceso con el evento, el presidente de Israel, Isaac Herzog, sí denunció un “vil ataque terrorista contra los judíos que estaban encendiendo las primeras velas de Hanukkah en la playa de Bondi” y exigió al Gobierno australiano que actúe con contundencia contra lo que percibió como una “ola de antisemitismo” en el país.

Our hearts go out to our Jewish sisters and brothers in Sydney who have been attacked by vile terrorists as they went to light the first candle of Chanukah.



I just spoke to David Ossip, the President of the NSW Jewish Board of Deputies, who was speaking at the event as the… pic.twitter.com/9SivHY0Hep — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 14, 2025

“Nuestro corazón está con ellos. El corazón de toda la nación de Israel late con fuerza en este preciso momento, mientras oramos por la recuperación de los heridos, oramos por ellos y oramos por quienes perdieron la vida”, escribió en un comunicado oficial en su cuenta de X y cerró: “Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que actúe y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola la sociedad australiana”.

Por su parte, el ultranacionalista ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, vinculó lo ocurrido con la decisión del Gobierno australiano de reconocer al Estado palestino. “Las manos del Gobierno de Australia están manchadas con la sangre de los asesinados”, acusó.

El secretario general de la ONU, António Guterres, también condenó “el atroz y mortal ataque” contra “familias judías reunidas en Sydney para celebrar la Janucá”. “Mi corazón está con la comunidad judía mundial en este primer día de la Janucá, una festividad que celebra el milagro de la paz y la luz que vence a la oscuridad”, añadió Guterres.

Apoyo europeo a Australia

Una “conmocionada” presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, envió sus “más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas”, antes de declarar el apoyo de Europa a “Australia y a las comunidades judías de todo el mundo” contra “la violencia, el antisemitismo y el odio”.

Igualmente reaccionó la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, quien vinculó lo ocurrido a la celebración. “Me quedé horrorizada al ver las imágenes que aparecen del terrible ataque a tanta gente en Bondi Beach mientras comienzan las celebraciones de la Janucá”, indicó en su cuenta de X. “Todos mis pensamientos están con las víctimas y la comunidad judía en general en Australia y más allá”, añadió.

El primer ministro británico, Keir Starmer, lamentó las “noticias profundamente angustiosas que llegan desde Australia” y envió, en nombre del país, sus “pensamientos y condolencias a todos los afectados por el terrible ataque en Bondi”.

Agencia Europa Press