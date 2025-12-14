Australia: la heroica acción de un civil que desarmó a uno de los terroristas
Dos atacantes mataron a nueve personas en la playa; uno de los terroristas murió y otro fue arrestado
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
En medio del ataque terrorista antisemita que se produjo en la playa de Bondi Beach en Australia, durante una celebración de Hanuka, sobresalió la heroica acción de un civil que desarmó a uno de los terroristas, que disparaba con un arma larga.
En el video se puede ver cómo el hombre se acerca por detrás al agresor y logra desarmarlo. Aparentemente, el hombre no tenía experiencia en manejo de armas, ya que luego de reducir al terrorista, levanta la mano para llamar a la policía mientras el agresor, vestido con camisa negra y pantalón blanco, se aleja del lugar.
Noticia en desarrollo
