Boom: México, el lugar predilecto de los viajeros por falta de restricciones

María Wolf probablemente no hubiese viajado a México si no fuera por la pandemia. “La verdad que parte de haberlo elegido como destino fue porque sabíamos que íbamos a tener unas vacaciones ‘normales’”, cuenta a LA NACIÓN la comunicadora social de 28 años.

El país no tiene restricciones de entrada por vía aérea ni solicita una prueba PCR o cuarentena para ingresar. “No me pidieron más que llenar una declaración jurada”, comenta María. Sin embargo, ella se realizó el test antes de viajar para “estar tranquila”.

María “estaba entre República Dominicana o México”, pero se decidió por este último porque encontró unos pasajes en oferta. Lo mismo explica Alejandro Churruca, un publicista de 29 años, que se topó con un paquete a un all-inclusive para viajar a finales de enero a Playa del Carmen “a precios regalados y encima en cuotas”.

Como Alejandro y María, son muchos los que se sintieron atraídos por México gracias a las impresionantes ofertas y la posibilidad de tener unas vacaciones sin muchas restricciones. “Es un destino que me gusta mucho y al estar en un all-inclusive creo que el coronavirus se controla más que en Disney, que era nuestra primera opción”, dice Florencia Munnich de 23, quien viajó en febrero a Playa del Carmen junto a su familia.

“En principio es importante remarcar que siempre México, la Riviera Maya particularmente, es uno de los destinos de playa más elegidos por los argentinos. En esta época de pandemia en particular, México es uno de los destinos más elegidos porque es de los que menos restricciones para ingresar tiene y además los precios están muy accesibles a razón de la falta de ventas”, explica a LA NACIÓN Facundo Kennel, comercial de Almundo.

La tendencia también parece extenderse hasta Semana Santa de este año. ”Muchos argentinos desean viajar toda la semana completa aprovechando para extender de 3 o 4 días, a 7 o hasta 10 días, lo que permite aprovechar para visitar destinos internacionales. Este, año con la nueva modalidad de home office, muchos prefieren irse toda la semana y trabajar el resto de los días (no feriados). Los destinos internacionales más elegidos para estas fechas son: Punta Cana, Cancún, Playa del Carmen”, explica en un comunicado Almundo.

Pero el fenómeno no solo se limita a la Argentina. Miles de turistas –especialmente de Europa, Estados Unidos y Canadá– han visto en México una especie de oasis libre de restricciones. “No quería pasar nuevamente por la experiencia del PCR, ¡fue odiosa!”, cuenta Anne Holmes (36) de Boston. “Viajé a Cancún en diciembre para escapar del frío y sentir, al menos por un rato, que el maldito coronavirus no existía”.

La mayoría de entradas de extranjeros por avión en México durante 2020 siguió llegando precisamente de estos dos países: 65% del total fueron estadounidenses y 12,3% canadienses, según la Secretaría de Turismo de México.

Los viajeros acuden en masa a las playas de la Riviera Maya y hacen fila para admirar las famosas pirámides. Los propietarios de hoteles y restaurantes se sienten aliviados. Parece que las ofertas y la facilidad para ingresar al país son suficientes para eclipsar los alarmantes informes de prensa sobre las atestadas unidades de cuidados intensivos y el aumento de las infecciones en México, donde hasta ahora más de 2,1 millones de personas se han contagiado y al menos 190.000 han muerto por Covid-19.

México fue el destino más visitado de América Latina en 2020 y el tercero a nivel mundial AFP

Según las últimas estadísticas preliminares de la Organización Mundial del Turismo (OMT), México fue el destino más visitado de América Latina en 2020, y el tercero a nivel mundial, después de Italia y Francia.

México nunca cerró sus fronteras y sigue siendo uno de los pocos países del mundo que no requiere una prueba de PCR negativa al ingresar. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha descartado mayormente los bloqueos y, en cambio, ha puesto la economía en primer lugar.

Esta estrategia fue criticada por muchos expertos que insisten en que restringir la entrada de turistas tiene un efecto claro para la reducción del número de contagios. De hecho, los casos de éxito como Nueva Zelanda o Australia han adoptado medidas extremadamente rígidas con respecto a sus fronteras, lo que les ha ayudado a controlar la propagación del virus en sus territorios. De cualquier manera, al ser islas, las fronteras son menos permeables que las del país latinoamericano.

Pero la estrategia de López Obrador ha ayudado al país a sobrevivir “el peor año de la historia del turismo” en el mundo, según la OMT, con 1000 millones menos de llegadas internacionales y un descenso del 74% respecto a 2019. En México, las últimas estimaciones de Sectur y del Consejo Nacional Empresarial Turístico cifran esa caída en “solo” un 44% o 45%.

Ranking de los países más visitados de 2020 en millones de turistas con información recopilada de la Sectur México Entorno Turístico

Según la Sectur, de hecho, este menor impacto supondría que México ascendería del séptimo al tercer lugar en la lista de países que reciben más turistas internacionales. El secretario de Turismo mexicano, Miguel Torruco, dejó claro que esta mejoría es algo “coyuntural” y posiblemente “temporal”, hasta que las afectaciones por el Covid-19 en el turismo se ajusten a la nueva normalidad en el futuro, informó BBC Mundo.

En América Latina, lugares con grandes pérdidas de turismo fueron “Puerto Rico, Perú y principalmente Brasil, muy afectado por la cepa brasileña del virus que hizo que grandes emisores de su turismo cortaran sus vínculos”, indica a BBC Mundo el presidente de la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina (Cotal), Guillermo Schneider.

“El destino más conveniente hoy es Caribe en general ya que la mayoría de los destinos tienen muy pocos o nulos requisitos de ingreso, no hace falta realizar cuarentena o simplemente presentando un certificado PCR negativo o seguro de viaje, se ingresa al país. La mayoría de las cadenas hoteleras all inclusive ofrecen la posibilidad de realizar el test PCR por Covid-19 en destino”, añade el comunicado de Almundo.

“Es obvio que uno de los principales factores por el que México avanzó en este ranking es porque las autoridades mantuvieron espacios aéreos abiertos, al margen de que obviamente tenga atractivos turísticos que nos hacen estar entre los más visitados del mundo”, dice, por su lado, Gustavo Armenta, director de comunicación de la Sectur. “Si a eso le sumas que otros países competidores como los del Caribe sí que cerraron sus cielos y pusieron restricciones, claramente son factores que hicieron que ese turismo se canalizara a México”.

Más allá de que el sector del turismo en México ha sufrido menores pérdidas que en otros países, también ha sido golpeado por la pandemia. El consejo Nacional Empresarial Turístico de México pronosticó en un informe de enero que las llegadas de turistas internacionales podrían aumentar un 10% este año, aunque aún estarían un 40% por debajo de las de 2019 y prevé un “muy largo” camino para la recuperación del sector.

Además, algunos viajeros se sienten más cómodos con ciertos requisitos como las pruebas PCR para sentirse protegidos. “Si me hubiesen pedido un PCR me lo hubiera hecho, no hubiera sido un impedimento para viajar. Incluso te diría que me hubiera sentido más tranquilo en el avión de ida si sabía que todos teníamos un PCR negativo”, dice Alejandro Churruca y añade que eligió la Riviera Maya porque “los casos estaban bajando”, a diferencia de México DF, que estaba bajo alerta roja.

Muchos turistas, como Alejandro, han monitoreado la situación epidemiológica antes de viajar. María Pérez, una arquitecta de 30 años, se decidió por México porque “era de los lugares con playa con menos restricciones para entrar”. Sin embargo, sabía que “estaba complicado”, por lo que descartó los lugares más populares. “Elegimos Mahaual, a cinco horas al sur de Playa del Carmen”.

“Ante la idea de alejarse de la vida urbana, México queda muy cómodo por estar a un avión de distancia de la Argentina, misma zona horaria, lo cual ayuda ante cualquier eventualidad de trabajo”, concluye.

“Sacamos el pasaje en junio de 2020 y desde ese momento seguimos el día a día de la pandemia en México, realmente estuvimos muy pendientes de la situación”, cuenta por su lado Gonzalo Bavio. “Para entrar solamente me pidieron completar una declaración jurada por internet. Nos pareció algo muy improvisado y sin mucho sentido, igual la verdad que nos vino bien que no pidan nada de nada. Al llegar me encontré un país bastante relajado pero con los protocolos clásicos que uno esperaría en clima de pandemia, alcohol en gel... barbijo para ingresar a cualquier lugar..(más allá de que casi nadie lo usaba en la vía pública)”.