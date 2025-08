Boric se puso al frente del operativo para rescatar a los mineros atrapados y confirmó que todavía no han podido contactarlos

RANCAGUA, Chile.- El presidente de Chile, Gabriel Boric, visitó este sábado la mina subterránea El Teniente para supervisar las labores de rescate, mientras los rescatistas aún no hacían contacto con los cinco mineros atrapados desde el jueves a 1200 metros de profundidad.

Con 4500 kilómetros de galerías interiores, El Teniente es el yacimiento de cobre subterráneo más grande del planeta, propiedad de la cuprífera estatal Codelco, la mayor productora mundial de cobre.

“Acá no se debe escatimar en nada para rescatar a estos cinco mineros”, dijo Boric tras reunirse con los familiares de los cinco mineros en las oficinas de Codelco en Rancagua, 100 kilómetros al sur de Santiago, donde se ubica la mina.

Una mujer exhibe una bandera chilena en apoyo de los mineros atrapados, frente a la oficina de Codelco Esteban Felix - AP

Al menos 100 rescatistas participan del operativo, sin que hasta ahora se haya logrado tomar contacto con los trabajadores, cuya ubicación se conoce por los dispositivos electrónicos que portaban.

La labor de búsqueda es “tremendamente compleja”, pero “Codelco tiene todos los recursos, la experiencia y la tecnología para llevarla adelante”, agregó el mandatario.

Boric nombró a cada uno de los mineros atrapados, Álex Araya Acevedo, Carlos Arancibia Valenzuela, Jean Miranda Ibaceta, Gonzalo Núñez Caroca y Moisés Pavez Armijo, “con quienes hasta el momento no se ha podido establecer contacto. Pero que sepan que se están haciendo todos los esfuerzos con toda la tecnología disponible, no en Chile, en el mundo, para poder rescatarlos".

Responsables

“Hay muchas cosas que aclarar en una situación de estas características, en un accidente de estas características”, subrayó. “Pero hoy día lo primero es lo primero, y ese es el rescate de los cinco mineros. Toda atribución de responsabilidades, todo tipo de quién tiene la culpa de por qué sucedió esto, se tiene que saber, lo conversamos con la familia. Tiene que haber justicia y claridad, pero todas nuestras energías hoy día están en el rescate".

La entrada de la mina El Teniente, de la empresa Codelco, con un cartel de emergencias RAUL BRAVO - AFP

El jueves el yacimiento sufrió un derrumbe ocasionado por un “evento sísmico”, cuyo origen -natural o generado por las perforaciones- aún se investiga. El accidente provocó la muerte de un trabajador y dejó otros nueve heridos.

“Lo que queremos es que hagan una investigación exhaustiva, nosotros denunciamos muchas irregularidades”, dijo José Maldonado, dirigente sindical de El Teniente, con 30 años de experiencia. “El cerro ya no da abasto y empieza a bajar”, lo que habría provocado el movimiento.

Codelco confirmó que la víctima, Paulo Marín Tapia, era un trabajador que se desempeñaba en el Proyecto Andesita, un sector de 25 kilómetros de túneles que cuenta con 85 puntos de extracción en El Teniente.

La empresa también informó que los equipos de rescate habían logrado remover 2200 de las 5000 toneladas de material para llegar a la galería en la que se encuentran los trabajadores.

El interior de la mina El Teniente, de Codelco captura

El director general de la división El Teniente, Andrés Music, dijo que se inició la búsqueda en sectores alternativos al socavón central. Añadió que un testigo vio a los trabajadores unos 20 minutos antes del derrumbe en una zona segura y que existen muchos refugios dentro de la mina donde podrían guarecerse.

Las actividades de la mina se encuentran paralizadas desde el viernes tras una orden emitida por el Ministerio de Minería para facilitar la búsqueda.

Contención

Michael Miranda, uno de los hermanos de los trabajadores -Jean Miranda, de 31 años- señaló que los familiares no fueron informados sobre cómo fue el accidente. “No nos explicaron nada. No se acercó nadie a conversar, a decirnos si es que mi hermano está bien o no, si es que está acompañado o no”, afirmó. La esposa de Jean está embarazada “y de la empresa nadie se ha acercado a hablarle. Ni una contención psicológica, nada”, se quejó.

Boric subrayó en ese sentido que se le debe dar prioridad a las familias. “De cada avance, de cada noticia, primero debe enterarse la familia, antes que los medios de comunicación y la opinión pública, después, por supuesto, todos los detalles serán dados a conocer. Pero primero, la familia, y en esto le pido a todo el mundo el obvio respeto que las familias se merecen", indicó.

Un operario trabaja en el sector de derretimiento del cobre, en la mina El Teniente RAUL BRAVO - AFP

El Teniente produjo el año pasado 356.000 toneladas del metal, el 6,7% de todo el cobre de Chile, su mayor productor mundial, con 5,3 millones de toneladas anuales.

Chile es conocido por su intensa actividad minera y alberga algunas de las mayores reservas y minas de cobre y litio del mundo, además de producir oro, plata, hierro y plomo, entre otros metales. Sin embargo, los accidentes en las operaciones mineras no son inusuales, muchas veces producto de los miles de temblores que golpean al país cada año.

En febrero, un derrumbe en una mina subterránea en la norteña región de Atacama dejó tres trabajadores muertos. Asimismo, el país protagonizó en 2010 uno de los rescates más dramáticos de su historia después de que 33 mineros quedaran soterrados en la mina San José, también en el norte, por más de dos meses, en un mediático caso cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo.

En las búsquedas de El Teniente participan especialistas que intervinieron en ese exitoso rescate de 2010. Entre ellos está como asesor Laurence Golborne, que era ministro de Minería cuando sucedió el accidente.