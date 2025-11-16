Brasil: inauguraron una estatua de Nuestra Señora de Fátima que supera en altura al Cristo Redentor de Río de Janeiro

Una estatua de 54 metros que representa a la figura de Nuestra Señora de Fátima fue inaugurada en Crato, estado de Ceará (Brasil), ante una multitud que participó de una misa y números musicales. La estructura, que supera en altura al Cristo Redentor de Río de Janeiro -que mide 38 metros-, es la más grande del mundo dedicada a esa figura religiosa, según indicó el gobierno estadual, y se espera que se convierta en un nuevo atractivo turístico en esa región de Brasil.

La inauguración ocurrió este jueves por la noche, en un evento que incluyó la bendición del monumento, actuaciones artísticas y la presencia de fieles que llegaron con varias horas de anticipación para asegurarse un lugar, según informó O Globo. El Gobierno de Ceará indicó que la iniciativa forma parte de un plan para reforzar el turismo religioso y atraer nuevos visitantes al interior del estado.

En Brasil se inauguró una estatua que supera en tamaño al Cristo Redentor

El Gobierno local sostiene que el nuevo símbolo religioso podría convertirse en una de las principales atracciones de esa zona del país y en un polo de peregrinación. O Globo destacó que las autoridades prevén un crecimiento sostenido del flujo de visitantes atraídos por el monumento, la programación litúrgica y la oferta cultural asociada a la devoción mariana.

La estatua esta formada por un interior de poliuretano y un exterior de fibra de vidrio con resina. La siguiente capa, el acabado, está realizado en gel y pintura, informó el medio Info Católica. También indicaron que el monumento se hizo en diferentes pedazos que fueron transportados al lugar de su emplazamiento, donde finalmente fueron ensamblados, y que todo ese proceso llevó un año y cinco meses y requirió de la participación de más de 30 personas.

La inauguración de la estatua se llevó a cabo con una misa y números musicales

Con sus 54 metros de altura, la nueva estatua pasa a ser una de las más altas del continente dedicadas a la religió católica junto con el Cristo Redentor (38 metros), Santa Rita de Cascia, también en Brasil (56 metros) y Virgen de la Paz, en Venezuela (46 metros).

Cristo Redentor: en medio de una investigación por un delito

La inauguración del nuevo ícono religioso de Nuestra Señora de Fátima se da a dos meses de un hecho que volvió a poner al Cristo Redentor en el centro de la atención pública. El pasado 11 de septiembre, dos hombres se subieron al histórico monumento y saltaron en paracaídas desde su brazo derecho hacia la laguna Rodrigo de Freitas. Las autoridades brasileñas de seguridad iniciaron un proceso de investigación porque la acción podría ser considerada un delito contra el patrimonio cultural.

El momento del salto fue filmado por el guía turístico David Moreira (@davidriotour), quien, al ver a los hombres subidos al monumento, decidió sobrevolar la estatua con un dron y grabar un video. La grabación muestra a una persona sentada en una de las manos del Cristo Redentor, balanceándose mientras prepara su equipo para el salto.

El episodio generó una oleada de críticas en redes sociales, mientras que el caso fue registrado por el Santuario del Cristo Redentor, en la comisaría 7, de Santa Teresa, como delito contra el patrimonio cultural, perteneciente a la Arquidiócesis de Río de Janeiro. La Policía Civil informó que solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad y que está realizando una investigación para identificar a los responsables.