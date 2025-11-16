María Corina Machado llama a los militares venezolanos a desobedecer al dictador Maduro

CARACAS.- La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, hizo un llamado dirigido a las fuerzas armadas y de seguridad a deponer las armas y desobedecer las “infames órdenes” del gobierno del dictador Nicolás Maduro.

“El momento decisivo es inminente“, afirmó Machado en una grabación en sus redes sociales. Y les dijo a los uniformados que “la historia, la ley y el pueblo venezolano serán sus jueces”.

En medio de las tensiones por la presión de Estados Unidos sobre Caracas, la líder opositora llamó a desobedecer a Maduro, quien convocó para este fin de semana una jornada nacional de “alistamiento de las fuerzas milicianas”.

“Hoy, nuevamente, desobedece; ignóralos, déjalos solos. Estos cobardes quieren utilizarte para aparentar fuerza, cuando la realidad es que se están desmoronando. Pretenden que tú salgas a defenderlos cuando ellos se esconden", manifestó la líder opositora.

María Corina Machado durante una manifestación contra Nicolás Maduro, tras las fraudulentas elecciones de 2024 Jesus Vargas - dpa

Machado afirmó además que el país presencia uno de los últimos actos de una “tiranía que termina como empezó: con mentira, chantaje, odio y violencia”.

“La dignidad y valentía del pueblo venezolano prevalecen ante los intentos de intimidación del régimen chavista”, añadió la dirigente, y dijo que Maduro y sus aliados “quisieron quebrar a la gente a punta de terror y amenazas”, pero Venezuela “los dejó solos”, la reacción de un país cansado que anhela respeto y justicia.

Un país tomado de rehén

Machado acusó al gobierno de mantener como “rehenes” tanto a los presos políticos como a toda la población, sometida a “separación familiar, hambre y persecución”. Y aseguró que quienes ejecutan la represión ordenada por el régimen chavista también son víctimas, al verse obligados a “arruinar la vida de sus propios hermanos”.

Asimismo, envió un mensaje directo a empleados públicos, militares, policías, jueces, maestros y trabajadores en general, asegurando que “el régimen de Maduro está llegando a su fin y que se aproxima un período donde la unidad nacional permitirá superar la opresión y la miseria".

A quienes hoy ejecutan las órdenes infames del régimen:#15Noviembre pic.twitter.com/WBzStnlNCo — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) November 15, 2025

“No tengas miedo. No estás solo. Ellos sí“, subrayó.

Machado pidió a los uniformados “bajar las armas” y negarse a atacar a la población. “Tomen hoy la decisión de acompañar la libertad de Venezuela cuando llegue la hora precisa”, señaló, sin dar más detalles.

La dirigente opositora había defendido la semana pasada la estrategia del presidente estadounidense Donald Trump contra el régimen de Maduro, que incluye el hundimiento de barcos en el Caribe y la autorización de operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano.

“Maduro no es un jefe de Estado legítimo, sino el cabecilla de una organización narco-terrorista que ha declarado la guerra a los pueblos libres y democráticos de la región”, dijo en una videoconferencia con el alcalde de Miami, Francis Suárez, durante el American Business Forum.

Agencia ANSA